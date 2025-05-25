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    Nvidia Çin’e özel hazırladığı yeni Blackwell yongasıyla 10 milyar dolar gelir hedefliyor

    Son dönemde ambargolar nedeniyle Çin’de kan kaybeden Nvidia, sürümden kazanacağı yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu kez fiyatlar yarı yarıya düşecek.       

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Ambargolar nedeniyle performansında kısıtlamaya giderek Çin’de satışa sunduğu Nvidia H20 yongası yine ABD yetkilileri tarafından kara listeye alınınca, Nvidia yeni bir hamle üzerinde çalışmaya başladı. Bu kez çok daha iddialı olacak. 

    Nvidia Çin’i bırakmıyor

    Nvidia kara listeye alınmadan önce H20 hızlandırıcısı ile hatırı sayılır bir gelir elde etmişti. Bir şekilde satışa sunulan H100 ve A100 hızlandırıcıları da Nvidia’nın gelirlerine katkı yapmıştı. Buna rağmen firmanın Çin’deki pazar payı yüzde 50 seviyesine kadar gerilemişti. 

    Kaynaklar firmanın Blackwell mimarisini temel alan yeni bir hızlandırıcı üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bu hızlandırıcı HBM yerine GDDR7 bellek teknolojisini kullanıyor. Ayrıca gelişmiş CoWos paketleme teknolojisinden feragat ederek verimliliği de düşürüyor. 

    Orijinal model ile arasında önemli bir performans farkı oluşan yeni hızlandırıcının, Nvidia H20’nin yarısı kadar bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Bu da 6500$-8000$ arasında bir aralığa denk geliyor. Yıl sonuna kadar satış hedefi ise 1 milyon adet. Nvidia ucuz fiyat sayesinde Huawei gibi yerli rakiplere kaptırdığı pazar payını da geri almak istiyor. 

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