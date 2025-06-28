Sony, Lytia LYT-828 isimli yeni kamera sensörünü tanıttı: Geniş dinamik aralık sunuyor

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Tam Boyutta Gör Sony'nin görüntüleme birimi, yeni nesil CMOS kamera sensörü LYT‑828’i resmi olarak tanıttı. Akıllı telefonlar için geliştirilen ve 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bu sensör, hem parlak hem de düşük ışıklı ortamlarda daha doğal ve kaliteli fotoğraflar sunmayı hedefliyor.

Sony LYT-828 neler sunuyor?

Sony LYT-828, 1/1.28 inç (12,49 mm çapında) boyutunda, yığılı yapıya sahip bir CMOS sensör ve efektif olarak 50 megapiksel çözünürlük sunuyor. LYT-818’in halefi olarak konumlandırılan sensör, akıllı telefonların hem ana hem de yardımcı kameralarında kullanılmak üzere tasarlandı.

Sensörü öne çıkaran en önemli yenilik, Sony’nin geliştirdiği Hybrid Frame-HDR (HF-HDR) teknolojisi. Bu teknoloji, tek kare HDR’yi sağlayan Dual Conversion Gain (DCG) yöntemi ile kısa pozlama karelerini birleştiren çok kareli HDR’yi harmanlıyor.

Bu birleşim sayesinde LYT‑828, Sony’nin mobil sensörleri arasında şimdiye kadarki en yüksek değer olan 100 dB’nin üzerinde dinamik aralık sunuyor. Bu da hem parlak bölgelerde patlamaları hem de karanlık alanlarda detay kaybını önleyerek, insan gözünün algısına daha yakın görüntüler yakalayabiliyor. Ayrıca Loss-Less Exposure (LLE) desteğiyle birlikte pozlama kontrolü daha hassas hale gelirken, sinyal-gürültü oranı (SNR) da artırılıyor.

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Sony’nin özel devre tasarımı sayesinde, elektriksel sinyal dönüşümündeki rastgele gürültü en aza indiriliyor. Böylece düşük ışıkta bile detaylı ve grensiz görüntüler elde ediliyor. Düşük enerji tüketimine sahip mantık yapısı sayesinde HDR modu sadece fotoğraf çekerken değil, ön izleme ve video kaydı sırasında da sürekli aktif kalabiliyor. Böylece ekrandaki canlı ön izleme ile elde edilen son görüntü birbirine oldukça yakın oluyor.

LYT‑828 sensörünün seri üretimine Ağustos sonunda başlanması planlanıyor ve yıl sonuna doğru piyasaya sürülecek üst segment akıllı telefonlarda yer alması bekleniyor.

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