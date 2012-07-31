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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ICS'li Archos 97 Carbon, 250 dolardan satışa sunuldu

6 yıl
4,8b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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ICS'li Archos 97 Carbon, 250 dolardan satışa sunuldu
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Taşınabilir multimedya cihazlarının öncü isimlerinden Fransız Archos, bu ayın başında tanıtımını gerçekleştirdiği "97 Carbon" isimli yeni ICS'li tabletini satışa sundu.

250 dolarlık etiketiyle raflardaki yerini alan 97 Carbon, firmanın öne çıkan çözümlerinden biri. Gücünü 1GHz hızında çalışan ARM Cortex A8 ve 1GB'lık sistem belleğinden alan tablet, isminden anlaşılacağı gibi 9.7 inç boyutunda IPS paneline sahip ve 1024x768 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlıyor. 16GB'lık dahili flash belleğinin yanı sıra microSD kart girişi ile 48GB'a kadar arttırılabilir depolama alanı sunan tabletin ön yüzünde 0,3MP ve arka yüzünde 2MP olarak iki kamera; arayüz olarak ise HDMI ve USB portları konumlandırılmış durumda.
8 saate kadar kesintisiz video oynatabilme vadeden 97 Carbon'un fiziksel boyutları ve ağırlığı ise sırasıyla 239x184x11.5 ve 620g .
ICS'li Archos 97 Carbon, 250 dolardan satışa sunuldu
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FFadeleSS 6 yıl en beğenilen
Fransızları oldu bitti sevmem.Hatunlarınıda ürettikleri mallarıda sevmem tam bir düşmanlığım vardır. Zaten Nexus varken nıye alayım kı bunu :S
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nurettinaz 6 yıl
Yorumlara baktıgımda archos gırıs sevıyesı en ıyı tabletler arasında yerını almıs denebılır.
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OverClocK1ng 6 yıl
Evet. sertacarslan arkadaşın dediği gibi bundan daha iyi 1.5Ghz Cortex A8 li ve fiyatı da 120 Dolar falan olan cihazlar var. Onlar da IPS ekranlı ve arka kamerası da 5Mpixel olanlar...
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sertacarslan 6 yıl
Bundan çok daha güçlü çin malı tabletler var 150 dolara, üstelik bundan daha çok satmış ve isim yapmış markalar...
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FFadeleSS 6 yıl en beğenilen
Fransızları oldu bitti sevmem.Hatunlarınıda ürettikleri mallarıda sevmem tam bir düşmanlığım vardır. Zaten Nexus varken nıye alayım kı bunu :S
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