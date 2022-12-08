Huawei Nova 10 inceleme - 14.999 TL'ye alınır mı?

Bu videoda Huawei Nova serisinin yeni üyesi Huawei Nova 10 modeline yakından bakıyoruz. 60 Mp ön kamera, şık tasarımı ve başarılı ekranıyla öne çıkan bu ürünü sizler nasıl buldunuz?

Bu videoda Huawei Nova serisinin yeni üyesi Huawei Nova 10 modeline yakından bakıyoruz. 60 Mp ön kamera, şık tasarımı ve başarılı ekranıyla öne çıkan bu ürünü sizler nasıl buldunuz?

Cihazın tasarımıyla başlayacak olursak ön tarafta bizleri 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekranda delikli çentikli ön kamera bulunuyor. Çerçevesine dokunduğumuzda da ekran koruyucusunu hissediyoruz.

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Bu bahsetmiş olduğumuz ekran ek olarak kavisli bir yapıda. Bu bence tam ekran deneyimini olumlu etkileyen detaylardan biri.

Arkaya geçince de gerçekten şık görünen bir tasarım görüyoruz. Bize test için gönderilen cihaz yıldızlı gümüş renginde. Nova 10 modelinin yıldızlı siyah olacak şekilde farklı bir rengi daha bulunuyor.

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Arka tarafı öne çıkartan detaylardan biri bence şüphesiz ki kamera çerçevesinde yer alan bu renkli yapı. Bazı kullanıcılar yorumlarda gördüğüm kadarıyla buranın rengine takılmış. Bu tamamiyle kullanıcıların beklentilerine göre değişebilen bir şey.

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Ekrana daha yakından baktığımızda Huawei Nova 10 modelinde 6.67 inç büyüklüğünde 1080x2400 çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Bu ekranda kullanılan panel OLED ve 120 Hz'i destekliyor. HDR 10+'da ekran özellikleri arasında.

Huawei Nova 10 modeli OLED panele sahip olması nedeniyle her zaman açık ekran özelliğini kullanıcılara sunabiliyor. İsterseniz buradaki saat yüzlerini ayarlar üzerinden özelleştirebiliyorsunuz.

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Ekran deneyimine daha yakından bakacak olursak OLED oldukça avantajlı bir panel. Renklerin canlılığı, parlaklık seviyesi kullanım yaptığınız uygulamalarda keyif almanızı sağlıyor. Özellikle karanlık sahnelerde siyahların tam siyah olması önemli detaylardan biri.

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YouTube dışında Netflix özelinde de tüketim yaptım. Ürün maalesef L3 kodeğini destekliyor. Bu da bu kaliteli ekranda maalesef 480p Netflix tüketimleri yapabileceğimiz anlamına geliyor. Keşke L1 kodeğini görebilseydik.

Huawei Nova 10 gücünü Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 6 nm üretim aşamasından geçmiş ve gpu tarafında da adreno 642L'ye sahip.

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Bu işlemciye de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını MicroSD kart yardımıyla yükseltemiyorsunuz.

Değerlendirme olarak da ben Snapdragon 778G işlemcisinin segmenti itibarıyla iyi bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Genel kullanımınız oldukça akıcı herhangi bir sorun söz konusu değil. Telefonlar için ağır bilinen bobil video kurgulama işleri içinde Huawei Nova 10 modelini kullanabilirsiniz.

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Bu bahsetmiş olduğum iyi deneyim oyun deneyimi tarafında da sürüyor. PUBG Mobile oynamak istediğinizde maksimum grafikler HDR, kare hızı aşırı yüksek şeklinde bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Yüksek çözünürlükle birlikte oyun oynamak bir hayli keyifli. Sizler isterseniz grafikler akıcı kare hızı aşırı yaparak oyun akıcılığını daha da arttırabilirisinz.

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Huawei Nova 10 en yüksek ayarlarda da sorunsuz bir PUBG Mobile deneyimi sunuyor. Keyif alabilirsiniz diye düşünüyorum.



Performanstan sonra kameralarımıza daha yakından bakalım. Cihazda 50 Mp çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 8 Mp çözünürlüğünde 122 derecelik geniş açı kamerası (makro fotoğraf çekebiliyor) ve 2 Mp çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor.

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Arka tarafta yer alan kameralarla birlikte 4K 30FPS videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Ön bölümde de 60 Mp çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Bu kamerayı en fazla ön plana çıkartan detaylardan biri de şüphesiz ki 100 derecelik bir açıya sahip olması.

KAMERA SONUÇLARINA VİDEOMUZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ - 09:50. DK

Huawei Nova 10 modeli stereo hoparlör desteğiyle birlikte geliyor. Ses yüksekliği ve netliği cihazın yer aldığı segment itibarıyla gayet başarılı. Ton ayrımlarını hissedebiliyorsunuz. Medya tüketimi yaparken keyif almanıza olanak sağlayacaktır. Videomuz içerisinde bir hoparlör testimiz var. Oradan sonuçlara bakabilmeniz mümkün.

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Bildiğiniz üzere cep telefonlarında en fazla önemsediğimiz yapılardan biri de batarya. Nova 10'da 4000 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Bu batarya 66W hızlı şarj desteğine sahip. 66W gücündeki adaptör kutu içerisinde yer alıyor.

Sizler Türkiye fiyatı 14.999 TL'den başlayan Huawei Nova 10 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz?



