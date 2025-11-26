Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

    POCO F8 Pro resmen tanıtıldı. CNC işleme cam paneli, HyperRGB AMOLED ekranı, Snapdragon 8 Elite platformu ve 6210 mAh bataryasıyla fiyat-performans dengesini üst sınıfa taşıyor.

    POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, merakla beklenen POCO F8 serisini duyurmaya başladı. POCO F8 Pro, geçtiğimiz yılın POCO F7 Pro modelinin güncel hali olarak geliyor. 6.210mAh pil kapasitesi, 120Hz ekran ve Snapdragon 8 Elite güç alan model, ince gövde ve uygun fiyatla geliyor. İşte POCO C85 özellikleri ve fiyatı...

    POCO F8 Pro özellikleri

    POCO F8 Pro, markanın ilk kez kullandığı tek parça CNC işleme cam arka paneliyle öne çıkıyor. 2 mm kalınlığındaki cam bloktan üretilen bu yüzeyde kamera adası gövdeye gömülü bir yapıda geliyor. Ayrıca 8 mm kalınlık ve 199 gram ağırlığa sahip. Telefon ekran tarafında POCO'nun ilk HyperRGB AMOLED paneline sahip.

    6.59 inç boyutundaki ekran, 2510×1156 çözünürlükle birlikte 120 Hz değişken yenileme hızı sunuyor. 3500 nit tepe parlaklığa sahip panelde RGB alt piksel yapısının tam verimle çalıştırılması sayesinde enerji tüketimi önceki nesle göre belirgin biçimde düşürülüyor. 12-bit renk, Gorilla Glass 7i koruması, 480 Hz dokunma örnekleme ve 2560 Hz anlık örnekleme panelin diğer özellikleri arasında. 

    POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında telefona Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite platformu güç veriyor. Bellek ve depolama tarafında ise 12/256 GB LPDDR5X RAM ve 16/512 GB UFS 4.1 konfigürasyonları sunuluyor. POCO'nun WildBoost sistemi CPU ve GPU arasındaki yük dağılımını düzenleyerek ani FPS düşüşlerini azaltmayı hedefliyor. Isı yönetiminde cihazın ilk kez kullandığı üç katmanlı 3D IceLoop soğutma sistemi bulunuyor.

    POCO F8 Pro'nun batarya kapasitesi ise bu segmentte alışılmışın üzerinde. Cihaz 6210 mAh pil ve 100W HyperCharge adaptörüyle geliyor. Ayrıca 22.5W kablolu ters şarj desteği pratik kullanım sunuyor. Son olarak kamera paketi üç sensörden oluşuyor. Ana kamera 50 MP Light Fusion 800 ve OIS desteğine sahip. Diğer tarafta 50 MP telefoto lens, POCO'nun Pro serisindeki ilk telefoto çözümü ve 60 mm odak uzaklığı sunuyor. Ayrıca 2.5× optik zoom ve 5× kayıpsız in-sensor zoom desteği sunuyor. Son sensör ise 8 MP ultra geniş açı. 

    POCO F8 Pro'nun ses bölümünde simetrik çift 1115F hoparlör kullanılıyor ve Bose tarafından ayarlanan ses profilleri iki farklı mod sunuyor. Dolby Atmos ile Hi-Res sertifikaları ses kalitesini destekliyor. Bağlantı tarafında ise, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, eSIM, 5G SA/NSA ile geliyor. POCO F8 Pro, kutusundan HyperOS 3 ile çıkacak. 

    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)
    • Ekran: 6.59 inç HyperRGB AMOLED, 2510×1156, 1-120 Hz,  3500 nit tepe, Gorilla Glass 7i
    • RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X
    • Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1
    • Arka Kamera:
    • 50 MP ana kamera (Light Fusion 800, 1/1.55”, OIS)
    • 50 MP telefoto (60 mm, 2.5× optik zoom, 5× kayıpsız in-sensor zoom)
    • 8 MP ultra geniş açı
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Batarya: 6210 mAh, 100W HyperCharge, 22.5W ters şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, eSIM, Astral Communication
    • Yazılım: HyperOS 3 (HyperIsland, HyperConnect, HyperAI, AI Agent – Gemini)
    • Tasarım: Tek parça CNC işleme cam arka panel, 8 mm kalınlık, 199 g
    • Renkler: Titanium Silver, Blue, Black

    POCO F8 Pro Türkiye fiyatı

    POCO F8 Pro 12 GB RAM + 256 GB depolamalı model 42.999 TL, 16 GB RAM + 512 GB depolamalı model ise 46.999 TL olarak satışa çıktı. Titanium Silver, Blue ve Black olmak üzere üç renk seçeneği sunuluyor. IP68 sertifikası da telefona dayanıklılık tarafında ek bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Ayrıca lansmana özel, çeşitli kampanyaların da olduğunu söyleyelim.

    • POCO F8 Pro 12 GB RAM + 256 GB : 42.999 TL
    • POCO F8 Pro 16 GB RAM + 512 GB : 46.999 TL
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yahoo mail gelmiyor aşil tendon ameliyatı olanların yorumları set iptv atm paramı yuttu adblue iptali

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum