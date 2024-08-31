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    İşte BYD'nin yeni hatchback modeli! Toyota tek parça şasi üretecek! - DH Oto Gündem

    Programımızda bu hafta BYD'nin yeni elektrikli hatchback modeli, Çinli DongFeng'in Avrupa'da satılacak otomobili ve CATL'in kaykay şasi sistemi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin yeni elektrikli hatchback modeli Seal 06 GT, Çinli DongFeng'in Avrupa'da satılacak otomobili ve CATL'in kaykay şasi sistemi gibi haftanın öne çıkan konularını siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:45 - İşte BYD'nin yeni hatchback modeli

    08:33 - Çinli DongFeng'in 23 bin euroluk elektrikli otomobili Avrupa'da

    16:44 - IM Motors'un yenilikçi paralel park sistemi

    30:00 - CATL'in yeni kaykay şasi sistemini kullanan ilk araç seri üretime giriyor

    35:50 - Toyota da Tesla gibi tek parça şasi üretimine geçiş yapıyor

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