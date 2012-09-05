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IFA 2012 Özel: Philips Fidelio L1 kulaklık
6 yıl
16b
1
Çevre Birimleri
54
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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IFA2012'de özellikle müzik çalar akseuarlarıyla dikkat çeken Philips'in yeni kulaklıklarından biri olan Fidelio L1'i sizler için değerlendirdik.
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Do Diyez
6 yıl
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Bu kulaklığı türkiyede nerde bulabiliriz
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mindtrap
6 yıl
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@LesEnfantsTerribles öncelikle zaman ayırıp cevapladığınız için teşekkür ederim,haksız yere suçlamışım sanırsam. İşte düşüncesiz oluyor bazen insan.
Sonra donanim bölümünde kulaklıklar kısmı olduğunu da fark ettim gene de biraz daha iyi bir inceleme, belki kulaklık alacaklara tavsiyeler başlıklı bir yazı bizi ziyadesiyle mutlu ederdi
Saygılarımla,
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LesEnfantsTerribles
6 yıl
editörün seçimi
@mindtrap
fuar alanındaki ürünler ofisimize gelirse olabildiğinde detaylı bir sekilde incelemeye calısacagız
1 Yanıt
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mindtrap
6 yıl
editörün seçimi
Donanım Haber sitesinden oldukça memnunum, incelemeler hoşuma gidiyor. Fakat bu video incelemeleri oldukça saçma buluyorum, izledim video incelemenizi ki çoğu zaman iş yerinde böyle bir imkanım olmuyor. Örneğin kulaklık alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmemişsiniz, oysaki aletin kutusunda 4-5 kategori altında değerler var. Yaptığınız incelemeler tamda gittiğiniz fuar tadında ve consumer'i özendirmeye yönelik incelemeler.
Türkiyenin en çok hit alan donanım sitesi olarak doğru dürüst teknik incelemeler yapmanızı ve donanım bölümüne kulaklığı eklemenizi istiyorum,yoksa Philips bize reklam verdi bizde haber yaptık hoş olmuyor, yemiyoruz.
Ha Philips reklam verir sizde inceleme yaparsınız orası ayrı ama genel olarak kulaklıkların benchmark'ının yapıldığı belki bir ses mühendisinin fikirlerine yer verilen bir kısım çok hoş olur. Örneğin Dr. Dre imzalı kulaklıkların performanslarını merak ediyorum,çoğu kişi para kaybı olduğunu söylüyor çok daha iyi kulaklıklar olduğunu söylüyor ama nette tam olarak hangi kriterlerle karşılaştırmam lazım vs. bir site bulamıyorum, tekrar ediyorum. En büyük olmak zor daha teknik ve başarılı işlere imza atmanızı rica ediyoruz sizden yapabilcek gücünüzde var.
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LesEnfantsTerribles
6 yıl
editörün seçimi
@mindtrap
Merhaba öncelikle fuar alanlarında sıcagı sıcagına video cekme imkanı buluyoruz ve standlarda frekans aralıgı empedans vs degerler basına verilmediği için bunlara değinemiyoruz yaptıgımız sey ise bazı denemeler sonrasında genel bir izlenim vermek oluyor ve bunun adı ASLA reklam olmuyor. Beats serisi kulaklıklara gelince yaklaşık 5 aydır Studio modelini kullanıyorum ki ne resmi sitede ne de kutusunda hiçbir teknik veri yok beats kulaklıklarda yani tamamen denemelerininin sonucundaki tatmin miktarın almana veya almamana sebep olur.
Kişisel fikrimi belirtmem gerekirse Beats Audio Studio modeli 800TL'lik fiyatını cok uzun vadeli kullanım düşünüldüğünde hakediyor cünkü bass ve ses kalitesi konusunda cok etkileyici. Bununla ilgil kücük bir örnek vermem gerekirse SAmsung Galaxy S3 lansmanı için Caddebostan'da Avicii konseri vardı ve konser alanında hemde kolonlara yakın bir alanda kulaklıgı denedim ve tamamen dış sesi kesti. Handikaplarına gelince birincisi göreceli olabilir. Studio modeli pille calısıyor (2xAAA) diger handikap ise dısardan içeriye izolasyon cok iyi fakat içerden dısarıya cok fazla ses veriyor yani toplu tasımada son seste müzik dinleyemezsin - dinleyemiyorum ki son ses sürekli ihtiyac duyurmuyor zaten performansı.
