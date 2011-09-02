IFA 2011: Sony, PlayStation sertifikalı 9.4-inç büyüklüğündeki tabletini tanıttı

Sony 9.4-inç büyüklüğündeki yeni tabletini de IFA 2011 Fuarı'nda tanıttı. Detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz Tablet S, üzerinde iki ekran bulunan Tablet P modeliyle benzer şekilde çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alırken, üç farklı versiyona sahip olacağ, kullanıcıların 16GB ve 32GB WiFi ile 32GB WiFi + 3G versiyonunu alabilecekleri açıklandı.

PlayStation Sertifikası ve Reader Store başta olmak üzere çeşitli Sony servislerine erişim olanağı tanıyan tablet, 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Üzerinde yer alan sensörler ve kamera özellikleri açısından Tablet P modeliyle benzer porfilde olan Tablet S'in WiFi modelleri Android 3.1, 3G modeli ise Android 3.2 işletim sistemiyle geliyor.

Endüstriyel tasarım özellikleri ve PlayStation sertifikası ile ön plana çıkan tablet, kullanıcılara fotoğraflarını ve videolarını paylaşma imkanı sunan Personal Space bulut servisi ve LCD ile ekran arasında kırılan ışığın kontrolü ile güneş ışığı ya da iç ortam ışıklarının yansımasını ve parlamasını azaltarak, gerek iç gerekse de dış ortamda daha yüksek kontrastlı görünürlük sunan, TruBlack teknolojisi gibi özellikleri de bünyesinde barındıran Sony Tablet S'in bu ay içerisinde 479 Avro etiket fiyatı ile çıkması bekleniyor.