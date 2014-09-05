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IFA 2014 : Montblanc'dan Galaxy Note 4 için S-Pen ve kılıf aksesuarları

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : Montblanc'dan Galaxy Note 4 için S-Pen ve kılıf aksesuarları

Önceki gün Note serisinin yeni amiral gemi modeli Galaxy Note 4'ü lanse eden Samsung, iş dünyasına yönelik olarak modeli daha çekici hale getirebilmek için ünlü kalem markası Montblanc ile işbirliğine gidiyor. 

Montblanc Galaxy Note 4 için iki adet özel S-Pen modeli ve iki adet de kapaklı kılıf aksesuarı hazırladı. S-Pen modelleri Pix ve e-StarWalker adını taşıyor. Montblanc yeni seriye dijital yazı cihazları adını vermiş. Ancak kalemlerin premium görüntüsü dışında ekstra bir özelliği yok. Ve orijinal S-Pen'den farklı olarak sürekli ceket cebinde taşımanız gerekiyor. 

Firmanın kapaklı kılıfları ise Extreme ve Soft Grain adını taşıyor. Extreme aksesuarı desenli bir kumaş malzemeden üretilirken, Soft Grain ise klasik deri görünümüne sahip. Montblanc henüz çıkış tarihi ve fiyatını açıklamadı ancak oldukça tuzlu olacağına şüphe yok.  
 
IFA 2014 : Montblanc'dan Galaxy Note 4 için S-Pen ve kılıf aksesuarları


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tufancan82 4 yıl
kılıf 250 dolar maşallah
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sarahaten 4 yıl
Ekrem71 'in fotoğrafı var mı? Adam lafı dolandırmadan yazmış "kalemlerin premium görüntüsü dışında ekstra bir özelliği yok.". Daha ne desin.
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erci501 4 yıl
ekrem71 in samsung haberlerine hastayım :)
samsung su ile çalışan araba motoru yapsa doğaya zararlı gaz yerine oksijen verse bu sefer de su kıtlığının olduğu şu zamanlarda su ile çalışan araba yapmak ne kadar mantıklı diye yorum yapar.
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Lightr 4 yıl
Hoş olmuş
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Darkimore 4 yıl
Yaw arkideş her şeye güzel ama gereksiz yazan bir adam mutlaka bulunuyor. Sonuçta her malın bir alıcısı var sen spen kullanırsın başkası bunu. Yenilik çeşit her zaman iyidir. Bunlar olmasa zaten hala insanlık mağarada vs. yaşamaya devam ederdi.
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doctor_bey 4 yıl
Şık ama gereksiz,cihazla birlikte gelen s-pen yeterde artar bile
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UnInvited_Guest 4 yıl
montblanc.com/...
Fiyatı da hoşmuş
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SteveMeade 4 yıl
Bunlarda gelir mi ülkemize ?
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kraldostuz 4 yıl
kalem ile extreme kılıf hoşuma gitti
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