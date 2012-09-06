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IFA 2012 Özel: Philips Cityscape Uptown ve Downtown Kulaklıklar

6 yıl
8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Berlin'de düzenlenen IFA 2012 kapsamında Philips'in tanıtmış olduğu Cityscape serisi kulaklıkların Uptown ve Downtown modellerini sizler için değerlendiriyoruz.

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