iOS 5.0.1 betası geliştiricilere dağıtıldı

Apple'ın iPhone 4S'i ve iOS 5 işletim sistemini piyasaya sürmesinin ardından özellikle iOS 5 sürümünü kullanan iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS modellerinin batarya sorunları ile karşılaştıkları ortaya çıkmıştı. Sürümün içerisindeki bir bug'dan kaynaklanan problemi resmi olarak doğrulayan Apple sorunun kısa sürede giderileceğini belirtmişti.





Açıklamadan kısa süre sonra Apple, açığı kapatma amacıyla iOS 5.0.1 betasını geliştiricilere dağıttı. 9A402 sürüm numarasına sahip olan beta, batarya ve iCloud döküman senkronizasyonu ile ilgili bug'ı düzeltmek, ses tanıma özelliğini geliştirmek, iPad 2'deki Smart Cover açığını gidermek ve iPad'deki multitasking dokunuşlarını yeniden etkin hale getirmek için yayınlandı.