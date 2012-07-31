ICS'li Archos 97 Carbon, 250 dolardan satışa sunuldu

Taşınabilir multimedya cihazlarının öncü isimlerinden Fransız Archos, bu ayın başında tanıtımını gerçekleştirdiği "97 Carbon" isimli yeni ICS'li tabletini satışa sundu.

250 dolarlık etiketiyle raflardaki yerini alan 97 Carbon, firmanın öne çıkan çözümlerinden biri. Gücünü 1GHz hızında çalışan ARM Cortex A8 ve 1GB'lık sistem belleğinden alan tablet, isminden anlaşılacağı gibi 9.7 inç boyutunda IPS paneline sahip ve 1024x768 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlıyor. 16GB'lık dahili flash belleğinin yanı sıra microSD kart girişi ile 48GB'a kadar arttırılabilir depolama alanı sunan tabletin ön yüzünde 0,3MP ve arka yüzünde 2MP olarak iki kamera; arayüz olarak ise HDMI ve USB portları konumlandırılmış durumda.

8 saate kadar kesintisiz video oynatabilme vadeden 97 Carbon'un fiziksel boyutları ve ağırlığı ise sırasıyla 239x184x11.5 ve 620g .