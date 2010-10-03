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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC HD7, Dolby Mobile desteği ile geliyor

8 yıl
15,7b
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC HD7, Dolby Mobile desteği ile geliyor
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Windows Mobile tabanlı cep telefonu üretiminde sektörün en büyük oyuncusu olan HTC, birkaç hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen Windows Phone 7 ile birlikte HD7 modelini pazara sürecek. Windows Mobile 6.5 tabanlı HD2 modelinin yerini alması ve firmanın yeni amiral gemisi olması beklenen HD7'nin detayları netleşiyor.

Tasarım olarak HTC HD2'nin temel karakteristiğini koruyan ancak belli bazı güncellemeler alan HD7, 4.3-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana ve 1GHz hızında Qualcomm Snapdragon işlemciye sahip olacak. 8GB dahili depolama kapasitesi ve 5MP kamera ile donatılan HD7'nin diğer önemli özelliği ise Dolby Mobile olacak.

Dolby Laboratuvarları ile iş birliğine giden HTC, HD7 modelinde akıllı telefonlardaki en yüksek ses kalitesi için Dolby Mobile ses teknolojisine yer verecek gibi görünüyor. Filmler için sanal çervresel ses desteği sunup sunnmayacağı henüz bilinmeyen HD7'nin, Dolby Mobile ile müzik, video ve filmlerde HD kalitesinde yüksek ses kalitesi sunacağı belirtiliyor.

3G ve dört bant GSM/EDGE desteğine sahip olacak HTC HD7'nin Amerika pazarı için T-Mobile versiyonu da muhtemel görünüor. Henüz HTC tarafından yapılmış resmi herhangi bir bilgi olmasa da Windows Phone 7 tabanlı HD7 modelinin Avrupa'da 770 dolar civarındaki kontratsız satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunulması bekleniyor.

HTC HD7, Dolby Mobile desteği ile geliyor
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lastingend 8 yıl
1.5 - 2 sana öncesinin işlemcisini kullanıyor olmaları garip. Qualcomm Snapdragon işlemcilerinin grafik performansları kötü. telefon hoş görünüyor ama hoş görünmek yetmez. hem içi sağlam olacak hem de yazılım desteği iyi olacak.
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CyberDiamond 8 yıl
HD 2 ye göre özellikkleri neredeyse aynı. Garip.
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L.o.T.u.S 8 yıl
Ön kamera koymayı hala akıl edememiştir kesin
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Batuist 8 yıl

Teacher

Ön kamera koymayı hala akıl edememiştir kesin

evet onu akıl edecek bir tane mühendis yok HTCde.. istyersen bir mail atıp hatırlat sen

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Batuist 8 yıl
Donanım ve işletim sistemi tarafında herşeyin güzel olması yeterli değil.. artık kullanıcılar yeterli yazılım ve oyun desteği arıyor.. microsoftun bir an önce bu konuda birşeyler yapması şart..
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Poyri 8 yıl
telefon güzel duruyor ama inş microsoft akıllanmıstır 6.5dan daha kullanışlı bir sey yapmıslardır inş.
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