Citroen e-C3 Eylül ayında Türkiye'de! Yeni Skoda Superb Türkiye fiyatı - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde Eylül'de Türkiye'ye gelecek olan 1 milyonluk elektrikli e-C3, makyajlı Toyota Yaris Cross, makyajlı Tucson ve yenilenen Skoda Superb'i konuştuk.

Geçen haftaki test çekimlerinden dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirdiğimiz bu bölümümüz için siz değerli izleyicilerimizden af diliyoruz. Programımızın bu haftaki bölümünde Eylül'de Türkiye'ye gelecek olan 1 milyonluk elektrikli e-C3, makyajlı Toyota Yaris Cross, makyajlı Tucson ve yenilenen Skoda Superb'i konuştuk. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

03:08 - 1 milyonluk elektrikli otomobil Citroen e-C3

11:42 - Kia'nın uygun fiyatlı elektrikli B-SUV modeli EV3 tanıtıldı

21:02 - Makyajlı Toyota Yaris Cross haziranda Türkiye'ye gelecek

26:47 - Yenilenen Skoda Superb Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

36:44 - Makyajlı Hyundai Tucson Türkiye'de

46:36 - E-Devlet uygulamasına kaza tutanağı hizmeti eklendi

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