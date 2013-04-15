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IHS : Netbook segmenti 2015 yılında tamamen ortadan kaybolacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IHS : Netbook segmenti 2015 yılında tamamen ortadan kaybolacak

2008-2010 yılları arasında deyim yerindeyse altın dönemini yaşayan Netbook segmenti, özellikle tablet cihazlarının yükselişi ile gerileme dönemine girdi.

2012 yılının sonu itibariyle pek çok önemli isim, netbook üretimini sonlandırdığını açıklamıştı. Halen bazı bölgelerde az miktarda da olsa Netbook satışları yapılmakta. IHS tarafından yapılan bir analiz, segmentin 2015 yılında tamamen ortadan kaybolacağını öngörüyor.
Netbook'ların akıllı telefonlar gibi mobil cihazlar ile geleneksel PC cihazları arasında bir köprü vazifesi görmesi amaçlanmıştı. Ancak özellikle iPad ile bu fonksiyonların pek çoğu yerine getirilmeye başlayınca, tüketicinin ilgisi de bu segmentten uzaklaştı. Netbook'ların en yüksek satış rakamına ulaştığı yıl 32.5 milyon ünite ile 2010 yılı olmuştu. 
Bu yıl sadece 3.9 milyon ünite Netbook sevkiyatı olacağı tahmin edilirken, bu rakam 2010 rakamlarının yüzde 10'una denk geliyor.
2014 yılında segmentin 264 000 adetlik satış yapacağı, 2015 yılında ise artık segmentin öleceği tahmin ediliyor.
Tim Cook'un da belirttiği gibi iPad, PC sonrası dönemin poster çocuğu ve her satılan 6 bilgisayardan birisi iPad. Steve Jobs da Netbook kategorisini küçümsemiş ve asıl üçüncü kategori cihazının iPad olduğunu lansmanda ilan etmişti.

http://appleinsider.com/articles/13/04/13/ihs-sees-netbooks-dead-by-2015-blames-apples-ipad Yorum Yaz
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Hüsnü008 6 yıl en beğenilen
netbookları herzaman çok gereksiz gördüm ve hala öyle görüyorum, tamamen ortadan kalksın tabii destekliyorum, atom işlemciler ile performans... netbooklar tam "epic fail" oldular
netbookları herzaman çok gereksiz gördüm ve hala öyle görüyorum, tamamen ortadan kalksın tabii destekliyorum, atom işlemciler ile performans... netbooklar tam "...
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*GameOver* 6 yıl
Bi zahmet kaybolsun
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multiTYRT 6 yıl
Zamanında 800 TL'ye aldığım netbook şu anda köşede yatıyor, onun yerine dandikte olsa i5'li bir pc alabilirdim neredeyse aynı fiyata.
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jay jay justified 6 yıl
720p video oynatmaktan aciz netbooklar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Neyse ki AMD biraz gaz verdi de, Fusion ile renk geldi. Yoksa kabus gibi bir dönem olacaktı.

Uzun süre önce netbook bölümüne yazdığım gibi; netbookların ömürleri kısa oldu. Tabletler bu geçiş cihazının ipini çektiler. Pentium 4 kırması Atom işlemciler gerçekten kara bir leke olarak tarihteki yerlerini aldılar.
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beter.böcek 6 yıl
satis danismani zamanlarimdan bu yana tek cekirdek 1 gb ramli netbooklari neredeyse notebook fiyatlarina sattilar,fiyat performanstan cok alakasiz olmalarida buyuk bir etkenlerden
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Krone 6 yıl
Kalksın , tabletler ve notebooklar var . Gereksiz aletler.
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Jül Sezar 6 yıl
''Steve Jobs da Netbook kategorisini küçümsemiş ve asıl üçüncü kategori cihazının iPad olduğunu lansmanda ilan etmişti.''


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mrday58 6 yıl
windows8 li ucuz tabletler çıkınca tamamen biter
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bekoc 6 yıl
windows 8 den de bir cacık olmaz. arayüz tam fail. tablette hele eziyet...
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iboocum 6 yıl
kesinlikle katılıyorum çin malı tabletler gibi
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Çok gereksizdi zaten
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trsr 6 yıl
intel atom la çok ilerlemezdi zaten
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Gerginix 6 yıl
2015'e kadar minimum teknolojiyi gramla satmaya devam ederiz diyorlar. 2 yıl daha raflarda bu rezillik sürecek diyorlar.
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Public_Enemy 6 yıl
tabletler yaygınlaşınca netbook konsepti tamamen gereksiz hale geldi, heleki Win8'li tabletlerin de çıkması ile netbook sahibi olmanın hiçbir mantığı kalmadı.
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9902120 6 yıl
benim için şimdiden kalktı
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Hüsnü008 6 yıl en beğenilen
netbookları herzaman çok gereksiz gördüm ve hala öyle görüyorum, tamamen ortadan kalksın tabii destekliyorum, atom işlemciler ile performans... netbooklar tam "epic fail" oldular
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