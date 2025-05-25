Gassal dizisi 2. sezonuyla Tabii platformunda

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Tam Boyutta Gör Tabii platformunun dikkat çeken orijinal dizisi Gassal’ın ikinci sezonu, 24 Mayıs 2025 itibariyle nihayet izleyiciyle buluştu. Başrolde Ahmet Kural’ın olduğu dizi, ilk sezonuyla hatırı sayılır bir izleyici kitlesi edinmişti. İkinci sezonda iki önemli isim daha kadroya katıldı.

Gassal 2. sezon yayınlandı mı?

Geçen yılın en dikkat çeken dizileri arasında kendisine yer bulan Gassal’ın ilk sezonunda, otuzlu yaşlarındaki gassal Baki’nin içsel yolculuğu ve geçmişiyle yüzleşmesini izlemiştik. İkinci sezonda Baki’nin hikâyesi daha da derinleşiyor.

Gassal ikinci sezon ne zaman? 4 ay önce eklendi

İlk sezona göre biraz daha aydınlık bir tema seçen ikinci sezonda Hande Soral’ın canlandırdığı kadın gassal diziye yeni bir derinlik katıyor. Ayrıca ilk sezonun müziklerini seslendiren Şahin Kendirci’nin yerine de ikinci sezonda kendine özgü tavırlarıyla tanıdığımız Bayhan yer alıyor.



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