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    Türkiye'de üretilecek ilk Volkswagen! Yeni Skoda Kodiaq Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde makyajlı Ford Puma ve yeni Skoda Kodiaq'ın Türkiye fiyatlarını, Kocaeli'de üretilecek Transporter'ı ve haftanın diğer öne çıkan konularını değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde makyajlı Ford Puma ve yeni Skoda Kodiaq'ın Türkiye fiyatlarını, Kocaeli'de üretilecek Transporter'ı ve haftanın diğer öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:30 - Makyajlı Ford Puma Türkiye'de

    05:57 - İkinci nesil Skoda Kodiaq Türkiye'de satışa sunuldu

    13:26 - %100 elektrikli Audi A6 e-tron tanıtıldı

    21:49 - Türkiye'de üretilecek ilk Volkswagen sahnede

    27:18 - Site ve otoparklarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumuyla ilgili genelge

    33:57 - BTÜ ve Oyak Renault'un seyir konforunu artıran buluşu patent almaya hak kazandı

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