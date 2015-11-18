iPad Pro ne kadar büyük: Karşılaştırma videosu

iPad Pro, 12.9-inç boyutundaki büyük ekranı ile dikkat çekiyor. Peki ama bu tablet ne kadar büyük, işte bu sorunun yanıtı için iPad Pro'yu çeşitli tabletler ve başka cihazlar ile karşılaştırdık.

12.9-inç boyutundaki dev ekranıyla dikkat çeken iPad Pro ne kadar büyük ? Bu videomuzda iPad Pro'yu farklı cihazlar ile kıyaslayarak bu soruya yanıt arıyoruz, iyi seyirler.