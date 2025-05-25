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    Microsoft Paint ve Notepad yapay zekâ özellikleri ile güncelleniyor

    Microsoft Paint ve Notepad uygulamalarının yanında Ekran Alıntısı aracı da önümüzdeki haftalardan itibaren yapay zekâ ile daha yetenekli hale gelecek.           

    Microsoft Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un hizmetlerine yapay zekâ entegrasyonu hız kesmeden devam ediyor. Windows platformunun en popüler iki servisi olan Paint ve Notepad, önemli yapay zekâ özellikleri ile güncelleniyor. 

    Microsoft Paint ve Notepad gelişiyor

    Microsoft Notepad geçtiğimiz yıl Rewrite adında bir yapay zekâ düzenleme özelliği kazanmıştı. Yeni güncelleme ise buna ek olarak komutlarınıza göre özelleştirilmiş içerik yazabilmek veya bu içeriği yine komutlarla optimize edebilmek yeteneklerini kazandırıyor. Microsoft 365 ya da Copilot Pro abonelerine sunulan bu özelliğe Copilot menüsünden ya da CTRL+Q kombinasyonundan ulaşabiliyorsunuz. 

    Microsoft Paint tarafında ise komut üzerinden özel etiketler oluşturma ve bir görselin belirli parçasını izole ederek üzerinde çalışmanızı sağlama yetenekleri eklendi. Bu özellikler sadece Copilot+ PC sertifikalı bilgisayarlara sunulacak. 

    Son olarak Ekran Alıntısı aracına da ekrandaki rengin HEX, RGB ya da HSL değerlerini verebilen renk seçicisi ve alıntıyı otomatik olarak size göre ölçeklendiren Perfect özelliği sunulacak. Perfect özelliği yine Copilot+ PC gerektiriyor. Tüm bu özellikler ilk olarak Windows Insider kullanıcıları tarafından test edilecek. 

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