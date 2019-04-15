iOS 13 hangi yeniliklerle gelecek?

iOS 13 yenilikleri
Uzun zamandır farklı sızıntılarda görülen karanlık mod özelliği iOS 13’ün en çok beklenen özelliklerinden biri. iPad ve iPhone’larda sistem çapında kullanılabilecek karanlık mod sayesinde kullanıcıların hem gözlerini dinlendirmesi hem de batarya tasarrufu yapabilmesi mümkün. Özellikle OLED ekranlı cihazlarda. Bunun yanında arayüze gelecek önemli bir diğer değişim ise yeni çoklu pencere sistemi oluyor. Kutucuk şeklinde açılacak olan uygulamaları istediğiniz yere sürükleyebilecek ve gerektiğinde yan yana açabileceksiniz. Özellikle iPad’ler için oldukça önemli bir özellik olduğu söylenebilir. Nasıl çalışacağı gözünüzde canlanmadıysa bir kullanıcı tarafından açık kaynak olarak hazırlanmış PanelKit’in gifini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Yeni çoklu pencere sisteminin benzeri şekilde olması bekleniyor.
Kullanımı kolaylaştıracak bir diğer özellik geri alma (bilgisayarlardaki ctrl+z ) kısmında olacak. Şu an geri almak için iPhone veya iPad’inizi sallamanız gerekiyor. iOS 13 ile birlikte geri almak için tek yapmanız gereken üç parmağınızla ekranı sola kaydırmak olacak. Aynı şekilde ileri alma işlemi için ise yine üç parmağınızı sağa kaydırmanız yeterli. Safari iOS 13 ile birlikte bazı durumlarda otomatik olarak sitelerden masaüstü versiyonu isteyecek. Bu sayede kullanıcılar büyük ekranlı iPad’lerde, iPhone versiyonuyla açılan sitelerden kurtulmuş olacaklar. Ek olarak ayarlara yazı tipi yönetimi paneli ekleneceğini belirtelim.Ayrıca Bkz. "Orta seviye Google Pixel 3a ve 3a XL fiyatları sızdırıldı"
Mail uygulaması da yeniliklerden nasibini alacak. Güncellenmiş Mail uygulaması gelen mesajları kategorilere ayırabilecek. Örneğin satın almalar, pazarlamalar, gezi, önemli olmayanlar vb. kategoriler altında gelen mesajlarınız toplanacaklar. Ayrıca sonra oku seçeneği de eklenecek. Bahsedilen diğer özellikler çoklu seçim geliştirmeleri, ekran ikiye ayrılmışken geliştiricilere durum çubuğu rengini (açık veya koyu) değiştirme izni, yeni ses ayarı görünümü vb. şeklinde sıralanabiliyor.
https://9to5mac.com/2019/04/15/ios-13-features-dark-mode/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekranı ikiye bölme desek bu eylemin rahat kullanımı daha büyük ebatta ekran gerektireceği için muhtemelen plus serisi dışındaki modellere gelmez. Tıpkı menüdeyken ekranı yan yatırma özelliğinin sadece plus modellerde çalışması gibi. İşin bir de bellek boyutu var. Bu iş muhtemelen en az 3 GB RAM gerektiriyor. Bu durumda da 6/6P/6s/6sP/7/8 modelleri gümlemiş olacak.
Yani aslında iOS 13 X/XS/XS Max ve yeni çıkacak iPhone’ların sürümü olacak. Tüm modeller açısından bakarsak Mail güncellemesi ve yazı tipi dışında kayda değer bir yenilik yok. Kısaca iOS 13’ün tüm özelliklerini X/XS/XS Max üçlüsü ve yeni çıkacak iPhone modelleri dışında kullanacak cihaz yok demek oluyor. Daha açık bir ifadeyle bu üçlü dışında eski model kullanıyorsanız 12’nin son sürümünü yükleyin ve 13’ün oturduğundan emin olana kadar güncelleme yapmayın.
Gelmiş sırf 2 GB diye dört çekirdekli A10 Fusion işlemcisi iPhone 7 güncelleme almayacak diyor. Bilmiyor ki iPhone 8'de de 2 GB RAM var, ortaya yorum yazıyorlar işte öyle laf olsun torba dolsun diye. iPhone'larda RAM kıstas değildir, bir tane Apple konferansı izleyen bunun farkında olması lazım, Windows Phone veya Android sandılar herhalde
iPhone 5s, 6/6 Plus kesin güncelleme almayacaktır. iPhone 6s-6s Plus/SE ise alma olasılığı yüksek olarak görüyorum. Hadi iPhone 6s almayacak dese neyse de, iPhone 7 iOS 13 almayacak diyenler kadar boş konuşanı dünya ahiret görmemiştir 😂
Aynen heyecandan elim ayağım boşaldı