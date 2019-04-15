Orta seviye Google Pixel 3a ve 3a XL fiyatları sızdırıldı

İnternet ortamına sızdırılan tablo ile Google Pixel 3a ve 3a XL modellerinin Kanada fiyatları ortaya çıktı.

Sargo kod adlı Pixel 3a, 649 Kanada doları fiyatıyla ~2.800 TL’ye karşılık geliyor. Büyük model olan Bonito kod adlı Pixel 3a XL ise 799 Kanada doları, yani ~3.500 TL fiyat seviyesinde. Bu TL karşılıkları anladığını üzere sadece döviz dönüşümleri, ülkemizde vergiler ve fazlasıyla yeni Pixel modelleri satışa sunulsa bile bu fiyatların 1,5-2 katını düşünmek yanlış olmaz.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılardan elde edilenlere göre Pixel 3a, 5,6 inçlik FHD+ ekranla gelirken büyük model aynı çözünürlükte 6 inç bir ekranla gelecek. Ekranların ikisi de OLED panellerden oluşacak. Cihazların fiziksel yapısı çok yüksek ihtimalle Pixel 3 ikilisinin aynısı fakat plastik arka kapaklı hâli olacak.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/bd5l24/pixel_3a_and_3a_xl_canadian_pricing/