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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7 kullanım oranı %60'ı aştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 7 kullanım oranı %60'ı aştı

Apple'ın 5 gün içerisinde 200 milyon adet iCihaz ile buluşarak, yazılım tarihinin en hızlı yayılan işletim sistemi olmayı başaran iOS 7'nin kullanım oranı %60'ı aştı.

Mobil uygulama pazarlama şirketi Fiksu'nun yayınladığı verilere göre iOS 7'nin yayınlanmasından sonra geçen 188 saatte kullanım oranı %57,6 ulaştı. Yaklaşık 8 gündeki bu trendin azalarak da etkinliğini koruduğu göz önüne alındığında, sistemin kullanım oranının %60'ı geride bıraktığı sonucuna ulaşmak mümkün.

iOS 7'nin yanı sıra iOS 6 ve iOS 5'in de aynı süre zarfındaki kullanım oranınları ise iOS 7'nin seleflerine kurduğu üstünlüğü ortaya koyuyor. Yayınlanan verilerde iOS 7'nin %57'lik orana ulaştığı sürede iOS 6'nın %50 sınırına ancak yaklaşırken; iOS 5 ise %30'un üstüne çıkamadığı görülüyor.

Fiksu'nun verilerini, kendi müşterisi olan uygulamaları kullanan iOS cihazlarından elde ederek derlediğini belirtmekte fayda var.


http://9to5mac.com/2013/09/26/ios-7-adoption-rate-much-higher-than-previous-releases-now-approaching-60-percent-overall/ Yorum Yaz
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iboocum 5 yıl
deri dönüş olsa %10a düşer
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DH Misafiri 6 yıl
ipad mini ve retina hariç, diğer tüm ipad'lerde inanılmaz çirkin olmuş. Bu ios 7 retinalılara güzel.
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DH Misafiri 6 yıl
engurlu
carnador Gayet şık ve kullanışlı. Kullanandan çok kullanmayanlar şikayetçi..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bravo. Haberleri kendi içerisinde servis eden haber sitelerinden örnek vermek dahiyane bir fikir. Bu hesapla bir Google araması yaptım;

  • Android sorunları için 362.000.000 sonuç çıkıyor.
  • iOS sorunları için 207.000.000 sonuç çıkıyor.
  • Windows Phone 8 için 950.000.000 sonuç çıkıyor.
  • Symbian için 19.600.000 sonuç çıkıyor.

Buradan hareketler Symbian en stabil işletim sistemi.
Mantıklı geldi mi size? Bana gelmedi zira.
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vamp 6 yıl
%60 ı Aşsa ne olur. Acaba eski sürüme dönme şansı verseler kaç kişi geri dönecek haberleri varmı. Herkesin şikayetçi olduğu bir güncelleme. Acaba ip4 için yazdıkları versiyonu hiç kullanmışlarmı. Telefonu çöp yaptınız. Kardeşimin telefonuna bu yüzden yükletmedim. Boşuna övünmesinler. Apple forumları şikayet dolu
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Fear of the Dark 6 yıl
Memnun değilim. Ama güncellemelerle düzeleceğini düşünüyorum.
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LilTunechi 6 yıl
Herkes şarjdan şikayet ediyor sırf bu yüzden yüklemiyorum
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emresalvation 6 yıl
ios 7 kullananlar isyan ediyor. geçen bi iphone 4 gördüm açıdım çoçuğa neydin ne oldn dedim.
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engurlu 6 yıl
Şikayetler de %60 ı aştı
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Guest-F8946C419 6 yıl
Gayet şık ve kullanışlı. Kullanandan çok kullanmayanlar şikayetçi..
3 Yanıt Yanıtla +3
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giogo 6 yıl
İOS 7 genel olarak güzel.Ama teması berbat Hele ayarlar ve safarinin ikonları berbat ötesi.Ayrıca kilit ekranıda eskisini aratmıyor değil.
Apple keşke temaya ve ikonları dokunmayıp sadece ios 7 nin özelliklerini sunsaydı.
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starmaster 6 yıl
Çöp yaziyim eksiyi aliyim. ??. Tebrikler iphone
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