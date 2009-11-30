HTC 4G destekli ilk telefonlarını Mayıs ayında gösterebilir

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Örnek görsel: HTC HD2

Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli HTC (High Tech Computer), 4G (LTE) destekli telefonlarını Mayıs ayında başlayacak Shanghai Expo 2010 organizasyonu kapsamında gün ışığına çıkarmayı planlıyor. TD-LTE (Genel olarak LTE ile benzer ancak Çin için özel olarak geliştirilen) standardıyla uyumlu olacağı belirtilen yeni nesil telefonların, China Mobile ağı üzerinde çalışacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

En az 100Mbps downlik ve en az 50Mbps uplink olanağı tanıyacak olan LTE standardı için servis sağlayıcılar yatırımlarını sürdürürken, telefon üreticileri arasındaki rekabette hız kazanacak gibi görünüyor.

Kimi operatörlerin test sürüşüne başladığı 4G standardı için akıllı telefon pazarında hacimli üretime ilk giren isim olmayı hedeflediği belirtilen HTC'nin yıl sonu finansal beklentileri de oldukça güçlü. Android tabanlı Hero modeline gösterilen ilgi ve 1GHz işlemcisiyle dikkat çeken HD2 modeline gelen yüksek talep firmanın sene sonu beklentilerini yukarı çekebilir.