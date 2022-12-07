Telefon șarj olmuyor, ne yapmalıyım?

Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi veya başka markanın herhangi bir telefonunda şarj olmama, yavaş şarj olma sorunu oluşabilir. Telefonunuzu şarj cihazınıza taktığınızda şarj almıyorsa endişelenmeyin. Şarj sorunu sandığınız kadar ciddi bir sorun değil. Telefonu servise götürmek yerine evde uygulayabileceğiniz hızlı ve kolay çözümler mevcut. Bu rehber yazıda “telefon şarj olmuyor” durumunun nedenlerine ve olası çözümlerine odaklanıyoruz.

Telefonun şarj olmamasının en yaygın nedenleri aşağıda belirtilmiştir ve bu sorunların çoğu için telefonunuzu servise götürmeniz gerekmez.

Cep telefonu şarj olmuyorsa ne yapmalı 📲

Tam Boyutta Gör Peki, Android telefonunuz veya iPhone'unuz şarj olmuyorsa ne yapmalısınız? İşte çözüm için uygulayabileceğiniz basit adımlar:

1. Şarj kablosu, adaptör ve prizi kontrol edin, gerekirse yenileyin 🔌 Şarj kablosunu iyice inceleyin ve herhangi bir belirgin hasar belirtisi olup olmadığına bakın. Herhangi bir yırtık, bükülme, kesik veya genel hasar, kabloların düzgün çalışmaması için iyi bir neden. Bu kabloyla başka bir cihazı şarj etmeyi deneyin ve çalışıp çalışmadığına bakın. Çalışıyorsa, sorun telefonunuzda olabilir. Akıllı telefonunuzun pilini şarj edip etmeyeceğini görmek için başka bir kablo kullanmayı da deneyebilirsiniz. Telefonunuzu şarj etmeye çalıştığınız prize başka bir alet takın ve çalışıp çalışmadığına bakın. Bazen prizler bozulur veya evinizin bir bölümünde elektrik sorunları olabilir. Ek olarak, bazı güç kaynakları zayıf olabilir. Prizinizle ilgili sorun tespit ederseniz, evdeki diğer prizleri deneyin. Bilgisayarınızdaki bir USB port üzerinden veya uzatma kablosuyla şarj etmeye çalışıyorsanız, telefonunuz şarj olmak için gereken gücü alamıyor olabilir. Normal bir prize geçin ve şarj sorunundan kurtulup kurtulmadığınıza bakın.

2. Şarj bağlantı noktasını temizleyin 🔋 Kablonuz ve şarj cihazınız diğer cihazları şarj ediyorsa, telefonunuza bakmanızın vakti geldi. Telefonun şarj olmamasının en yaygın nedenlerinden biri, şarj bağlantı noktasıdır. Şarj kablosunu taktığınız yerin kir ve pislik dolu olmaması gerek. Kirli bir bağlantı noktası, şarj işlemini engelleyecektir. Şarj portunu bir fırça veya basınçlı hava ile temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bağlantı noktaları aşırı kullanımla yıpranabilir. Oksitlenme belirtileri de bulabilirsiniz. Ne yazık ki bu konuda telefonu veya bağlantı noktasını değiştirmek dışında yapabileceğiniz pek bir şey yok.

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3. Kablosuz şarj standında şarj etmeyi deneyin 🔋 Telefonunuz kablosuz şarjı destekliyorsa ve kablosuz şarj standınız varsa, sorunun telefondan mı yoksa aksesuarlardan mı kaynaklandığını kolayca test edebilirsiniz. Telefonunuzu kablosuz şarj cihazıyla şarj etmeyi deneyin. Bu, siz sorunu anlayıp düzeltene kadar telefonunuzu çalışır durumda tutmak için geçici bir çözüm de olabilir. Telefonunuz şarj olmuyorsa, pille ilgili daha büyük bir sorununuz olabilir.

4. Yeniden başlatmak; Basit ancak etkili çözüm 📴 Bazen basit bir yeniden başlatma, telefonunuzun tüm donanımını yerine getirir ve düzgün çalışmasını sağlar. Telefonu tamamen kapatmak pilin daha iyi şarj olmasını da sağlar. Yoğun kullanım veya arka plan işlemleri, şarj performansını etkileyebilir. Telefonunuzu kapatmak, tüm kaynakları boşaltır, böylece cihazınız yalnızca şarj olmaya odaklanabilir. Güç tuşuna basılı tutun ve yeniden başlat’a dokunun veya tamamen kapatın.

