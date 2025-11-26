POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

POCO F8 Pro özellikleri
POCO F8 Pro, markanın ilk kez kullandığı tek parça CNC işleme cam arka paneliyle öne çıkıyor. 2 mm kalınlığındaki cam bloktan üretilen bu yüzeyde kamera adası gövdeye gömülü bir yapıda geliyor. Ayrıca 8 mm kalınlık ve 199 gram ağırlığa sahip. Telefon ekran tarafında POCO'nun ilk HyperRGB AMOLED paneline sahip.
6.59 inç boyutundaki ekran, 2510×1156 çözünürlükle birlikte 120 Hz değişken yenileme hızı sunuyor. 3500 nit tepe parlaklığa sahip panelde RGB alt piksel yapısının tam verimle çalıştırılması sayesinde enerji tüketimi önceki nesle göre belirgin biçimde düşürülüyor. 12-bit renk, Gorilla Glass 7i koruması, 480 Hz dokunma örnekleme ve 2560 Hz anlık örnekleme panelin diğer özellikleri arasında.
POCO F8 Pro'nun batarya kapasitesi ise bu segmentte alışılmışın üzerinde. Cihaz 6210 mAh pil ve 100W HyperCharge adaptörüyle geliyor. Ayrıca 22.5W kablolu ters şarj desteği pratik kullanım sunuyor. Son olarak kamera paketi üç sensörden oluşuyor. Ana kamera 50 MP Light Fusion 800 ve OIS desteğine sahip. Diğer tarafta 50 MP telefoto lens, POCO'nun Pro serisindeki ilk telefoto çözümü ve 60 mm odak uzaklığı sunuyor. Ayrıca 2.5× optik zoom ve 5× kayıpsız in-sensor zoom desteği sunuyor. Son sensör ise 8 MP ultra geniş açı.
POCO F8 Pro'nun ses bölümünde simetrik çift 1115F hoparlör kullanılıyor ve Bose tarafından ayarlanan ses profilleri iki farklı mod sunuyor. Dolby Atmos ile Hi-Res sertifikaları ses kalitesini destekliyor. Bağlantı tarafında ise, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, eSIM, 5G SA/NSA ile geliyor. POCO F8 Pro, kutusundan HyperOS 3 ile çıkacak.
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)
- Ekran: 6.59 inç HyperRGB AMOLED, 2510×1156, 1-120 Hz, 3500 nit tepe, Gorilla Glass 7i
- RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1
- Arka Kamera:
- 50 MP ana kamera (Light Fusion 800, 1/1.55”, OIS)
- 50 MP telefoto (60 mm, 2.5× optik zoom, 5× kayıpsız in-sensor zoom)
- 8 MP ultra geniş açı
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 6210 mAh, 100W HyperCharge, 22.5W ters şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, eSIM, Astral Communication
- Yazılım: HyperOS 3 (HyperIsland, HyperConnect, HyperAI, AI Agent – Gemini)
- Tasarım: Tek parça CNC işleme cam arka panel, 8 mm kalınlık, 199 g
- Renkler: Titanium Silver, Blue, Black
POCO F8 Pro Türkiye fiyatı
POCO F8 Pro 12 GB RAM + 256 GB depolamalı model 42.999 TL, 16 GB RAM + 512 GB depolamalı model ise 46.999 TL olarak satışa çıktı. Titanium Silver, Blue ve Black olmak üzere üç renk seçeneği sunuluyor. IP68 sertifikası da telefona dayanıklılık tarafında ek bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Ayrıca lansmana özel, çeşitli kampanyaların da olduğunu söyleyelim.
- POCO F8 Pro 12 GB RAM + 256 GB : 42.999 TL
- POCO F8 Pro 16 GB RAM + 512 GB : 46.999 TL