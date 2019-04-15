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Orta seviye Google Pixel 3a ve 3a XL fiyatları sızdırıldı

Google'ın yakın zamanda tanıtmasını beklediğimiz orta seviye modelleri Pixel 3a ve Pixel 3a XL'in Kanada'daki fiyatlarını ortaya çıkan bir tablo internette paylaşıldı.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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İnternet ortamına sızdırılan tablo ile Google Pixel 3a ve 3a XL modellerinin Kanada fiyatları ortaya çıktı. 
Sargo kod adlı Pixel 3a, 649 Kanada doları fiyatıyla ~2.800 TL’ye karşılık geliyor. Büyük model olan Bonito kod adlı Pixel 3a XL ise 799 Kanada doları, yani ~3.500 TL fiyat seviyesinde. Bu TL karşılıkları anladığını üzere sadece döviz dönüşümleri, ülkemizde vergiler ve fazlasıyla yeni Pixel modelleri satışa sunulsa bile bu fiyatların 1,5-2 katını düşünmek yanlış olmaz.
Daha önce ortaya çıkan sızıntılardan elde edilenlere göre Pixel 3a, 5,6 inçlik FHD+ ekranla gelirken büyük model aynı çözünürlükte 6 inç bir ekranla gelecek. Ekranların ikisi de OLED panellerden oluşacak. Cihazların fiziksel yapısı çok yüksek ihtimalle Pixel 3 ikilisinin aynısı fakat plastik arka kapaklı hâli olacak.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/bd5l24/pixel_3a_and_3a_xl_canadian_pricing/ Yorum Yaz
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Fenomenon 1 ay
orta seviye fiyatları coşmuş. 100 defa yazdım ama yine yazıcam. nexus 4-5 zamanı 300-350$'dı tepe model. şimdi orta segment 500-600$ seviyesinde.
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Shatteredthings 1 ay
Google'ı anlamak da zor. 6 7 ay sonra parasını hak etmeyen bir ürünün neden tekrar parasını hak etmeyen bir alt modelini çıkartıyor anlamıyorum. Parasını hak etmemesinin sebebi ise diğer telefonlara göre ekstra olan tek şeyinin ücretinin (dolar olarak) olması ve berbat çentiği bence.
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__Nikolaus__ 1 ay Shatteredthings
Pixel i alanlar saf Android, rom desteği, 3 sene güncelleme ve harika kamerası sebebleriyle alıyor, burda konusu 3 sayfayken xda da konusu s9+ dan p20 pro dan kat kat fazla.
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