    Sora 2 tanıtıldı: Anime dünyası endişeli

    OpenAI önemli bir adım olarak tanımladığı Sora 2 video üretim aracını duyurdu. İlk izlenimler anime ya da animasyon dünyasının ağır bir darbe alacağı yönünde.   

    Sora 2 Tam Boyutta Gör
    OpenAI büyük ilgi gören yapay zekâ video üretim aracı Sora’nın devam modelini duyurdu. Sora 2 üretim aracı birinci versiyona kıyasla daha hızlı, daha gerçekçi ve çok daha uzun sahneler oluşturma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

    Sora 2 neler sunuyor?

    OpenAI geçen yıl Şubat ayında Sora video aracını yayınladığında video sektörünün GPT-1’i olarak tanımlamıştı. Gerçekçi hareket ve çevre üretimi ile dikkat çeken Sora aradan geçen dönemde oldukça önemli iyileştirmeler almıştı. Sora 2 üretim modeli ise bu kez video dünyasının GPT-3.5’i olarak tanımlanıyor.

    Yeni sürümde hareket tutarlılığının arttığı belirtiliyor. Karakterlerin yürümesi, koşması ya da karmaşık etkileşimlerde bulunması artık çok daha doğal. Ayrıca kameranın farklı açılar arasında geçişi de başarılı hale getirilmiş. Bu da modelin profesyonel yapımcılar için bir kurgu yazılımı kadar esnek hale gelmesini sağlıyor.

    OpenAI, Sora 2’nin yalnızca eğlence sektöründe değil, eğitim, reklamcılık ve oyun geliştirme gibi alanlarda da kullanılabileceğini vurguluyor. Sosyal medyada Sora 2 ile yapılan anime klipler paylaşılırken, anime yapımcılığının sonunun geleceği iddiaları ortaya atıldı. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

