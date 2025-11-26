POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından POCO, merakla beklenen POCO F8 serisini duyurmaya başladı. POCO F8 Pro, geçtiğimiz yılın POCO F7 Pro modelinin güncel hali olarak geliyor. 6.210mAh pil kapasitesi, 120Hz ekran ve Snapdragon 8 Elite güç alan model, ince gövde ve uygun fiyatla geliyor. İşte POCO C85 özellikleri ve fiyatı...

POCO F8 Pro özellikleri

POCO F8 Pro, markanın ilk kez kullandığı tek parça CNC işleme cam arka paneliyle öne çıkıyor. 2 mm kalınlığındaki cam bloktan üretilen bu yüzeyde kamera adası gövdeye gömülü bir yapıda geliyor. Ayrıca 8 mm kalınlık ve 199 gram ağırlığa sahip. Telefon ekran tarafında POCO'nun ilk HyperRGB AMOLED paneline sahip.

POCO F8 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 7 sa. önce eklendi

6.59 inç boyutundaki ekran, 2510×1156 çözünürlükle birlikte 120 Hz değişken yenileme hızı sunuyor. 3500 nit tepe parlaklığa sahip panelde RGB alt piksel yapısının tam verimle çalıştırılması sayesinde enerji tüketimi önceki nesle göre belirgin biçimde düşürülüyor. 12-bit renk, Gorilla Glass 7i koruması, 480 Hz dokunma örnekleme ve 2560 Hz anlık örnekleme panelin diğer özellikleri arasında.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında telefona Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite platformu güç veriyor. Bellek ve depolama tarafında ise 12/256 GB LPDDR5X RAM ve 16/512 GB UFS 4.1 konfigürasyonları sunuluyor. POCO'nun WildBoost sistemi CPU ve GPU arasındaki yük dağılımını düzenleyerek ani FPS düşüşlerini azaltmayı hedefliyor. Isı yönetiminde cihazın ilk kez kullandığı üç katmanlı 3D IceLoop soğutma sistemi bulunuyor.

POCO F8 Pro'nun batarya kapasitesi ise bu segmentte alışılmışın üzerinde. Cihaz 6210 mAh pil ve 100W HyperCharge adaptörüyle geliyor. Ayrıca 22.5W kablolu ters şarj desteği pratik kullanım sunuyor. Son olarak kamera paketi üç sensörden oluşuyor. Ana kamera 50 MP Light Fusion 800 ve OIS desteğine sahip. Diğer tarafta 50 MP telefoto lens, POCO'nun Pro serisindeki ilk telefoto çözümü ve 60 mm odak uzaklığı sunuyor. Ayrıca 2.5× optik zoom ve 5× kayıpsız in-sensor zoom desteği sunuyor. Son sensör ise 8 MP ultra geniş açı.

POCO F8 Pro'nun ses bölümünde simetrik çift 1115F hoparlör kullanılıyor ve Bose tarafından ayarlanan ses profilleri iki farklı mod sunuyor. Dolby Atmos ile Hi-Res sertifikaları ses kalitesini destekliyor. Bağlantı tarafında ise, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, eSIM, 5G SA/NSA ile geliyor. POCO F8 Pro, kutusundan HyperOS 3 ile çıkacak.

İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Snapdragon 8 Elite (3 nm) Ekran: 6.59 inç HyperRGB AMOLED, 2510×1156, 1-120 Hz, 3500 nit tepe, Gorilla Glass 7i

6.59 inç HyperRGB AMOLED, 2510×1156, 1-120 Hz, 3500 nit tepe, Gorilla Glass 7i RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Arka Kamera:

50 MP ana kamera (Light Fusion 800, 1/1.55”, OIS)

50 MP telefoto (60 mm, 2.5× optik zoom, 5× kayıpsız in-sensor zoom)

8 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 6210 mAh, 100W HyperCharge, 22.5W ters şarj

6210 mAh, 100W HyperCharge, 22.5W ters şarj Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, eSIM, Astral Communication

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, eSIM, Astral Communication Yazılım: HyperOS 3 (HyperIsland, HyperConnect, HyperAI, AI Agent – Gemini)

HyperOS 3 (HyperIsland, HyperConnect, HyperAI, AI Agent – Gemini) Tasarım: Tek parça CNC işleme cam arka panel, 8 mm kalınlık, 199 g

Tek parça CNC işleme cam arka panel, 8 mm kalınlık, 199 g Renkler: Titanium Silver, Blue, Black

POCO F8 Pro Türkiye fiyatı

POCO F8 Pro 12 GB RAM + 256 GB depolamalı model 42.999 TL, 16 GB RAM + 512 GB depolamalı model ise 46.999 TL olarak satışa çıktı. Titanium Silver, Blue ve Black olmak üzere üç renk seçeneği sunuluyor. IP68 sertifikası da telefona dayanıklılık tarafında ek bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Ayrıca lansmana özel, çeşitli kampanyaların da olduğunu söyleyelim.

POCO F8 Pro 12 GB RAM + 256 GB : 42.999 TL

POCO F8 Pro 16 GB RAM + 512 GB : 46.999 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: