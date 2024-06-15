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    Lada'dan yeni model! Çinli markalara ek vergi - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Lada Iskra, Opel Mokka Hybrid, Jeep Avenger Hybrid ve bolca Çinli otomobillere gelen ek vergiler hakkında konuştuk.       

    Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Lada Iskra, Opel Mokka Hybrid, Jeep Avenger Hybrid ve bolca Çinli otomobillere gelen ek vergiler hakkında konuştuk. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:42 - 1.3 milyona 7 kişilik SUV

    11:15 - Yeni Jeep Avenger e-Hybrid Türkiye'de

    15:48 - Lada, uzun süre sonra yeni bir model tanıttı

    22:20 - Yeni Opel Mokka Hybrid tanıtıldı

    27:00 - %100 elektrikli Alpine A290 tanıtıldı

    34:40 - Türkiye'den tüm Çinli otomobillere ek vergi

    47:40 - Avrupa Komisyonu, Çinli elektrikli otomobillere ek vergi getirdi

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