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HTC'nin Android'li yeni telefonu Incredible detaylanıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin Android'li yeni telefonu Incredible detaylanıyor
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden HTC, Android tabanlı ürün gamına yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Bir süredir konuşulmakta olan Incredible isimli yeni modelin detayları netleşmeye devam ediyor. 117.5 x 58.5 x 11.9 mm boyutlarında olan ve 3.7-inç büyüklüğünde WVGA AMOLED ekranla gelen HTC Incredible, 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 320MB'ı kullanılabilir olan 512MB RAM bellek ve 512MB ROM bellek kapasitesiyle donatılan Android tabanlı akıllı telefon, 8 megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile çekim yetenekleri açısından HTC'nin en gelişmiş modellerinden biri olacak gibi görünüyor.

Android 2.1 işletim sistemi ve Sense ara birimyle gelecek olan Incredible, FM radyo gibi çoklu ortam özelliklerine de sahip. 8GB kapasiteli microSDHC bellek kartıyla sunulacak olan HTC Incredible'ın Nisan/Mayıs aylarında satışa sunulması bekleniyor.

HTC'nin Android'li yeni telefonu Incredible detaylanıyor
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drserk 9 yıl
rom ve ram değerleri düşük sanki? şu çift işlemci özelliği gelmeyecek mi ki bu akıllı telefonlara? bekliyorum bunu ama umarım daha çook beklemem
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gkysrl 9 yıl
Htc bizi sırtımızdan vuruyor.Önceki telefonların piyayasını çok düşürüyorlar.
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