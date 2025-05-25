Microsoft Paint ve Notepad yapay zekâ özellikleri ile güncelleniyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un hizmetlerine yapay zekâ entegrasyonu hız kesmeden devam ediyor. Windows platformunun en popüler iki servisi olan Paint ve Notepad, önemli yapay zekâ özellikleri ile güncelleniyor.

Microsoft Paint ve Notepad gelişiyor

Microsoft Notepad geçtiğimiz yıl Rewrite adında bir yapay zekâ düzenleme özelliği kazanmıştı. Yeni güncelleme ise buna ek olarak komutlarınıza göre özelleştirilmiş içerik yazabilmek veya bu içeriği yine komutlarla optimize edebilmek yeteneklerini kazandırıyor. Microsoft 365 ya da Copilot Pro abonelerine sunulan bu özelliğe Copilot menüsünden ya da CTRL+Q kombinasyonundan ulaşabiliyorsunuz.

Microsoft Notepad yapay zeka desteğine kavuştu: İşte yenilikler 6 ay önce eklendi

Microsoft Paint tarafında ise komut üzerinden özel etiketler oluşturma ve bir görselin belirli parçasını izole ederek üzerinde çalışmanızı sağlama yetenekleri eklendi. Bu özellikler sadece Copilot+ PC sertifikalı bilgisayarlara sunulacak.

Son olarak Ekran Alıntısı aracına da ekrandaki rengin HEX, RGB ya da HSL değerlerini verebilen renk seçicisi ve alıntıyı otomatik olarak size göre ölçeklendiren Perfect özelliği sunulacak. Perfect özelliği yine Copilot+ PC gerektiriyor. Tüm bu özellikler ilk olarak Windows Insider kullanıcıları tarafından test edilecek.

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Microsoft Paint ve Notepad’e yapay zekâ dopingi

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