5. Pilini tamamen bitirdiyseniz, bir süre şarjda bekletin ⏳ Telefonunuzun düzgün çalışmaya devam etmesi için en azından biraz güce ihtiyacı vardır. Telefonlar aslında pil sıfıra ulaşmadan önce kapanır, böylece bir sonraki açışınızda biraz enerjisi olur. Pilini tamamen bitirdiğinizde sorunlarla karşılaşmanız yaygın bir durumdur. Bu durumda sabırlı olmanız gerekir; telefonun normalden daha uzun süre fişte takılı kalması gerekir. Sonunda telefon, açılır ve şarj olmaya başlar.

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Samsung telefon şarj olmuyor çözümü ⬇ Tam Boyutta Gör Sahte kablo, şarj cihazı, priz veya adaptör dışında şarj portunda biriken kir ve pislikler, şarj işlemini kesintiye uğratan uygulamalar (genelde mağaza dışından indirilen uygulamalar) gibi nedenlerle Samsung telefonunuz şarj olmayabilir. Şarj adaptörünü ve şarj portunu kontrol edin. Şarj portunda su ve ıslaklık varsa telefon şarj almayabilir. Yazılımsal bir problem olabilir; telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin. Kablosuz şarj standı ile şarj etmek de bir çözüm.

Xiaomi telefon şarj olmuyor çözümü 💡 Bozuk kablo, şarj aleti, priz veya adaptör, şarj bağlantı noktasındaki kir veya toz birikintisi, şarj işlemini engelleyen üçüncü parti uygulamalar, Xiaomi telefonunuzun şarj olmamasına neden olabilir. Kablo ve şarj adaptöründe hasar yoksa, yapacağınız ilk şey şarj portunu temizlemek olmalıdır. USB-C portları kir birikmesine daha yatkın. Şarj portuna el feneri tutarak, özellikle metal şart temas noktalarında biriken toz veya kirleri alın.

Huawei telefon şarj olmuyor çözümü 👇 Şarj bağlantı noktası bozuk veya tıkanmış olduğundan telefonunuz şarj olmayabilir. Telefonun şarj bağlantı noktasını fiziksel olarak inceleyin. Bağlantı noktasını tıkayabilecek herhangi bir tüy, birikinti veya kir olup olmadığına dikkatlice bakın ve basınçlı hava veya ESD fırça ile temizleyin. Bu, kısa devre yapan cihaz bileşenleri nedeniyle telefonunuza zarar verme olasılığını da azaltacaktır. Bazen şarj sorunları, basit bir yeniden başlatma ile çözülebilir.

iPhone şarj olmuyor çözümü 🔽 Tam Boyutta Gör Şarj kablonuzda ve USB adaptörünüzde kırılma veya bükülme gibi hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı aksesuarları kullanmayın. Duvar prizi kullanın ve şarj kablosu, USB duvar adaptörü ve duvar prizi veya AC güç kablosu arasında sıkı bağlantı olup olmadığını kontrol edin veya farklı bir prizde şarj etmeyi deneyin. Telefonun şarj portundaki birikintileri giderin, ardından şarj kablonusunu telefonun sıkıca takın. Telefonu yarım saat şarjda tutun; hala yanıt vermiyorsa telefonunuzu yeniden başlatmaya zorlayın. Telefonu yarım saat daha şarj edin. Telefonunuz halen açılmıyor veya şarj olmuyorsa, telefonunuzu, şarj kablosu ve adaptörüyle birlikte Apple Store’a veya yetkili servis sağlayıcısına götürün veya Apple Destek ile iletişime geçin.

iPhone veya Android telefonunuz fişe takıldığında şarj olmuyorsa, servise vermeden önce bu basit çözümleri deneyin. Bu adımlar Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei, marka ve model fark etmeksizin “telefon şarj almıyor” vb. yaşadığınız sorunu yüksek ihtimal çözecektir.