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IFA 2014 : Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR resmiyet kazandı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR resmiyet kazandı

Samsung'un bir süredir iddiaların odak noktasındaki ürünlerinden birisi olan sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, IFA 2014 fuarında resmiyet kazandı.

Gear VR ürünü Oculus ve patronu John Carmack'ın desteğiyle geliştirildi. Aslında bu cihaz Google'ın Cardboard adlı karton gözlüğüne konsept olarak çok benziyor. Gözlükte bir ekran yok ve Galaxy Note 4 modelini önüne yerleştirerek onu canlı hale getiriyorsunuz. Telefonunuzla eşleşen cihaz daha sonra uyumlu içerikleri ekrana getiriyor. Cihaz üzerinde bir de kamera mevcut. Yani Galaxy Note 4 olmadan cihaz da şimdilik bir işe yaramayacak. 

Samsung yeni gözlüğü için pek çok içerik sağlayıcı ile işbirliği yapmış. Örneğin Avengers : Age of Ultron filmindeki Tony Stark'ın yeni laboratuvarı sadece Gear VR için gerçekmişcesine gezilebilir olacak. 

IMAX pek çok Hollywood filmi ve belgesel örneklerini gözlüğe sunacakken, DreamWorks Animation da önemli karakterlerinin Gear VR kullanıcıları ile etkileşime geçmesini sağlayacak. Pacific Rim'deki bir Jaegar pilotunun heyecanını Gear VR ile yaşarken, Cirque du Soleil de 360 derecelik canlı tecrübesini kullanıcılara sunacak. 

Bunun gibi daha pek çok içeriği gözlük sahiplerine getirecek olan Samsung cihazın fiyatını ve çıkış tarihini önümüzdeki aylarda açıklayacak.  

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Godolphin 4 yıl
Uzun süreli kullanımda baş ağrısı yapar mı acaba..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Çalışma mantığı gelişmiş değil.

Samsung un el atmadığı yer kalmadı.

Mobil kısmı batsa bile başka bir kapı bulurlar.

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Huzur_02 4 yıl
gözlük adamın kafasından daha büyük
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donanimmami 4 yıl
Bos Yorum Dostum Apple yapsa yere goge sigdiramazssin. Gelip burda takoz bu demen basit bi yorum neden öyle düşündüğünü de anlat Oculus Rifti Gordunmu Sen? Yaptinmi ona boyle bos yorum? Birşeyleri kabul etmek lazım bazen. Samsung kullanicisiyim Appleye rekabeti başlattığı için teşekkür ederim Fakat rekabette geride kaldi oda bi gercek.
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Apple Specialist 4 yıl donanimmami
donanimmami
Bos Yorum Dostum Apple yapsa yere goge sigdiramazssin. Gelip burda takoz bu demen basit bi yorum neden öyle düşündüğünü de anlat Oculus Rifti Gordunmu Sen? Yaptinmi ona boyle bos yorum? Birşeyleri kabul etmek lazım bazen. Samsung kullanicisiyim Appleye rekabeti başlattığı için teşekkür ederim Fakat rekabette geride kaldi oda bi gercek.

Profilini inceledim samsung kullanıcısı olduğunu anlamam uzun sürmedi


Arkadaş 40 yılın başı boş yorum yaptım yapmaz olaydım.


Çok istiyorsan silerim yorumumu senden kıymetli değil.
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SteveMeade 4 yıl
Merak uyandırmadı değil
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CoMMaNDeRCX 4 yıl
Takoz diye kullanırmış sana verseler bu cihazı sevinçten nerene koyacanı bilmezsin.
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Chandler Bing 4 yıl
samsung'a helal olsun. adamlar 2k gereksizini bile haklı gösterecek bir atılıma gitmişler. 4k, 8k diye gidebilir, kimse de gereksiz demez şu durum için.
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mehmetoguzderin 4 yıl
LG G3 ile Google Cardboard'ı uzun süre kullandım, 2K'da rahatlıkla pikseller okunuyor yani mide bulantısı yapıyor.
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stay weird 4 yıl
millet daha ne ariyor anlamiyorum ben
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BirkanBilen 4 yıl
Bence gayet güzel bir çalışma olmuş.Denemeden karar vermek yanlış olur.Sadece Galaxy note 4 ile çalışacağına inanmıyorum.Samsung un galaxy telefonlarının heysiyle çelışmasını umuyorum..Samsung un bunu sadece note 4 e çıkarması mantıksız olur.Galaxy note 4 ün sadece modelide gayet güzel olmuş.Özellikle exynos 5433 64 bitlik android 5 ile daha verimli çelışacaktır.Samsung un sonunda ois getirmesi çok yerinde bir durum zira bunun kalitesini resimlerde ve videolarda göreceğiz.Su geçirmezlik özelliği yerinde bir karar olup metal çerçeveler telefonu çok göstermiş.
Saygılar,
Birkan BİLEN
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frood 4 yıl BirkanBilen
BirkanBilen
Bence gayet güzel bir çalışma olmuş.Denemeden karar vermek yanlış olur.Sadece Galaxy note 4 ile çalışacağına inanmıyorum.Samsung un galaxy telefonlarının heysiyle çelışmasını umuyorum..Samsung un bunu sadece note 4 e çıkarması mantıksız olur.Galaxy note 4 ün sadece modelide gayet güzel olmuş.Özellikle exynos 5433 64 bitlik android 5 ile daha verimli çelışacaktır.Samsung un sonunda ois getirmesi çok yerinde bir durum zira bunun kalitesini resimlerde ve videolarda göreceğiz.Su geçirmezlik özelliği yerinde bir karar olup metal çerçeveler telefonu çok göstermiş.
Saygılar,
Birkan BİLEN


Ditto ile note2 bile islevsel hale getirilir
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Ghost2003 4 yıl
Neresi hayak kırıklığı.Bilgisayara bağlama zorunlulugu yok en azından.Note 4 zaten o işi fazlasıyla halledecek.Oculusta ki gibi 360 derece dondugunde bogazına kablo takılma gibi problem de yok..
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magicool 4 yıl
boylece telefonda yuzsek çözünürlüğü 2-4k yı nasıl kullanacagımız ortaya çıkmış oldu "1080p den fazlası yalan ekrana büyüteçle,mikroskopla mi bakıyosunuz" diyenlere

evet bundan sonra vr büyüteçleriyle bakıcaz ekrana

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