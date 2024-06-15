Lada'dan yeni model! Çinli markalara ek vergi - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Lada Iskra, Opel Mokka Hybrid, Jeep Avenger Hybrid ve bolca Çinli otomobillere gelen ek vergiler hakkında konuştuk. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:42 - 1.3 milyona 7 kişilik SUV
11:15 - Yeni Jeep Avenger e-Hybrid Türkiye'de
15:48 - Lada, uzun süre sonra yeni bir model tanıttı
22:20 - Yeni Opel Mokka Hybrid tanıtıldı
27:00 - %100 elektrikli Alpine A290 tanıtıldı
34:40 - Türkiye'den tüm Çinli otomobillere ek vergi
47:40 - Avrupa Komisyonu, Çinli elektrikli otomobillere ek vergi getirdi