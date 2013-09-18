iOS 7'yi yüklemek istiyorsanız önce bunu yükleyin: iTunes 11.1

iOS 7'yi bekleyenlerden misiniz ? O zaman Apple'dan size, iOS 7'nin yayınlanmasına kısa bir süre kala, kritik bir güncelleme haberi var: iTunes 11.1

Özellikle iOS 7'nin cihazlara yüklenmesi ve iOS 7'li cihazların eş zamanlanabilmesi için mutlaka yüklenmesi gereken iTunes 11.1; iTunes Radio, Genius Shuffle ve Podcast İstasyonları gibi önemli özellikleri de beraberinde getiriyor.

iTunes 11.1, şimdilik sadece iTunes.com indirme sayfasından indirilebilmekte. Ancak ilerleyen dakikalarda Mac App Store ile Software Update üzerinden de 11.1 güncellemesi yüklenebilir hale gelecektir.

Aşağıdaki bağlantıdan iTunes indirme sayfasına ulaşabilirsiniz:

iTunes.com

Güncelleme:

iTunes'un bu sürümü aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli yeni özellikle birlikte gelir:

iTunes Radyo. iTunes Radyo müzikleri keşfetmenin yeni ve harika bir yolu. 250'den fazla istasyon arasından seçim yapın veya favori sanatçınız veya parçanız ile yeni bir istasyon başlatın. iTunes Match'e abone olarak reklamsız iTunes Radyo'nun keyfini çıkarın.

iTunes Radyo müzikleri keşfetmenin yeni ve harika bir yolu. 250'den fazla istasyon arasından seçim yapın veya favori sanatçınız veya parçanız ile yeni bir istasyon başlatın. iTunes Match'e abone olarak reklamsız iTunes Radyo'nun keyfini çıkarın. Karışık Genius. Karşınızda, müzik arşivinizi kullanmanın yeni ve büyüleyici bir yolu. Karışık Genius'u seçtiğinizde iTunes, birbirine uyan parçaları anında çalar. Farklı bir şeyler dinlemek için yeniden tıklayın; müziklerinizin keyfini çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Karşınızda, müzik arşivinizi kullanmanın yeni ve büyüleyici bir yolu. Karışık Genius'u seçtiğinizde iTunes, birbirine uyan parçaları anında çalar. Farklı bir şeyler dinlemek için yeniden tıklayın; müziklerinizin keyfini çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Podcast İstasyonları. Artık favori podcast'lerinizden, yeni bölümlerle otomatik olarak güncellenen özel istasyonlar yaratabilirsiniz. İstasyonlarınız, abonelikleriniz ve o anki çalma konumu iCloud üzerinden eşzamanlanarak Podcast'ler uygulamasına aktarılır.

Artık favori podcast'lerinizden, yeni bölümlerle otomatik olarak güncellenen özel istasyonlar yaratabilirsiniz. İstasyonlarınız, abonelikleriniz ve o anki çalma konumu iCloud üzerinden eşzamanlanarak Podcast'ler uygulamasına aktarılır. iOS 7 ile Eşzamanlama. Artık favori müziklerinizi, filmlerinizi ve daha birçok şeyi iOS 7'ye sahip aygıtlarla eşzamanlamak için iTunes'u kullanabilirsiniz. Buna ek olarak iTunes, uygulamalarınızı hızlı bir şekilde düzenleyip eşzamanlayarak iPhone'unuza, iPad'inize ve iPod touch'ınıza aktarmanızı daha da kolaylaştırır.

Bu güncellemenin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin: support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=tr_TR.