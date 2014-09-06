IFA 2014: Akıllı telefonlara şarj kombosu: FUEL iON

Akıllı telefonların şarj problemini işlevsel bir şekilde çözmeyi amaçlayan FUEL iON’ı IFA 2014 fuarı kapsamında gözlem altına aldık.

Kablosuz şarj teknolojileri bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Özellikle de yetersiz şarj performansları, bu konuda çok büyük bir handikap. Konuya daha net bir çözüm getiren Fuel iON akıllı telefonlar için tam bir şarj üçlemesi olmuş.

Ürünün temeli bir şarj kılıfına dayanıyor. Bu kılıf, hem telefonunuzu dış etkenlerden koruyor hem de içerisindeki batarya sayesinde telefonunuza ekstra enerji sağlayabiliyor. Kılıfı asıl farklı kılan ise arkasındaki manyetik alan. Kılıf takılı olduğu sürece telefonunuzu kablolara bağlı kalmadan özel aparatları ile şarj edebiliyorsunuz. Zıt kutuplardaki mıknatıslar, kılıf ile şarj standının sokete tam oturmasını sağlıyor. Bu özellik sayesinde mesela araç kullanırken telefonu elinize alıp tekrar bıraktığınızda herhangi bir yere yerleştirmekle uğraşmıyorsunuz. Telefonu araç standına bıraktığınız anda düşmesi neredeyse olanaksızlaşıyor ve sağlam bir şekilde zemine tutunuyor. Ayrıca dilerseniz hiç bir ek kabloya gerek kalmadan stand üzerinden şarj da anında başlıyor.

Bunun yanı sıra harici şarj hücreleri de satılan FUEL iON, gerekli olduğu anda ek enerji sağlayabiliyor. Bu hücreler de yine mıknatıslı. Bu sayede artık telefonunuzun uzun süre prize bağlı kalması zorunluluğu da ortadan kalkmış oluyor.

Şimdilik Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, iPhone 5, 5S ve 6 için geliştirilmiş kılıfları bulunan ürün, ilerleyen dönemde yeni destekler sunacak. Cihazın sadece kılıf satış fiyatı iPhone için 40 Dolar olarak belirlenmiş. Samsung’lar içinse fiyat 20 Dolar. (Samsung için geliştirilmiş kılıflarda dahili batarya bulunmuyor.)