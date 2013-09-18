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iOS 7'yi yüklemek istiyorsanız önce bunu yükleyin: iTunes 11.1

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
6,3b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 7'yi yüklemek istiyorsanız önce bunu yükleyin: iTunes 11.1

iOS 7'yi bekleyenlerden misiniz ? O zaman Apple'dan size, iOS 7'nin yayınlanmasına kısa bir süre kala, kritik bir güncelleme haberi var: iTunes 11.1

Özellikle iOS 7'nin cihazlara yüklenmesi ve iOS 7'li cihazların eş zamanlanabilmesi için mutlaka yüklenmesi gereken iTunes 11.1; iTunes Radio, Genius Shuffle ve Podcast İstasyonları gibi önemli özellikleri de beraberinde getiriyor.

iTunes 11.1, şimdilik sadece iTunes.com indirme sayfasından indirilebilmekte. Ancak ilerleyen dakikalarda Mac App Store ile Software Update üzerinden de 11.1 güncellemesi yüklenebilir hale gelecektir.

Aşağıdaki bağlantıdan iTunes indirme sayfasına ulaşabilirsiniz:

iTunes.com

Güncelleme:
iTunes'un bu sürümü aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli yeni özellikle birlikte gelir:
  • iTunes Radyo. iTunes Radyo müzikleri keşfetmenin yeni ve harika bir yolu. 250'den fazla istasyon arasından seçim yapın veya favori sanatçınız veya parçanız ile yeni bir istasyon başlatın. iTunes Match'e abone olarak reklamsız iTunes Radyo'nun keyfini çıkarın.
  • Karışık Genius. Karşınızda, müzik arşivinizi kullanmanın yeni ve büyüleyici bir yolu. Karışık Genius'u seçtiğinizde iTunes, birbirine uyan parçaları anında çalar. Farklı bir şeyler dinlemek için yeniden tıklayın; müziklerinizin keyfini çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
  • Podcast İstasyonları. Artık favori podcast'lerinizden, yeni bölümlerle otomatik olarak güncellenen özel istasyonlar yaratabilirsiniz. İstasyonlarınız, abonelikleriniz ve o anki çalma konumu iCloud üzerinden eşzamanlanarak Podcast'ler uygulamasına aktarılır.
  • iOS 7 ile Eşzamanlama. Artık favori müziklerinizi, filmlerinizi ve daha birçok şeyi iOS 7'ye sahip aygıtlarla eşzamanlamak için iTunes'u kullanabilirsiniz. Buna ek olarak iTunes, uygulamalarınızı hızlı bir şekilde düzenleyip eşzamanlayarak iPhone'unuza, iPad'inize ve iPod touch'ınıza aktarmanızı daha da kolaylaştırır.

Bu güncellemenin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin: support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=tr_TR.


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DH Misafiri 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ios 7 yi yükledim (IPHONE4) sorun yok şimdilik. fakat telefondaki itunes store yükleniyor yazmasına rağmen açılmıyor. pc de sorun yok. telefondan neden açılmıyor.bilginize ihtiyacım var...
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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
Bende İPhone 4 var cihaz pasaport kayıtlı İOS 7 ye güncellesem kapanma gibi bi sorun olur mu ?

Benim Cihazımda Yurt Dışı Her Hangi Bir Sıkıntı Çıkarmadı
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DH Misafiri 6 yıl
Bende İPhone 4 var cihaz pasaport kayıtlı İOS 7 ye güncellesem kapanma gibi bi sorun olur mu ?
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Parn 6 yıl
11.0 ile sanırım radyo geri gitti ? Önceki sürümde vardı
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doctor5945 6 yıl
DH Misafiri
bende ios 7yi yüklerken 41 saat dedi ne yapacam ?

edgeyi kapat wifiden devam et :-))
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Milk with Oreo 6 yıl
iPhone 4S iOS 7 güncellemesinden sonra telefonumdan iTunes simgesine tıkladığımda yükleniyor yazısı çıkıyor ama açılmıyor. App Store'da böyle bir sorun olmuyor. Aynı sorunu yaşayan ya da fikri olanlar yardım edebilir mi ?
1 Yanıt Yanıtla
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Zenci Forvet 6 yıl Milk with Oreo
Milk with Oreo

iPhone 4S iOS 7 güncellemesinden sonra telefonumdan iTunes simgesine tıkladığımda yükleniyor yazısı çıkıyor ama açılmıyor. App Store'da böyle bir sorun olmuyor. Aynı sorunu yaşayan ya da fikri olanlar yardım edebilir mi ?

Bende sıkıntı yok.
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DH Misafiri 6 yıl
itunes üzerinden kurarsanız yedekleme yapmanız gerekir. wifi üzerinden yaparsanız sadece telefon rehberini yedekleseniz yeterli. rehber yedekleme işlemi de her ihtimale karşı.
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DH Misafiri 6 yıl
bende ios 7yi yüklerken 41 saat dedi ne yapacam ?
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Haluk6298 6 yıl
Dün akşam önce itunes dan 11.1 indirim yükledim.Fakat İtunes üzerinden ios 7.0 bulamadı. Sürekli 6.1.3 güncel sürüm diye uyarı verdi. Bende OTA üzerinden zor olsada indirdim.(665 mb) ve kurdum. Beğendim ve gayet akıcı çalışıyor.
Bu arada cihazım iphone 4
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