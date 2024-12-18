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    Samsung, One UI 7 ile gelecek olan Now Bar ile ilgili ayrıntıları açıkladı

    Samsung, One UI 7 ile gelen en önemli özelliklerden biri olan "Now Bar" ile ilgili daha fazla detayı paylaştı ve yeni özelliğin kişiselleştirmede yeni bir adım olduğunu belirtti.
    Samsung, One UI 7'nin Now Bar'ı ile ilgili ayrıntıları açıkladı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü şuanda test aşamasında. Şirket, One UI 7 ile gelen en önemli özelliklerden biri olan "Now Bar" ile ilgili daha fazla detayı paylaştı.

    Kişiselleştirilmiş bilgiler ve öneriler sunacak

    Çoğu kişi Now Bar'ı Apple'ın Dinamik Adası'na benzetse de gerçekte çok daha fazlasını sunuyor. Samsung Now Bar'ı, günlük eylemlerinizi ve en çok kullanılan uygulamarınızı kilit ekranınıza entegre ederek kişiselleştirmeye yeni bir anlam kazandıran bir özellik olarak tanımlıyor.

    Resimde görüldüğü gibi, Now Bar kilit ekranının alt orta kısmında yer alıyor ve kullandığınız uygulamalarınızı kontrol etmenizi sağlamanın yanında, kişisel öneriler, hatırlatmalar ve yol tarifleri gibi bilgiler de sunabiliyor.

    Samsung, Now Bar'ın şimdiye kadarki en kapamlı ve derinlemesine içgörülü deneyimlere erişim noktası olduğunu ve kullanıcıların yaşam tarzını güçlendireceğini söylüyor. Örneğin seyahat için bavul hazırlarken, hızlı erişim için temel uygulamalarınızın bir klasörünü oluşturmanızı isteyebilir. Veya ruh halinizi ayarlamak için bir seyahat çalma listesi hazırlayabilir.

    Samsung ayrıca, kişisel verilerin korunmasını sağlayan yeni Kişisel Veri Motoru'nu da tanıttı. Kişiselleştirilmiş verilerin, Knox Vault tarafından yönetilen bir şifreleme anahtarıyla korunan güvenli bir alanda saklandığını belirtti. Ayrıca, kuantum sonrası kriptografi ile ek bir koruma katmanının sunulduğu belirtildi.

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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