Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC 4G destekli ilk telefonlarını Mayıs ayında gösterebilir

9 yıl
9,8b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC 4G destekli ilk telefonlarını Mayıs ayında gösterebilir
Tam Boyutta Gör

Örnek görsel: HTC HD2

Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli HTC (High Tech Computer), 4G (LTE) destekli telefonlarını Mayıs ayında başlayacak Shanghai Expo 2010 organizasyonu kapsamında gün ışığına çıkarmayı planlıyor. TD-LTE (Genel olarak LTE ile benzer ancak Çin için özel olarak geliştirilen) standardıyla uyumlu olacağı belirtilen yeni nesil telefonların, China Mobile ağı üzerinde çalışacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

En az 100Mbps downlik ve en az 50Mbps uplink olanağı tanıyacak olan LTE standardı için servis sağlayıcılar yatırımlarını sürdürürken, telefon üreticileri arasındaki rekabette hız kazanacak gibi görünüyor.

Kimi operatörlerin test sürüşüne başladığı 4G standardı için akıllı telefon pazarında hacimli üretime ilk giren isim olmayı hedeflediği belirtilen HTC'nin yıl sonu finansal beklentileri de oldukça güçlü. Android tabanlı Hero modeline gösterilen ilgi ve 1GHz işlemcisiyle dikkat çeken HD2 modeline gelen yüksek talep firmanın sene sonu beklentilerini yukarı çekebilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KANUNI61 9 yıl
deniztoyota
30.11.2009 Saat: 09:14
türkiye 4g ye geçene kadar benim torunum olur...
dünyada abd de 2 eyalette testdeymiş zaten 4g
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyıh 9 yıl
Nokia, samsung, LG, hiç biri boy ölçüşemezler HTC'yle.
MY FAVORITE HTC
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mickcasey 9 yıl
Turkcell zaten LTE/4g testlerını yapıyor haber konusu olmustu. 4g saglamak zor degıl zor olan lısans işi 3g bu kadar para verdıkten sonra 4g ıcın yenı bır ıhaleye nıye gırsın 3g nın parasını cıkarmadı daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
HTC zaten en yenilikçi firmalardan birisi , eğer telefon ihtiyacım olursa sırf kalitesi için HTC'den alırım büyük ihtimal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KayhanKaan 9 yıl
HTC şu anda en çok güvendiğim marka bundan sonra alacağım bütün telefonlar HTC olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 9 yıl
Bu işi bilen , hakkını veren tek marka bence HTC'dir .
TYTN II ve MyTouch kullanmış birisi olarak diyorum ki piyasada kesinlikle rakibi yok ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
bence bekleyip altyapıyı 10G üzerine kursalardı çok çok daha doğru olurdu xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 9 yıl
türkiye 4g ye geçene kadar benim torunum olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 9 yıl
Bizimkiler az daha bekleyip altyapıları 4G üzerine kursalardı çok daha doğru olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Dragon Age : Origins Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim