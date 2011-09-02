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IFA 2011: Sony, PlayStation sertifikalı 9.4-inç büyüklüğündeki tabletini tanıttı

7 yıl
26,8b
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13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IFA 2011: Sony, PlayStation sertifikalı 9.4-inç büyüklüğündeki tabletini tanıttı
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Sony 9.4-inç büyüklüğündeki yeni tabletini de IFA 2011 Fuarı'nda tanıttı. Detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz Tablet S, üzerinde iki ekran bulunan Tablet P modeliyle  benzer şekilde çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alırken, üç farklı versiyona sahip olacağ,  kullanıcıların 16GB ve 32GB WiFi ile  32GB WiFi + 3G versiyonunu alabilecekleri açıklandı. 
PlayStation Sertifikası ve Reader Store başta olmak üzere çeşitli Sony servislerine erişim olanağı tanıyan  tablet, 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Üzerinde yer alan sensörler ve kamera özellikleri açısından Tablet P modeliyle benzer porfilde olan  Tablet S'in WiFi modelleri Android 3.1, 3G modeli ise Android 3.2 işletim sistemiyle geliyor.
Endüstriyel tasarım özellikleri ve PlayStation sertifikası ile ön plana çıkan tablet, kullanıcılara fotoğraflarını ve videolarını paylaşma imkanı sunan Personal Space bulut servisi ve LCD ile ekran arasında kırılan ışığın kontrolü ile güneş ışığı ya da iç ortam ışıklarının yansımasını ve parlamasını azaltarak, gerek iç gerekse de dış ortamda daha yüksek kontrastlı görünürlük sunan, TruBlack teknolojisi gibi özellikleri de bünyesinde barındıran Sony Tablet S'in bu ay içerisinde 479 Avro etiket fiyatı ile çıkması bekleniyor.  
IFA 2011: Sony, PlayStation sertifikalı 9.4-inç büyüklüğündeki tabletini tanıttı
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IFA 2011: Sony, PlayStation sertifikalı 9.4-inç büyüklüğündeki tabletini tanıttı
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IFA 2011: Sony, PlayStation sertifikalı 9.4-inç büyüklüğündeki tabletini tanıttı
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mali__ 7 yıl en beğenilen
sadece PS sertifikası var diye o etiket var sony bu fiyat politikasından vazgeçmeli yoksa PS adı çıkıcak karalanacak PS2 ile zirve yapan marka.. ha eğer emülatör ile PS2 oyunları çalıştıracaksa işler değişir :P ama nerdeeee...
sadece PS sertifikası var diye o etiket var sony bu fiyat politikasından vazgeçmeli yoksa PS adı çıkıcak karalanacak PS2 ile zirve yapan marka.. ha eğer emülatö...
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DH Misafiri 7 yıl
İyiki PS3 leri var Allahtan, onuda deldiler zaten, ps4 e şimdilik gerek yok diye de açıklama yaptılar. çünkü zaten yeni bir yazılım ve teknoloji de henüz ellerinde yok ps4 ü de çıktığının ertesi gün delerler.
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SystemApps 7 yıl
eee mobil sektörün konsolları altüst edecek bir gelecek için güzel bir girişim... bükemedeğin mobili sertifikalandıracaksın :D
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haytahayat 7 yıl
Şimdi de yarışma başlatmış Sony Türkiye Facebook hayran sayfasında gerçekleşen yarışmada, en çok soruyu en kısa sürede bilenler kazanıyor. 3 hafta sürecek yarışmada “her hafta 1 Sony Tablet” hediye ediliyor; bilgili ve hızlı 3 yarışmacı bu teknoloji harikası cihaza Türkiye’de herkesten önce sahip olma şansı yakalıyormuş

Detaylar Dünyanın İlk "Playstation Sertifikalı Tableti" Facebook'ta Seni Bekliyor!
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neXXen 7 yıl
Bl00dyHell
Güzel bir tablete benziyor ama asıl soru PlayStation sertifikasından kasıt nedir? Xperia Play de PlayStation sertifikalıydı ama telefonda PlayStation namına hiçbir şey yoktu.

Nasıl yok, bilmeden konuşmayın! mobilephonetalk.com/...
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GencFB 7 yıl
Morfareden oyun alırken gördüm süper bir alete benziyor ay sonu geliyormuş.

morfare.com/...
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napolyon94 7 yıl
Gow san andres cod 3 fln olsa neysede en fazla gran turismo 2 olur ki zaten gio mda bile gran turismo yu hafif kasarak oynuyorum :S
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LaFleur- 7 yıl napolyon94
napolyon94

Gow san andres cod 3 fln olsa neysede en fazla gran turismo 2 olur ki zaten gio mda bile gran turismo yu hafif kasarak oynuyorum :S


galaxy gio ne ki bu tabletin donanımının yanında
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dirdom 7 yıl
r1 r2 tuşlarına basmak mesele gibi gözüküyor..
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korsanzeki168 7 yıl
ps2 oyunlarını oynatacaksa tamam onun hariçinde zor
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fukarakoala 7 yıl
ps logosu oyun yükleme anında açılıyordu.Ve yukarıda crash oyunu var bi anda nostajiye döndüm bugün ps1 i çıkarıp crash oynim :(
Böyle tablet bizim ülkemize pahalı gelmesede faydalansak
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SEO-Uzmanı 7 yıl
psone zamanındaki başarıyı artık yakalayamayan bir firmanın nostanji oyunları :D
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mali__ 7 yıl en beğenilen
sadece PS sertifikası var diye o etiket var sony bu fiyat politikasından vazgeçmeli yoksa PS adı çıkıcak karalanacak PS2 ile zirve yapan marka.. ha eğer emülatör ile PS2 oyunları çalıştıracaksa işler değişir :P ama nerdeeee...
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Bl00dyHell 7 yıl
Güzel bir tablete benziyor ama asıl soru PlayStation sertifikasından kasıt nedir? Xperia Play de PlayStation sertifikalıydı ama telefonda PlayStation namına hiçbir şey yoktu.
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