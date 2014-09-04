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IFA 2014 : Sony'den harici lens aparatı ailesine iki yeni üye

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : Sony'den harici lens aparatı ailesine iki yeni üye

Geçen yıl tanıttığı akıllı telefonlar için harici lens aparatı QX serisiyle beğeni toplayan Sony, IFA 2014 fuarında seriye iki yeni üye daha eklediğini duyurdu.

Yüksek fiyatları nedeniyle her kesime hitap etmeyen QX serisi bununla birlikte akıllı telefonunun yanında bir de fotoğraf makinesi taşımak istemeyen tüketicilere alternatif olmayı amaçlıyor. 

Yeni üyelerden QX30 adından da anlaşılacağı üzere 30x optik zoom yapabiliyor ve 20.4MP çözünürlüğünde 1/2.3 inçlik Exmor R CMOS yığın sensöre sahip. 24-720mm f/3.5-6.3 optik zoom lenslerine sahip olan aparat 12 800 en yüksek ISO değeri ve 60 kare/saniye hızında Full HD video desteği sunuyor. 

WiFi üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaz çektiğiniz görüntü ve videoları microSD kartına veya akıllı telefonunuza aktarabiliyor. MicroUSB üzerinden şarj olabilen dahili batarya 200 çekim veya 45 dakika HD video kaydına olanak tanıyor. Cihaz gelecek ay 350$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Sony QX1 ise değiştirilebilir lensleri sayesinde aynasız DSLR benzeri görüntü kalitesi sunabiliyor. Serinin diğer modellerinden farklı olarak 20.1MP çözünürlükte APS-C sensör barındıran ürün 16 000 ISO değerine ulaşabiliyor ve 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor. 

Gelişmiş çekim modları ve RAW görüntü desteği ile birlikte gelen üründe bir flaş ve 440 kare fotoğraf veya 150 dakikalık video kaydına imkan tanıyan dahili batarya mevcut. Ürün 400$ fiyat etiketi ile Kasım ayında satışa sunulacak.  
 
IFA 2014 : Sony'den harici lens aparatı ailesine iki yeni üye

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Elefue 4 yıl
QX1 çok güzel bir ürün çok beğendim. Fakat 16-50 kit lensli fiyatı aynı özelliklerdeki 1200 TL olan SONY A5000 geçmezse kesinlikle alınabilecek bir ürün.
A5000 ile aynı özellikler 20 MP APS-C felan ekran da yok. Max aynı fiyat olmalı.
fotografium.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Profesyonel fotoğraf çekmiyorsanız kamerası bana yeter deyin
Gereksiz kim verir 400 dolar demeyinb
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DH Misafiri 4 yıl
telefondan bağımsız çalışıyor zaten, tele takınca ekrandan kulana bilirsiniz.
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SteveMeade 4 yıl
O fiyatlarla olmaz, hadi fiyatlar tamam diyelim 16 gb sony telefonla olmaz.
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Darkimore 4 yıl
Sony sen bukafayla batmaya mahkumsun. 400 $ vergisi vs ile 1400 Tl lere gelecek bu aksami kim ne yapsin. Gider o paraya compact SLR cihaz alir. Ayrica profesyonel fotocular telle foto çekmek ten nefret eder onlar SLR lerini alir boyutlarına takar gezerler. Cep telefonu fotoculari ise bu aksamlarla ugrasmaz aksamsiz tel kac mp diye bakar selfie melfie cekerler. Sony den Samsung gibi sanal Vr aksam beklerdim. Düşünün o sanal gözlüğe note4 u koyuyorsun 175 inçlik tv seyrediyormus gibi hissettiriyor.
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Teknode 4 yıl
Ben profesyonel makine ile fotoğraf çekmediğim sürece fotoğraf çekme isteğim olmuyor yani özenemiyorum. Ama elimde makine olursa içimden gelerek severek işimi yapıyorum.
Bu tarz ürünler güzel işini görür bir çok kişinin taşınabilir olduğu için ama bana hitap etmiyor. En azından şimdilik.
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system_25 4 yıl
Telefonla bunu taşımaktansa ayrı bi makine alırım. Gereksiz gibi geldi.
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MrKemal17 4 yıl
QX1 lensle beraber 400$ ise pahalı sayılmaz.
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sacid55 4 yıl
gereksiz.. kompakt makina taşırım daha iyi...
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jeofizikci 4 yıl
iyide aynı lensin takılı olan şu makina çok daha ufak, bu alet daha ufak bir boyut sağlamıyorsa niye bu tarz gariplikler ile uğraşalımki, adam gibi ele oturan, bu iş için özelleşmiş durumdaki makineyi kullanırım, üstelik daha ucuz falanda değil.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ben bu sony nin çıkardığı bu lens aparatlarını kesinlikle anlamadım, hele değiştirebilir lenslisini hiç anlamadım, normal nex fotoğraf makinelerinden daha büyük.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Kaliteli ürünler fakat pahalı.

Düşük özellikli uygun fiyatlı ürünler yapsalar olmazmı.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Braz pahali ama ihtiyacini olanin isini gorur
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