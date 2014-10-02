iLuv çoklu cihaz çıkışına imkan tanıyan şarj istasyonlarını duyurdu





Mobil cihazlara yönelik aksesuarları ile yakından tanıdığımız iLuv, çoklu cihaz çıkışına imkan tanıyan duvar tipi şarj istasyonu ile taşınabilir şarj cihazlarını duyurdu.





Ürünlerden RockWall 5 modeli duvar tipi şarj istasyonu 5 adet USB çıkışına sahip ve toplamda 5 Amper enerji sağlayabiliyor. Giriş akımı ise 110-220V. Ürün aşırı enerji yüklenmesi ve aşırı ısınma durumlarına karşı da koruma sağlıyor. RockWall daha çok ev ve işyerlerinde birden fazla USB cihazı için tüketicileri kablo ve priz karmaşasından kurtarmayı amaçlıyor.





myPower adlı seri ise iki farklı versiyona sahip. myPower 2600 modeli 2600mAh gücünde, myPower 5200 modeli ise 5200mAh gücünde dahili bataryaya sahip. Birer USB çıkışı olan istasyonlar otomatik olarak cihazınızı bağladığınızda enerji aktarımına başlıyor ve cihazınızı çektiğiniz zaman da akımı kapatıyor. Yine aşırı enerji ve aşırı ısınma durumlarına karşı korumalı olan seride myPower 5200 modeli entegre LED el feneri barındırıyor. Batarya teknolojisi ise LG'den sağlanıyor ve A sınıfı hücrelere sahip.





RockWall 5 duvar tipi şarj cihazı 30$ fiyat etiketine sahipken, myPower serisi ise 20$-30$ şeklinde değişen fiyat etiketlerine sahip. Ürünlerin satışına ise başlanmış durumda.

http://techwelike.com/2014/09/30/iluv-unveils-new-compact-charging-products