iOS 13 hangi yeniliklerle gelecek?

Apple’ın mobil işletim sistemi iOS bu sene itibariyle 13. sürümüne geçiş yapacak. Firmanın 3 Haziran tarihinde düzenleyeceği etkinlikle birlikte tanıtılması beklenen iOS 13, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırmaya başladı. 9to5Mac sitesi de bazı özel kaynakları yardımıyla iOS 13’ün sahip olacağı yenilikleri bir araya getirdi. Böylece tanıtımından aylar önce iOS 13’de bizleri nelerin beklediğini görebildik.

iOS 13 yenilikleri

Uzun zamandır farklı sızıntılarda görülen karanlık mod özelliği iOS 13’ün en çok beklenen özelliklerinden biri. iPad ve iPhone’larda sistem çapında kullanılabilecek karanlık mod sayesinde kullanıcıların hem gözlerini dinlendirmesi hem de batarya tasarrufu yapabilmesi mümkün. Özellikle OLED ekranlı cihazlarda. Bunun yanında arayüze gelecek önemli bir diğer değişim ise yeni çoklu pencere sistemi oluyor. Kutucuk şeklinde açılacak olan uygulamaları istediğiniz yere sürükleyebilecek ve gerektiğinde yan yana açabileceksiniz. Özellikle iPad’ler için oldukça önemli bir özellik olduğu söylenebilir. Nasıl çalışacağı gözünüzde canlanmadıysa bir kullanıcı tarafından açık kaynak olarak hazırlanmış PanelKit’in gifini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Yeni çoklu pencere sisteminin benzeri şekilde olması bekleniyor.

Kullanımı kolaylaştıracak bir diğer özellik geri alma (bilgisayarlardaki ctrl+z ) kısmında olacak. Şu an geri almak için iPhone veya iPad’inizi sallamanız gerekiyor. iOS 13 ile birlikte geri almak için tek yapmanız gereken üç parmağınızla ekranı sola kaydırmak olacak. Aynı şekilde ileri alma işlemi için ise yine üç parmağınızı sağa kaydırmanız yeterli. Safari iOS 13 ile birlikte bazı durumlarda otomatik olarak sitelerden masaüstü versiyonu isteyecek. Bu sayede kullanıcılar büyük ekranlı iPad’lerde, iPhone versiyonuyla açılan sitelerden kurtulmuş olacaklar. Ek olarak ayarlara yazı tipi yönetimi paneli ekleneceğini belirtelim.

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Mail uygulaması da yeniliklerden nasibini alacak. Güncellenmiş Mail uygulaması gelen mesajları kategorilere ayırabilecek. Örneğin satın almalar, pazarlamalar, gezi, önemli olmayanlar vb. kategoriler altında gelen mesajlarınız toplanacaklar. Ayrıca sonra oku seçeneği de eklenecek. Bahsedilen diğer özellikler çoklu seçim geliştirmeleri, ekran ikiye ayrılmışken geliştiricilere durum çubuğu rengini (açık veya koyu) değiştirme izni, yeni ses ayarı görünümü vb. şeklinde sıralanabiliyor.

Kısacası iOS 13'ün kullanıcılara sunacağı yeniliklere ek olarak arayüzde önemli değişimlere sahip olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bahsedilen bu özellikler haricinde farklı birçok şey göreceğimizi biliyoruz. Ancak Haziran’da düzenlenecek etkinliğe kadar beklememiz gerekecek.

https://9to5mac.com/2019/04/15/ios-13-features-dark-mode/