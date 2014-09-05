IFA 2014 : Montblanc'dan Galaxy Note 4 için S-Pen ve kılıf aksesuarları









Önceki gün Note serisinin yeni amiral gemi modeli Galaxy Note 4'ü lanse eden Samsung, iş dünyasına yönelik olarak modeli daha çekici hale getirebilmek için ünlü kalem markası Montblanc ile işbirliğine gidiyor.





Montblanc Galaxy Note 4 için iki adet özel S-Pen modeli ve iki adet de kapaklı kılıf aksesuarı hazırladı. S-Pen modelleri Pix ve e-StarWalker adını taşıyor. Montblanc yeni seriye dijital yazı cihazları adını vermiş. Ancak kalemlerin premium görüntüsü dışında ekstra bir özelliği yok. Ve orijinal S-Pen'den farklı olarak sürekli ceket cebinde taşımanız gerekiyor.





Firmanın kapaklı kılıfları ise Extreme ve Soft Grain adını taşıyor. Extreme aksesuarı desenli bir kumaş malzemeden üretilirken, Soft Grain ise klasik deri görünümüne sahip. Montblanc henüz çıkış tarihi ve fiyatını açıklamadı ancak oldukça tuzlu olacağına şüphe yok.