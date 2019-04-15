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iOS 13 hangi yeniliklerle gelecek?

Apple’ın iPhone ve iPad’leri için sunduğu iOS işletim sistemi yeni sürümüne geçmeye hazırlanıyor. iOS 13, başta sistem çapında karanlık mod ve yeni çoklu pencere olmak üzere birçok yenilik sunacak.
1 ay
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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iOS 13 hangi yeniliklerle gelecek?
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Apple’ın mobil işletim sistemi iOS bu sene itibariyle 13. sürümüne geçiş yapacak. Firmanın 3 Haziran tarihinde düzenleyeceği etkinlikle birlikte tanıtılması beklenen iOS 13, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırmaya başladı. 9to5Mac sitesi de bazı özel kaynakları yardımıyla iOS 13’ün sahip olacağı yenilikleri bir araya getirdi. Böylece tanıtımından aylar önce iOS 13’de bizleri nelerin beklediğini görebildik.

iOS 13 yenilikleri

Uzun zamandır farklı sızıntılarda görülen karanlık mod özelliği iOS 13’ün en çok beklenen özelliklerinden biri. iPad ve iPhone’larda sistem çapında kullanılabilecek karanlık mod sayesinde kullanıcıların hem gözlerini dinlendirmesi hem de batarya tasarrufu yapabilmesi mümkün. Özellikle OLED ekranlı cihazlarda. Bunun yanında arayüze gelecek önemli bir diğer değişim ise yeni çoklu pencere sistemi oluyor. Kutucuk şeklinde açılacak olan uygulamaları istediğiniz yere sürükleyebilecek ve gerektiğinde yan yana açabileceksiniz. Özellikle iPad’ler için oldukça önemli bir özellik olduğu söylenebilir. Nasıl çalışacağı gözünüzde canlanmadıysa bir kullanıcı tarafından açık kaynak olarak hazırlanmış PanelKit’in gifini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Yeni çoklu pencere sisteminin benzeri şekilde olması bekleniyor.

Kullanımı kolaylaştıracak bir diğer özellik geri alma (bilgisayarlardaki ctrl+z ) kısmında olacak. Şu an geri almak için iPhone veya iPad’inizi sallamanız gerekiyor. iOS 13 ile birlikte geri almak için tek yapmanız gereken üç parmağınızla ekranı sola kaydırmak olacak. Aynı şekilde ileri alma işlemi için ise yine üç parmağınızı sağa kaydırmanız yeterli. Safari iOS 13 ile birlikte bazı durumlarda otomatik olarak sitelerden masaüstü versiyonu isteyecek. Bu sayede kullanıcılar büyük ekranlı iPad’lerde, iPhone versiyonuyla açılan sitelerden kurtulmuş olacaklar. Ek olarak ayarlara yazı tipi yönetimi paneli ekleneceğini belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Orta seviye Google Pixel 3a ve 3a XL fiyatları sızdırıldı"

Mail uygulaması da yeniliklerden nasibini alacak. Güncellenmiş Mail uygulaması gelen mesajları kategorilere ayırabilecek. Örneğin satın almalar, pazarlamalar, gezi, önemli olmayanlar vb. kategoriler altında gelen mesajlarınız toplanacaklar. Ayrıca sonra oku seçeneği de eklenecek. Bahsedilen diğer özellikler çoklu seçim geliştirmeleri, ekran ikiye ayrılmışken geliştiricilere durum çubuğu rengini (açık veya koyu) değiştirme izni, yeni ses ayarı görünümü vb. şeklinde sıralanabiliyor.

iOS 13 hangi yeniliklerle gelecek?
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Kısacası iOS 13'ün kullanıcılara sunacağı yeniliklere ek olarak arayüzde önemli değişimlere sahip olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bahsedilen bu özellikler haricinde farklı birçok şey göreceğimizi biliyoruz. Ancak Haziran’da düzenlenecek etkinliğe kadar beklememiz gerekecek.

