Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation oyunları bir kez daha zamlandı; Fiyatlar 3500 TL'ye yaklaştı

    Sony, Türkiye'de PlayStation oyunlarının fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Bu son zamla birlikte Death Stranding 2 gibi yeni AAA oyunlarının Türkiye'deki fiyatı 3500 TL'ye yaklaştı.

    PlayStation oyunlarına zam yapıldı Tam Boyutta Gör
    Sony'nin Türkiye'deki PlayStation ofisini kapatması, oyuncuların cebine yansımaya devam ediyor. Türkiye'de artık bölgesel fiyatlandırma yerine tamamen kura bağlı bir fiyatlandırma politikası izlenmesi, zamların üst üste gelmesine sebep oluyor. Nitekim bugün PlayStation Store'daki oyun fiyatları bir kez daha zamlandı. Bu son zamla birlikte belli başlı oyunlarda fiyat etiketi 3449 TL'yi bulmuş durumda (Üstelik bu standart versiyonlarda. "Ghost of Yōtei Digital Deluxe Sürüm" gibi özel sürümlerde bu rakam 3849 TL'yi buluyor). Oysa düne kadar bu oyunların çıkış fiyatı 2800 TL'ydi.

    Oyun fiyatlarındaki bu artış şu anda PlayStation Store'daki tüm oyunlara yansımamış olsa da onların da bu zamdan nasibini alması kaçınılmaz görünüyor. Zira yabancı basında yer alan haberler, Sony'nin Brezilya ve Türkiye gibi birkaç ülkede oyun fiyatlarını yukarı çekmeye karar verdiğini gösteriyor.

    PlayStation Store'daki Oyun Fiyatları 90 Dolara Yaklaştı

    Death Stranding 2 ve Ghost of Yōtei gibi yeni çıkan AAA oyunlar için belirlenen 3449 TL'lik bedel, güncel kurla hesapladığımızda yaklaşık 86.5 dolara denk geliyor. ABD'de oyun fiyatlarının 80 dolara çekilmesinin tartışıldığı bir dönemde Türkiye'deki oyun fiyatlarının 90 dolara dayanması, Sony'nin fiyatlandırma politkasınının tepki çekmesine sebep oluyor. Nitekim sosyal medyada tepkiler yükselmeye başlamış durumda.

    Türkiye'deki oyun fiyatlarının 80 doların üzerine çıkmış olmasının başlıca sebebi, fiyatlandırmanın Sony'nin Birleşik Krallık ofisi tarafından pound baz alınarak yapılıyor olması. Buna bir de vergiler eklenince, fiyatlar küresel standardın bile üzerine çıkmış oluyor.

    Gelen yeni zamdan sonra fiyatı 3449 TL'yi bulan oyunlar Silent Hill f, Death Stranding 2, Ghost of Yōtei ve Metal Gear Solid Δ oldu. Bunların yanı sıra Dying Light: The Beast, Hell is Us, Ready or Not, Wuchang: Fallen Feathers, The Alters gibi oyunların fiyatı da yukarı çekildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sym jet 14 200i kullanıcı yorumları iptv fiyat 12 ay karoq mu tiguan mı dct şanzıman nasıl kullanılır en iyi katlanır bisiklet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum