Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 5.0.1 betası geliştiricilere dağıtıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,8b
1
18
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın iPhone 4S'i ve iOS 5 işletim sistemini piyasaya sürmesinin ardından özellikle iOS 5 sürümünü kullanan iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS modellerinin batarya sorunları ile karşılaştıkları ortaya çıkmıştı. Sürümün içerisindeki bir bug'dan kaynaklanan problemi resmi olarak doğrulayan Apple sorunun kısa sürede giderileceğini belirtmişti.

Açıklamadan kısa süre sonra Apple, açığı kapatma amacıyla iOS 5.0.1 betasını geliştiricilere dağıttı. 9A402 sürüm numarasına sahip olan beta, batarya ve iCloud döküman senkronizasyonu ile ilgili bug'ı düzeltmek, ses tanıma özelliğini geliştirmek, iPad 2'deki Smart Cover açığını gidermek ve iPad'deki multitasking dokunuşlarını yeniden etkin hale getirmek için yayınlandı.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sertacarslan 8 yıl en beğenilen
Takdir ettim, yazılım desteği konusunda diğer firmalar tarafından örnek alınması gereken bir marka Apple.
Yalnız testleri biraz daha uzun tutmaları mı gerekiyor, bilmiyorum. Pil kullanımı konusu çok göz önünde olan ve atlanması en zor konulardan biri, lansmanlarda bile pil ömrü konusuna vurgu yapılıyorken piyasaya sürülmeden yeteri kadar test edilip yakalanmamış olması ilginç.
Takdir ettim, yazılım desteği konusunda diğer firmalar tarafından örnek alınması gereken bir marka Apple.Yalnız testleri biraz daha uzun tutmaları mı gerek...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bende takdir ettim sorunlarımı çözdü problem kalktı ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
smart cover açığı çok ilginçti. ama tebrik etmek lazım çok hızlı güncelleme desteği veriyor apple.. artı hemen bütün cihazlara uygulanabiliyor.. öyle başkaları tarafından birde aylarca uydurulması gerekmiyor :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gopgop 8 yıl
bunu ios 5 i kullanmak için farklı bi geliştiricinin hesabına udid kaydı yaptıranlarda kullanabiliyormu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qbert1903 8 yıl
ipad 2 ios5 jb çıksın artık. vallahi cihazın yüzünü unuttum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakan.. 8 yıl
sukur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenomen_78 8 yıl
Peki geliştirici olmayanlar icin ne zaman kullanılabilir olur acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sê7êN SKY 8 yıl
güzel haber,son kullanıcıya ulaşmasını merakla bekliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metinTasci 8 yıl fenomen_78
fenomen_78

Peki geliştirici olmayanlar icin ne zaman kullanılabilir olur acaba?

betalara bağlı- b1,b2,b3,b4+gm den 1hafta sonra
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 8 yıl en beğenilen
Takdir ettim, yazılım desteği konusunda diğer firmalar tarafından örnek alınması gereken bir marka Apple.
Yalnız testleri biraz daha uzun tutmaları mı gerekiyor, bilmiyorum. Pil kullanımı konusu çok göz önünde olan ve atlanması en zor konulardan biri, lansmanlarda bile pil ömrü konusuna vurgu yapılıyorken piyasaya sürülmeden yeteri kadar test edilip yakalanmamış olması ilginç.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nemésis 8 yıl
Şu mesaj sesini bi düzeltsinler.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Safak Akpınar 8 yıl Nemésis
Nemésis

Şu mesaj sesini bi düzeltsinler.

al benden de o kadar...kaliteli bir ses çıkmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5825 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, iPhone 4 ve
2 etiket daha Apple iphone 4s
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl AMD FX-8150 işlemcisi 8500MHz'in üzerine çıkartıldı, yeni dünya rekoru geldi 8 yıl Battlefield 3 Özel: Oyun motoru, grafikler ve ekran kartı performansları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim