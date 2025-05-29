Hyundai INSTER ile tanıştık - Yetenekleri şaşırttı, fiyatı üzdü

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Antalya'da düzenlenen lansmanda kısa bir süre deneyimleme şansı yakaladığımız Hyundai INSTER ile ilgili ilk izlenimlerimizi bu videoda siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık.

Bu videoda, Antalya'daki Türkiye lansmanına katıldığımız elektrikli Hyundai INSTER'ın tasarım, sunduğu özellikler, sürüş deneyimi ve fiyatına ilişkin değerlendirmelerimizi aktardık. Marka tarafından A-SUV olarak tanımlanan INSTER; kompakt boyutlarına rağmen dört kişi için ferah bir yaşam alanı ve pratik özellikler sunuyor. 84,5 kW'lık motora sahip minik elektrikli, 46 kWsa net kapasiteye sahip bataryasıyla birleşik kullanımda 360 kilometre menzil vadediyor.

Hyundai INSTER Advance fiyatı: 1.319.000 TL

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:27 - Dış tasarım

06:13 - Bagaj

07:30 - İç mekan (arka koltuklar)

10:19 - İç mekan (ön koltuklar)

16:14 - Teknik detaylar ve sürüş deneyimi

27:20 - Kapanış

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