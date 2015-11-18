iPad Pro ne kadar büyük: Karşılaştırma videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
iPad Pro, 12.9-inç boyutundaki büyük ekranı ile dikkat çekiyor. Peki ama bu tablet ne kadar büyük, işte bu sorunun yanıtı için iPad Pro'yu çeşitli tabletler ve başka cihazlar ile karşılaştırdık.
12.9-inç boyutundaki dev ekranıyla dikkat çeken iPad Pro ne kadar büyük ? Bu videomuzda iPad Pro'yu farklı cihazlar ile kıyaslayarak bu soruya yanıt arıyoruz, iyi seyirler.
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???
Bu ne saçmalıktır.
Evet iPad Pro'yu anakartın üstüne koyuyorum, evet anakart kayboldu, işte bu kadar büyük iPad Pro.
Yok abi keşke bu kadar suyunu çıkartmasaydınız. Hadi 1-2 aydır azar azar iDonanımHaber kokusu alıyorduk ama bu nedir..
ipad pro ne kadar ses veriyor?
ondan sonraki
ipad pro nasıl fotoğraf çekiyor?
ondan sonra
ipad pro nasıl nefes alıyor?