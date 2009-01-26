Hybrid SLI teknolojisinin sonu mu geliyor?

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Nvidia'nın geçtiğimiz sene duyrduğu önemli projelerinden biri de Hybrid SLI teknolojisiydi. Destek veren entegre grafik işlemcili yonga setleriyle ekran kartlarının birlikte çalıştırılmasına ve daha yüksek performans elde edilmesine olanak tanıyan Hybrid Booster ve harici ekran kartı kullanımına gereksinim duyulmayan uygulamalarda sadece entegre grafik işlemcinin çalıştırılarak güç tasarrufu elde edilmesine olanak tanıyan Hybrid Power gibi iki temel temel fonskiyondan oluşan Hybrid SLI teknolojisi için yolun sonu görünüyor mu?

Hem Nvidia'nın hem de Hybrid Graphics adı altında benzer bir teknolojiye sahip olan AMD-ATi'nin özellikle sürücü sonusunda sıkıntı yaşadığı bir süre önce gündeme gelmiş, hatta Windows 7'de Hybrid grafik teknolojilerine destek verilmeyeceği dahi ifade edilmişti. Tabii tüm bunlara ek olarak Hybrid SLI kurulumlarında gündeme gelen çoklu monitör kullanımıyla ilgili sorun da zaman zaman gündeme getirilmişti.

Öte yandan Nvidia'nın yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerinin Hybrid SLI teknolojisini desteklemediği bildiriliyor. Ayrıca Nvidia'nın masaüstüyle ilgili yeni yonga seti planı olmadığı yönündeki söylentiler de Hybrid SLI teknolojisinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Şu an için bu iddialar Nvidia cephesinden verilmiş resmi bir cevap bulunmuyor.