Sony Xperia 1 VII satışları durdu: Yazılım sorunları cihazları kullanılamaz hale getirdi

Yeni amiral gemisi modelde yaşanan yazılım hataları Japonya lansmanını gölgeledi
Sorunların ciddiyeti, Sony'nin Japonya’da resmi destek sayfası üzerinden kullanıcılarını uyarmasına neden oldu. Şirket, SO-51F, SOG15, A501SO ve XQ-FS44 model numaralarına sahip cihazların etkilendiğini belirtti. Bu modeller, Japonya’ya özgü hizmetlerle donatıldığı için, sorunun bazı yerel yazılım bileşenlerinden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Özellikle mobil ödeme sistemi Osaifu-Keitai ile uyumluluk sorunları üzerinde duruluyor, ancak bu şimdilik yalnızca bir spekülasyon.
Xperia 1 VII'nin Japonya dışındaki modellerinde benzer sorunlara ilişkin herhangi bir geri bildirim ya da rapor şu ana kadar paylaşılmadı. Ancak yazılım hatalarının yalnızca belirli pazarlarda ortaya çıkması, sorunun bölgesel özelliklerden mi yoksa temel sistem bileşenlerinden mi kaynaklandığına dair tartışmalara yol açtı. Muhtemelen küresel modellerin farklı yazılım yapılandırmalarıyla çalışması bu farkı açıklayabilir.