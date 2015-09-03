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IFA 2015 : Siz uyuyun Samsung SleepSense televizyonu kapatsın

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2015 : Siz uyuyun Samsung SleepSense televizyonu kapatsın

IFA 2015 fuarı gelmeden mobil ve giyilebilir cihaz konusunda eteklerindeki tüm taşları döken Samsung, fuarı ağırlıklı olarak Nesnelerin İnterneti konseptine ve projelerine ayırdı. Firmanın yeni sensörü de bu anlamda oldukça dikkat çekici.

Samsung SleepSense adını taşıyan bu yeni sensör kullanıcıların uyku düzenini takip etmeyi ve uyku kalitesini artırmayı amaçlıyor. Patentli teknolojiler barındıran SleepSense sensörünü başucunuza yerleştirdikten sonra akıllı telefonunuzdaki uygulama ile eşliyorsunuz ve sensör sizi takip etmeye başlıyor. 

Sensör yüzde 97 doğruluk oranı ile nabız ve nefes oranlarınızı analiz ediyor, vücut hareketlerinizi izliyor ve ne zaman uykuya daldığınızı öğreniyor. Uyku durumunuzla ilgili size sürekli istatistikler hazırlıyor ve buna göre daha rahat bir uyku için size tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca işin uzmanlarından uyku durumunuza göre çeşitli çözümler derliyor. 

Rahat bir uyku için çevre şartları da önemli olduğundan siz uykuya daldıktan sonra SleepSense akıllı Samsung aygıtları ile iletişime geçiyor ve gerekirse televizyonu kapatıyor veya klimayı en uygun pozisyona getiriyor. 

SleepSense sensöründeki akıllı alarm özelliği analizlere bakarak hafif uyku döngüsüne geçtiğiniz zamanı kolluyor ve dinç bir şekilde uyanmanızı sağlıyor. Ürün önümüzdeki dönemde satışa sunulacak.  

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kadirirdem 3 yıl
eğer uygun bir fiyattan girerse denenebilir...
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tricore 3 yıl
bunu hackleyen hırsızların refahı da kullanıcıları gerecek.
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