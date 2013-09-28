iOS 7 kullanım oranı %60'ı aştı

Apple'ın 5 gün içerisinde 200 milyon adet iCihaz ile buluşarak, yazılım tarihinin en hızlı yayılan işletim sistemi olmayı başaran iOS 7'nin kullanım oranı %60'ı aştı.

Mobil uygulama pazarlama şirketi Fiksu'nun yayınladığı verilere göre iOS 7'nin yayınlanmasından sonra geçen 188 saatte kullanım oranı %57,6 ulaştı. Yaklaşık 8 gündeki bu trendin azalarak da etkinliğini koruduğu göz önüne alındığında, sistemin kullanım oranının %60'ı geride bıraktığı sonucuna ulaşmak mümkün.

iOS 7'nin yanı sıra iOS 6 ve iOS 5'in de aynı süre zarfındaki kullanım oranınları ise iOS 7'nin seleflerine kurduğu üstünlüğü ortaya koyuyor. Yayınlanan verilerde iOS 7'nin %57'lik orana ulaştığı sürede iOS 6'nın %50 sınırına ancak yaklaşırken; iOS 5 ise %30'un üstüne çıkamadığı görülüyor.

Fiksu'nun verilerini, kendi müşterisi olan uygulamaları kullanan iOS cihazlarından elde ederek derlediğini belirtmekte fayda var.

http://9to5mac.com/2013/09/26/ios-7-adoption-rate-much-higher-than-previous-releases-now-approaching-60-percent-overall/