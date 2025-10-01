Sora 2 tanıtıldı: Anime dünyası endişeli

Sora 2 neler sunuyor?
OpenAI geçen yıl Şubat ayında Sora video aracını yayınladığında video sektörünün GPT-1’i olarak tanımlamıştı. Gerçekçi hareket ve çevre üretimi ile dikkat çeken Sora aradan geçen dönemde oldukça önemli iyileştirmeler almıştı. Sora 2 üretim modeli ise bu kez video dünyasının GPT-3.5’i olarak tanımlanıyor.
Yeni sürümde hareket tutarlılığının arttığı belirtiliyor. Karakterlerin yürümesi, koşması ya da karmaşık etkileşimlerde bulunması artık çok daha doğal. Ayrıca kameranın farklı açılar arasında geçişi de başarılı hale getirilmiş. Bu da modelin profesyonel yapımcılar için bir kurgu yazılımı kadar esnek hale gelmesini sağlıyor.
OpenAI, Sora 2’nin yalnızca eğlence sektöründe değil, eğitim, reklamcılık ve oyun geliştirme gibi alanlarda da kullanılabileceğini vurguluyor. Sosyal medyada Sora 2 ile yapılan anime klipler paylaşılırken, anime yapımcılığının sonunun geleceği iddiaları ortaya atıldı.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...