https://9to5mac.com/2019/04/15/ios-13-features-dark-mode/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr. Jingles 1 ay en beğenilen
Karanlık mod özelliğinin OLED ekranlı cihazlar dışındaki cihazlara hiçbir faydası yoktur. LCD ekranlar tüm renklerde aynı tüketimi yapar. Herhangi bir değişiklik olmaz. 6/6P/6s/6sP/7/7P/8/8P/XR kullanıyorsanız bu özelliğin sizin açınızdan bir anlamı yok.
Ekranı ikiye bölme desek bu eylemin rahat kullanımı daha büyük ebatta ekran gerektireceği için muhtemelen plus serisi dışındaki modellere gelmez. Tıpkı menüdeyken ekranı yan yatırma özelliğinin sadece plus modellerde çalışması gibi. İşin bir de bellek boyutu var. Bu iş muhtemelen en az 3 GB RAM gerektiriyor. Bu durumda da 6/6P/6s/6sP/7/8 modelleri gümlemiş olacak.
Yani aslında iOS 13 X/XS/XS Max ve yeni çıkacak iPhone’ların sürümü olacak. Tüm modeller açısından bakarsak Mail güncellemesi ve yazı tipi dışında kayda değer bir yenilik yok. Kısaca iOS 13’ün tüm özelliklerini X/XS/XS Max üçlüsü ve yeni çıkacak iPhone modelleri dışında kullanacak cihaz yok demek oluyor. Daha açık bir ifadeyle bu üçlü dışında eski model kullanıyorsanız 12’nin son sürümünü yükleyin ve 13’ün oturduğundan emin olana kadar güncelleme yapmayın.
Karanlık mod özelliğinin OLED ekranlı cihazlar dışındaki cihazlara hiçbir faydası yoktur. LCD ekranlar tüm renklerde aynı tüketimi yapar. Herhangi bir değişikli...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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esmerbuyucu 1 ay
Yapılan yorumlar gülünecek cinsten. Yok iPhone bilmem ne Plus'a verilip Plus olmayanına verilmeyecekmiş, bilmem kaç GB ram modellere güncelleme verilmeyecekmiş falan 😂
Gelmiş sırf 2 GB diye dört çekirdekli A10 Fusion işlemcisi iPhone 7 güncelleme almayacak diyor. Bilmiyor ki iPhone 8'de de 2 GB RAM var, ortaya yorum yazıyorlar işte öyle laf olsun torba dolsun diye. iPhone'larda RAM kıstas değildir, bir tane Apple konferansı izleyen bunun farkında olması lazım, Windows Phone veya Android sandılar herhalde

iPhone 5s, 6/6 Plus kesin güncelleme almayacaktır. iPhone 6s-6s Plus/SE ise alma olasılığı yüksek olarak görüyorum. Hadi iPhone 6s almayacak dese neyse de, iPhone 7 iOS 13 almayacak diyenler kadar boş konuşanı dünya ahiret görmemiştir 😂
Yapılan yorumlar gülünecek cinsten. Yok iPhone bilmem ne Plus'a verilip Plus olmayanına verilmeyecekmiş, bilmem kaç GB ram modellere güncelleme verilmeyecekmiş ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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TheNewAtilla 1 ay
“Firmanın 3 Haziran tarihinde düzenleyeceği etkinlikle birlikte tanıtılması beklenen iOS 13, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırmaya başladı.”
Aynen heyecandan elim ayağım boşaldı
“Firmanın 3 Haziran tarihinde düzenleyeceği etkinlikle birlikte tanıtılması beklenen iOS 13, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırmaya başladı.”Aynen heyec...
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AppleFans 1 ay
7 plus’a gelir mi iOS 13?
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~Lion King~ 4 hf. AppleFans
İos 14 bile alır.
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1984 1 ay
şu lanet ses açma kapatma ekranını ekranın tam ortasında nal kadar yapmayı ne zaman bırakacaklar, o kadar merak ediyorum ki
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~Lion King~ 4 hf. 1984
İos 13’de o hata düzelecek bir yerde okumuştum :)
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apeirons 1 ay
Yani bizi heyecanlandıran hiçbir değişiklik yok.
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Penah000000 1 ay
xs max inceledim benim 7 plusda bem beyaz ekran xs max da sarimtil gibi
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Virtual Reality 1 ay
Siyah tema, siyah arka plan kullanmak sadece oled ve amoled ekranlarda değil LCD ekranlarda da enerji tasarrufu sağlıyor ve piksellerin ömrünü uzatıyor. Siyah renk diğer renklerin aksine ekranın aşırı ışık parlamasına sebep olmadığı için göz sağlığı içinde çok önemli.
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mgokhanozen 1 ay
Dark mode geçen yıl bile bekleniyordu ama bu sene çıkması garanti. Şarj olayında %10-%15 bir tasarruf sağlanabilirse ayrıca güzel olur.
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DH Misafiri 1 ay
Şu ipad 12" olana direkt macos gelse hiç dert kalmayacak aslında.
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Pathty 1 ay
Karanlık mod'da ben yine farklı bir yenilik ile çığır açacaklarını düşünüyorum. WWDC 19 afişine bakarsanız biraz ipucu var gibi sanki.. Karanlık modda tüm ana menüdeki logolar bile karanlık-LCD yazı şeklinde olacak gibi duruyor. Fazlasıyla -rumor- takip eden biri olarak yüksek öncelik karanlık mod ve animasyonlar olacaktır. Zaten Apple'ın yaptığı en iyi iş yazılım iken yine şov yapacaklardır :)
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huseyincarnege 1 ay
NE olcak androdeki olan özelikleri yeniymiş gibi suncaklar işte
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TheNewAtilla 1 ay
“Firmanın 3 Haziran tarihinde düzenleyeceği etkinlikle birlikte tanıtılması beklenen iOS 13, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırmaya başladı.”
Aynen heyecandan elim ayağım boşaldı
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