Hyundai INSTER ile tanıştık - Yetenekleri şaşırttı, fiyatı üzdü

Bu videoda, Antalya'daki Türkiye lansmanına katıldığımız elektrikli Hyundai INSTER'ın tasarım, sunduğu özellikler, sürüş deneyimi ve fiyatına ilişkin değerlendirmelerimizi aktardık. Marka tarafından A-SUV olarak tanımlanan INSTER; kompakt boyutlarına rağmen dört kişi için ferah bir yaşam alanı ve pratik özellikler sunuyor. 84,5 kW'lık motora sahip minik elektrikli, 46 kWsa net kapasiteye sahip bataryasıyla birleşik kullanımda 360 kilometre menzil vadediyor.
Hyundai INSTER Advance fiyatı: 1.319.000 TL
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:27 - Dış tasarım
06:13 - Bagaj
07:30 - İç mekan (arka koltuklar)
10:19 - İç mekan (ön koltuklar)
16:14 - Teknik detaylar ve sürüş deneyimi
27:20 - Kapanış