Gassal dizisi 2. sezonuyla Tabii platformunda

Gassal 2. sezon yayınlandı mı?
Geçen yılın en dikkat çeken dizileri arasında kendisine yer bulan Gassal’ın ilk sezonunda, otuzlu yaşlarındaki gassal Baki’nin içsel yolculuğu ve geçmişiyle yüzleşmesini izlemiştik. İkinci sezonda Baki’nin hikâyesi daha da derinleşiyor.
İlk sezona göre biraz daha aydınlık bir tema seçen ikinci sezonda Hande Soral’ın canlandırdığı kadın gassal diziye yeni bir derinlik katıyor. Ayrıca ilk sezonun müziklerini seslendiren Şahin Kendirci’nin yerine de ikinci sezonda kendine özgü tavırlarıyla tanıdığımız Bayhan yer alıyor.
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