PlayStation oyunları bir kez daha zamlandı; Fiyatlar 3500 TL'ye yaklaştı

Sony'nin Türkiye'deki PlayStation ofisini kapatması, oyuncuların cebine yansımaya devam ediyor. Türkiye'de artık bölgesel fiyatlandırma yerine tamamen kura bağlı bir fiyatlandırma politikası izlenmesi, zamların üst üste gelmesine sebep oluyor. Nitekim bugün PlayStation Store'daki oyun fiyatları bir kez daha zamlandı. Bu son zamla birlikte belli başlı oyunlarda fiyat etiketi 3449 TL'yi bulmuş durumda (Üstelik bu standart versiyonlarda. "Ghost of Yōtei Digital Deluxe Sürüm" gibi özel sürümlerde bu rakam 3849 TL'yi buluyor). Oysa düne kadar bu oyunların çıkış fiyatı 2800 TL'ydi.

Oyun fiyatlarındaki bu artış şu anda PlayStation Store'daki tüm oyunlara yansımamış olsa da onların da bu zamdan nasibini alması kaçınılmaz görünüyor. Zira yabancı basında yer alan haberler, Sony'nin Brezilya ve Türkiye gibi birkaç ülkede oyun fiyatlarını yukarı çekmeye karar verdiğini gösteriyor.

PlayStation Store'daki Oyun Fiyatları 90 Dolara Yaklaştı

Death Stranding 2 ve Ghost of Yōtei gibi yeni çıkan AAA oyunlar için belirlenen 3449 TL'lik bedel, güncel kurla hesapladığımızda yaklaşık 86.5 dolara denk geliyor. ABD'de oyun fiyatlarının 80 dolara çekilmesinin tartışıldığı bir dönemde Türkiye'deki oyun fiyatlarının 90 dolara dayanması, Sony'nin fiyatlandırma politkasınının tepki çekmesine sebep oluyor. Nitekim sosyal medyada tepkiler yükselmeye başlamış durumda.

Türkiye'deki oyun fiyatlarının 80 doların üzerine çıkmış olmasının başlıca sebebi, fiyatlandırmanın Sony'nin Birleşik Krallık ofisi tarafından pound baz alınarak yapılıyor olması. Buna bir de vergiler eklenince, fiyatlar küresel standardın bile üzerine çıkmış oluyor.

Gelen yeni zamdan sonra fiyatı 3449 TL'yi bulan oyunlar Silent Hill f, Death Stranding 2, Ghost of Yōtei ve Metal Gear Solid Δ oldu. Bunların yanı sıra Dying Light: The Beast, Hell is Us, Ready or Not, Wuchang: Fallen Feathers, The Alters gibi oyunların fiyatı da yukarı çekildi.

