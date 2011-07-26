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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS cihazları için 4.3.5 güncellemesi yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,9b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ve PDF açığını kapattığı iOS 4.3.4 güncellemesinin ardından yeni bir güncelleme daha yayınladı.

Güncelleme iPhone, iPod ve iPad cihazları için bir güvenlik açığını kapatıyor. iOS 4.3.5 güncellemesini alabilmek için iPhone, iPod touch ve iPad cihazlarını kullanıcıların iTunes yazılımına bağlamaları gerekiyor.

Güncelleme notuna göre iOS işletim sistemindeki X.509 sertifika onaylaması esnasında ayrıcalıklı haklara sahip bir hackerın ağ iletişimi üzerinde meydana getirebileceği bir güvenlik zaafiyeti gideriliyor.

Güncellemeden iPhone 4 Verizon versiyonu da yararlanacak. Yazılım iOS 4.2.10 numarasına güncellenecek. iOS 5’in çıkışı ile de model numaraları diğer versiyonlarla eşitlenecek.
Güncelleme an itibariyle indirilebilir durumda. 

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OzgunSelim 8 yıl
sarjiniz normal bence, sorun yok
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Hakan.. 8 yıl
Restore etmem lazim ama jbside yokki bunun
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mkozluca 8 yıl Hakan..
Hakan.Turan

Restore etmem lazim ama jbside yokki bunun



4.3.3 bu güncellemeler için değiştirilmez bence , ios 5 çıkana kadar bu 4.3.3 JB ile devam etmek en mantıklısı bence...
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Cihan 8 yıl
Gece doldurdum saat 21:08 1 saat 38 dk konuşma 15 20 dk 3g de takıldım batarya %65
4.3.5 jb siz
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DH Misafiri 8 yıl
3.1.3 gözünü seveyim ya. ahhhhhh ah
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Normandia_06 8 yıl
ben hala 3.1.3 kullanıyorum gayette memnunum hız desen hız batarya süresi çok iyi :D
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OzgunSelim 8 yıl Normandia_06
ferhatonair

ben hala 3.1.3 kullanıyorum gayette memnunum hız desen hız batarya süresi çok iyi :D



Haklısın
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tec 8 yıl
şu pil süresi diye neden bahsediyorsunuz acaba çok merak ediyorum gayet yeterli bir pil tüketimi var iphone 4 te? 3gs te de iyiydi ama gene herkez pil tüketimi diyordu. arkadaşlar ya arka planda açık programlar bulunuyor yada ne bilim evde pil emen varlıkmı var nedir? benim iphone 4 gayet yeterli düzeyde pil ömrü sunuyor. kardeşimin arkadaşlarımın vs. daha kimsenin pilden şikayet ettiğini görmedim. kimsede jailbreak yok. normal oyun satın alıp oyun oynuyoruz telefonla görüşüyoruz skype yapıyoruz vs. gayet iyi tabi daha iyi olsa daha iyi olurdu o ayrı konu :D
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detroit21 8 yıl
4.3.3 den şaşmam 5 cikana kadar bekleyecez.
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korsanzeki168 8 yıl
pil üketimi konusunda lider siymbian geri kalanlar pil canavarı ios anroid wp7 bunlar sistem kaynaklarınıda içerek kullanıyor pil tüketimi önemliyse simbian bu konuda 1 numara
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reference 8 yıl korsanzeki168
korsanzeki168

pil üketimi konusunda lider siymbian geri kalanlar pil canavarı ios anroid wp7 bunlar sistem kaynaklarınıda içerek kullanıyor pil tüketimi önemliyse simbian bu konuda 1 numara


daha önce 5800 kullandım, (2 seneden fazla) sistem kaynaklarını zorlayacak bir uygulamaya rastlamadım, bu sebepten düzgün uygulama olmayınca cihazı kullanmıyorsun tabiki pil tüketimide fazla olmuyor..
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Batuist 8 yıl
ios 5'te güncellemeleri sadece küçük yamalar halinde sunsa bütün bir sistemi komple değiştirmesekte şu güncelleme işi daha kısa sürse olmaz mı
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Film Bu Ya 8 yıl Batuist
Batuist
ios 5'te güncellemeleri sadece küçük yamalar halinde sunsa bütün bir sistemi komple değiştirmesekte şu güncelleme işi daha kısa sürse olmaz mı

dedigin gibi ios5'te OTA guncellemeleri olacak
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d3l1kanli 8 yıl
apple acaba şarz sorunuyla ne zaman ilgilenecek nefret ettirdi kendinden.
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