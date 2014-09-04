IFA 2014 : Sony'den harici lens aparatı ailesine iki yeni üye









Geçen yıl tanıttığı akıllı telefonlar için harici lens aparatı QX serisiyle beğeni toplayan Sony, IFA 2014 fuarında seriye iki yeni üye daha eklediğini duyurdu.





Yüksek fiyatları nedeniyle her kesime hitap etmeyen QX serisi bununla birlikte akıllı telefonunun yanında bir de fotoğraf makinesi taşımak istemeyen tüketicilere alternatif olmayı amaçlıyor.





Yeni üyelerden QX30 adından da anlaşılacağı üzere 30x optik zoom yapabiliyor ve 20.4MP çözünürlüğünde 1/2.3 inçlik Exmor R CMOS yığın sensöre sahip. 24-720mm f/3.5-6.3 optik zoom lenslerine sahip olan aparat 12 800 en yüksek ISO değeri ve 60 kare/saniye hızında Full HD video desteği sunuyor.





WiFi üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaz çektiğiniz görüntü ve videoları microSD kartına veya akıllı telefonunuza aktarabiliyor. MicroUSB üzerinden şarj olabilen dahili batarya 200 çekim veya 45 dakika HD video kaydına olanak tanıyor. Cihaz gelecek ay 350$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.





Sony QX1 ise değiştirilebilir lensleri sayesinde aynasız DSLR benzeri görüntü kalitesi sunabiliyor. Serinin diğer modellerinden farklı olarak 20.1MP çözünürlükte APS-C sensör barındıran ürün 16 000 ISO değerine ulaşabiliyor ve 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor.





Gelişmiş çekim modları ve RAW görüntü desteği ile birlikte gelen üründe bir flaş ve 440 kare fotoğraf veya 150 dakikalık video kaydına imkan tanıyan dahili batarya mevcut. Ürün 400$ fiyat etiketi ile Kasım ayında satışa sunulacak.