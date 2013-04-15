IHS : Netbook segmenti 2015 yılında tamamen ortadan kaybolacak





2008-2010 yılları arasında deyim yerindeyse altın dönemini yaşayan Netbook segmenti, özellikle tablet cihazlarının yükselişi ile gerileme dönemine girdi.





2012 yılının sonu itibariyle pek çok önemli isim, netbook üretimini sonlandırdığını açıklamıştı. Halen bazı bölgelerde az miktarda da olsa Netbook satışları yapılmakta. IHS tarafından yapılan bir analiz, segmentin 2015 yılında tamamen ortadan kaybolacağını öngörüyor.

Netbook'ların akıllı telefonlar gibi mobil cihazlar ile geleneksel PC cihazları arasında bir köprü vazifesi görmesi amaçlanmıştı. Ancak özellikle iPad ile bu fonksiyonların pek çoğu yerine getirilmeye başlayınca, tüketicinin ilgisi de bu segmentten uzaklaştı. Netbook'ların en yüksek satış rakamına ulaştığı yıl 32.5 milyon ünite ile 2010 yılı olmuştu.

Bu yıl sadece 3.9 milyon ünite Netbook sevkiyatı olacağı tahmin edilirken, bu rakam 2010 rakamlarının yüzde 10'una denk geliyor.

2014 yılında segmentin 264 000 adetlik satış yapacağı, 2015 yılında ise artık segmentin öleceği tahmin ediliyor.

Tim Cook'un da belirttiği gibi iPad, PC sonrası dönemin poster çocuğu ve her satılan 6 bilgisayardan birisi iPad. Steve Jobs da Netbook kategorisini küçümsemiş ve asıl üçüncü kategori cihazının iPad olduğunu lansmanda ilan etmişti.

http://appleinsider.com/articles/13/04/13/ihs-sees-netbooks-dead-by-2015-blames-apples-ipad