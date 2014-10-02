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iLuv çoklu cihaz çıkışına imkan tanıyan şarj istasyonlarını duyurdu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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iLuv çoklu cihaz çıkışına imkan tanıyan şarj istasyonlarını duyurdu

Mobil cihazlara yönelik aksesuarları ile yakından tanıdığımız iLuv, çoklu cihaz çıkışına imkan tanıyan duvar tipi şarj istasyonu ile taşınabilir şarj cihazlarını duyurdu.

Ürünlerden RockWall 5 modeli duvar tipi şarj istasyonu 5 adet USB çıkışına sahip ve toplamda 5 Amper enerji sağlayabiliyor. Giriş akımı ise 110-220V. Ürün aşırı enerji yüklenmesi ve aşırı ısınma durumlarına karşı da koruma sağlıyor. RockWall daha çok ev ve işyerlerinde birden fazla USB cihazı için tüketicileri kablo ve priz karmaşasından kurtarmayı amaçlıyor. 

myPower adlı seri ise iki farklı versiyona sahip. myPower 2600 modeli 2600mAh gücünde, myPower 5200 modeli ise 5200mAh gücünde dahili bataryaya sahip. Birer USB çıkışı olan istasyonlar otomatik olarak cihazınızı bağladığınızda enerji aktarımına başlıyor ve cihazınızı çektiğiniz zaman da akımı kapatıyor. Yine aşırı enerji ve aşırı ısınma durumlarına karşı korumalı olan seride myPower 5200 modeli entegre LED el feneri barındırıyor. Batarya teknolojisi ise LG'den sağlanıyor ve A sınıfı hücrelere sahip. 

RockWall 5 duvar tipi şarj cihazı 30$ fiyat etiketine sahipken, myPower serisi ise 20$-30$ şeklinde değişen fiyat etiketlerine sahip. Ürünlerin satışına ise başlanmış durumda. 

http://techwelike.com/2014/09/30/iluv-unveils-new-compact-charging-products Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sontaki 4 yıl
Müsade ederseniz bir eleştiri yapacağım;
5 Amper enerji değil 5 Amper akım verir olmalıydı. Ya da 5 Ah'lik enerji yani saatte 5Amper akım verebilir olmalıydı. 110-220 V akım olmaz 110-220 Volt gerilim olmalıydı. Terimler ve birimlere lütfen biraz daha dikkat edelim.
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korayus 4 yıl
Anker ürünleri bence çok güzel: ianker.com/...
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infom@n 4 yıl
Tek yuva kullanıldığında kaç Amper güç veriyor ki?
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01myavuz 4 yıl
Tek kalem pilde 2700 değerini gördüm, bu tür ürünler için enaz 4 katı lazım.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Ben uzun is seyehatlerine ciktigim icin cok lazim oluyor power bank, MiLi Power Data II 8200 mah ,kullaniyorum Note 3`u en az 3 kere sarj ediyor.
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Batuist 4 yıl
Türkiyede 200TL olarak satışa çıkar.. buradaki fiyatları çok yüksek..
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