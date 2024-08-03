Türkiye'de üretilecek ilk Volkswagen! Yeni Skoda Kodiaq Türkiye'de - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde makyajlı Ford Puma ve yeni Skoda Kodiaq'ın Türkiye fiyatlarını, Kocaeli'de üretilecek Transporter'ı ve haftanın diğer öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:30 - Makyajlı Ford Puma Türkiye'de
05:57 - İkinci nesil Skoda Kodiaq Türkiye'de satışa sunuldu
13:26 - %100 elektrikli Audi A6 e-tron tanıtıldı
21:49 - Türkiye'de üretilecek ilk Volkswagen sahnede
27:18 - Site ve otoparklarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumuyla ilgili genelge
33:57 - BTÜ ve Oyak Renault'un seyir konforunu artıran buluşu patent almaya hak kazandı