Konuya tekrar dönüş yapacak olursam, ne philips ne de baska bir firmanın ricası, reklamı vs üzerine cekilmiş bir videomuz yok fuarda.
Saygılar
Kaan ARLI
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Mobile Prof.
6 yıl
editörün seçimi
Orta üst sınıf mı?
İnceleme yaptığınız kulaklık, giriş seviyesi bile olamaz.
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Sonra donanim bölümünde kulaklıklar kısmı olduğunu da fark ettim gene de biraz daha iyi bir inceleme, belki kulaklık alacaklara tavsiyeler başlıklı bir yazı bizi ziyadesiyle mutlu ederdi
Saygılarımla,
fuar alanındaki ürünler ofisimize gelirse olabildiğinde detaylı bir sekilde incelemeye calısacagız
Türkiyenin en çok hit alan donanım sitesi olarak doğru dürüst teknik incelemeler yapmanızı ve donanım bölümüne kulaklığı eklemenizi istiyorum,yoksa Philips bize reklam verdi bizde haber yaptık hoş olmuyor, yemiyoruz.
Ha Philips reklam verir sizde inceleme yaparsınız orası ayrı ama genel olarak kulaklıkların benchmark'ının yapıldığı belki bir ses mühendisinin fikirlerine yer verilen bir kısım çok hoş olur. Örneğin Dr. Dre imzalı kulaklıkların performanslarını merak ediyorum,çoğu kişi para kaybı olduğunu söylüyor çok daha iyi kulaklıklar olduğunu söylüyor ama nette tam olarak hangi kriterlerle karşılaştırmam lazım vs. bir site bulamıyorum, tekrar ediyorum. En büyük olmak zor daha teknik ve başarılı işlere imza atmanızı rica ediyoruz sizden yapabilcek gücünüzde var.
Merhaba öncelikle fuar alanlarında sıcagı sıcagına video cekme imkanı buluyoruz ve standlarda frekans aralıgı empedans vs degerler basına verilmediği için bunlara değinemiyoruz yaptıgımız sey ise bazı denemeler sonrasında genel bir izlenim vermek oluyor ve bunun adı ASLA reklam olmuyor. Beats serisi kulaklıklara gelince yaklaşık 5 aydır Studio modelini kullanıyorum ki ne resmi sitede ne de kutusunda hiçbir teknik veri yok beats kulaklıklarda yani tamamen denemelerininin sonucundaki tatmin miktarın almana veya almamana sebep olur.
Kişisel fikrimi belirtmem gerekirse Beats Audio Studio modeli 800TL'lik fiyatını cok uzun vadeli kullanım düşünüldüğünde hakediyor cünkü bass ve ses kalitesi konusunda cok etkileyici. Bununla ilgil kücük bir örnek vermem gerekirse SAmsung Galaxy S3 lansmanı için Caddebostan'da Avicii konseri vardı ve konser alanında hemde kolonlara yakın bir alanda kulaklıgı denedim ve tamamen dış sesi kesti. Handikaplarına gelince birincisi göreceli olabilir. Studio modeli pille calısıyor (2xAAA) diger handikap ise dısardan içeriye izolasyon cok iyi fakat içerden dısarıya cok fazla ses veriyor yani toplu tasımada son seste müzik dinleyemezsin - dinleyemiyorum ki son ses sürekli ihtiyac duyurmuyor zaten performansı.
Konuya tekrar dönüş yapacak olursam, ne philips ne de baska bir firmanın ricası, reklamı vs üzerine cekilmiş bir videomuz yok fuarda.
Saygılar
Kaan ARLI
İnceleme yaptığınız kulaklık, giriş seviyesi bile olamaz.