IFA 2014 : Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR resmiyet kazandı





Samsung'un bir süredir iddiaların odak noktasındaki ürünlerinden birisi olan sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, IFA 2014 fuarında resmiyet kazandı.





Gear VR ürünü Oculus ve patronu John Carmack'ın desteğiyle geliştirildi. Aslında bu cihaz Google'ın Cardboard adlı karton gözlüğüne konsept olarak çok benziyor. Gözlükte bir ekran yok ve Galaxy Note 4 modelini önüne yerleştirerek onu canlı hale getiriyorsunuz. Telefonunuzla eşleşen cihaz daha sonra uyumlu içerikleri ekrana getiriyor. Cihaz üzerinde bir de kamera mevcut. Yani Galaxy Note 4 olmadan cihaz da şimdilik bir işe yaramayacak.





Samsung yeni gözlüğü için pek çok içerik sağlayıcı ile işbirliği yapmış. Örneğin Avengers : Age of Ultron filmindeki Tony Stark'ın yeni laboratuvarı sadece Gear VR için gerçekmişcesine gezilebilir olacak.





IMAX pek çok Hollywood filmi ve belgesel örneklerini gözlüğe sunacakken, DreamWorks Animation da önemli karakterlerinin Gear VR kullanıcıları ile etkileşime geçmesini sağlayacak. Pacific Rim'deki bir Jaegar pilotunun heyecanını Gear VR ile yaşarken, Cirque du Soleil de 360 derecelik canlı tecrübesini kullanıcılara sunacak.





Bunun gibi daha pek çok içeriği gözlük sahiplerine getirecek olan Samsung cihazın fiyatını ve çıkış tarihini önümüzdeki aylarda açıklayacak.