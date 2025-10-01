Samsung Galaxy M07 çok ucuza 6 büyük güncelleme sunuyor

Samsung Galaxy M07 özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.7 inçlik 720x1600 piksel LCD
- İşlemci: Helio G99 yonga seti
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB
- Arka kamera: 50MP+2MP
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 5000mAh, 25W hızlı şarj
- Fiyat: 79$
Samsung Galaxy M07 akıllı telefon modeli 4G yaygın pazarlar için geliştirildi. Çok uygun fiyat etiketine rağmen 7.6mm kalınlık, 60Hz tazeleme hızı, 6 büyük Android güncellemesi, Bluetooth 5.3, hızlı şarj gibi özellikleri dikkat çekiyor.
