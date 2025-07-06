Sony Xperia 1 VII satışları durdu: Yazılım sorunları cihazları kullanılamaz hale getirdi

Tam Boyutta Gör Sony, 2025’te tanıttığı en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xperia 1 VII ile Japon pazarında güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyordu. Ancak cihazın piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra ciddi yazılım sorunlarının ortaya çıkması, bu hedefin sekteye uğramasına neden oldu. Rastgele kapanmalar, sistemin kendiliğinden yeniden başlatılması ve bazı durumlarda cihazın hiç açılmaması gibi problemler nedeniyle şirket, Xperia 1 VII’nin Japonya'daki satış ve sevkiyatlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu karar yalnızca Japonya pazarı için geçerli; küresel sürümlerin şu aşamada etkilenmediği bildiriliyor.

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Yeni amiral gemisi modelde yaşanan yazılım hataları Japonya lansmanını gölgeledi

Sorunların ciddiyeti, Sony'nin Japonya’da resmi destek sayfası üzerinden kullanıcılarını uyarmasına neden oldu. Şirket, SO-51F, SOG15, A501SO ve XQ-FS44 model numaralarına sahip cihazların etkilendiğini belirtti. Bu modeller, Japonya’ya özgü hizmetlerle donatıldığı için, sorunun bazı yerel yazılım bileşenlerinden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Özellikle mobil ödeme sistemi Osaifu-Keitai ile uyumluluk sorunları üzerinde duruluyor, ancak bu şimdilik yalnızca bir spekülasyon.

Tam Boyutta Gör Sony, yaşanan sorunlarla karşılaşan kullanıcılarına cihazı geçici olarak kurtarabilmek için güç ve ses açma tuşlarına 20 saniye boyunca birlikte basmalarını öneriyor. Ayrıca, etkilenen cihazlara yönelik olarak "71.0.A.2.43" yapı numarasına sahip bir yazılım güncellemesi yayınlandı. Bu güncellemenin bazı hataları hafiflettiği düşünülse de temel problemin tamamen çözülüp çözülmediği henüz netlik kazanmış değil.

Xperia 1 VII'nin Japonya dışındaki modellerinde benzer sorunlara ilişkin herhangi bir geri bildirim ya da rapor şu ana kadar paylaşılmadı. Ancak yazılım hatalarının yalnızca belirli pazarlarda ortaya çıkması, sorunun bölgesel özelliklerden mi yoksa temel sistem bileşenlerinden mi kaynaklandığına dair tartışmalara yol açtı. Muhtemelen küresel modellerin farklı yazılım yapılandırmalarıyla çalışması bu farkı açıklayabilir.

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Xperia 1 VII satışları, yazılım sorunları nedeniyle durduruldu

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