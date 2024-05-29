Citroen e-C3 Eylül ayında Türkiye'de! Yeni Skoda Superb Türkiye fiyatı - DH Oto Gündem

Geçen haftaki test çekimlerinden dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirdiğimiz bu bölümümüz için siz değerli izleyicilerimizden af diliyoruz. Programımızın bu haftaki bölümünde Eylül'de Türkiye'ye gelecek olan 1 milyonluk elektrikli e-C3, makyajlı Toyota Yaris Cross, makyajlı Tucson ve yenilenen Skoda Superb'i konuştuk. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
03:08 - 1 milyonluk elektrikli otomobil Citroen e-C3
11:42 - Kia'nın uygun fiyatlı elektrikli B-SUV modeli EV3 tanıtıldı
21:02 - Makyajlı Toyota Yaris Cross haziranda Türkiye'ye gelecek
26:47 - Yenilenen Skoda Superb Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
36:44 - Makyajlı Hyundai Tucson Türkiye'de
46:36 - E-Devlet uygulamasına kaza tutanağı hizmeti eklendi