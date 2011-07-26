iOS cihazları için 4.3.5 güncellemesi yayınlandı

Apple geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ve PDF açığını kapattığı iOS 4.3.4 güncellemesinin ardından yeni bir güncelleme daha yayınladı.





Güncelleme iPhone, iPod ve iPad cihazları için bir güvenlik açığını kapatıyor. iOS 4.3.5 güncellemesini alabilmek için iPhone, iPod touch ve iPad cihazlarını kullanıcıların iTunes yazılımına bağlamaları gerekiyor.





Güncelleme notuna göre iOS işletim sistemindeki X.509 sertifika onaylaması esnasında ayrıcalıklı haklara sahip bir hackerın ağ iletişimi üzerinde meydana getirebileceği bir güvenlik zaafiyeti gideriliyor.





Güncellemeden iPhone 4 Verizon versiyonu da yararlanacak. Yazılım iOS 4.2.10 numarasına güncellenecek. iOS 5’in çıkışı ile de model numaraları diğer versiyonlarla eşitlenecek.

Güncelleme an itibariyle indirilebilir durumda.