Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

iPad Pro ne kadar büyük: Karşılaştırma videosu

3 yıl
31,1b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad Pro, 12.9-inç boyutundaki büyük ekranı ile dikkat çekiyor. Peki ama bu tablet ne kadar büyük, işte bu sorunun yanıtı için iPad Pro'yu çeşitli tabletler ve başka cihazlar ile karşılaştırdık.
12.9-inç boyutundaki dev ekranıyla dikkat çeken iPad Pro ne kadar büyük ? Bu videomuzda iPad Pro'yu farklı cihazlar ile kıyaslayarak bu soruya yanıt arıyoruz, iyi seyirler.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen
Cidden bir şey var diye girdim, videonun başından sonuna kadar iPad Pro bu kadar büyük, şu kadar büyük, bak buraya 6S koydum, yanına bitane daha koyabilirim, üstünede bir şeyler, evet arkadaşlar iPad Pro işte bu kadar büyük.
???
Bu ne saçmalıktır.
Evet iPad Pro'yu anakartın üstüne koyuyorum, evet anakart kayboldu, işte bu kadar büyük iPad Pro.
Yok abi keşke bu kadar suyunu çıkartmasaydınız. Hadi 1-2 aydır azar azar iDonanımHaber kokusu alıyorduk ama bu nedir..
Cidden bir şey var diye girdim, videonun başından sonuna kadar iPad Pro bu kadar büyük, şu kadar büyük, bak buraya 6S koydum, yanına bitane daha koyabilirim, üs...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 3 yıl
12.9 inç büyüklüğünde işte xd
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 3 yıl
bir sonraki video

ipad pro ne kadar ses veriyor?

ondan sonraki

ipad pro nasıl fotoğraf çekiyor?

ondan sonra

ipad pro nasıl nefes alıyor?
bir sonraki videoipad pro ne kadar ses veriyor?ondan sonrakiipad pro nasıl fotoğraf çekiyor?ondan sonrai...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kayamtky 3 yıl
Dergi, çizgi roman okumak için ideal boyutlarda bir tablet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus626emre 3 yıl
Valla şu Apple ürünlerine karşı ayrı bi ilginiz mi var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 3 yıl
Saçmalamakla son nokta. Bu video nedir? Kutu açılış videoları neyse ama bu hiçbir bilgi vermeyen boş bir video. Erdi kusura bakma, seni çok severek takip ederim ama bu video olmamış. İlk ve son olur umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alicaptain 3 yıl
Testi yapmadan cihazlarin ekranini silsetdiniz iyiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cem 3 yıl
Sonuna koptum anakart süper alakalıydı, birdahakine Bis otobille kıyaslarmısınız, zira biri sınıfının en büyüğü diğer en küçüğü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
500 TL edecek uyduruk bir tablet sonuçta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
warcraftx 3 yıl
Hani büyüklük değil işlev önemliydi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
robustt 3 yıl
Ne kadar gereksiz bir video olduğunu okuduğum yorumlardandan ve izlediğim videodan görmüş bulunuyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
minivipers 3 yıl
hocam şu ekranların üzerini bi bezle silseydin :D
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Evet arkadaşlar, buradanda görebileceğiniz üzere Pro hepsinden büyükmüş!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devilonur 3 yıl
Tamam da başlıkta zaten büyüklük karşılaştırması yazıyor.Ne bekliyorsunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
18:16
iPhone X vs. Galaxy Note 8: Devler karşı karşıya
30,9b izlenme · 1 yıl
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,9b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,6b izlenme · 1 hf.
29:29
iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?
12,8b izlenme · 4 ay
04:19
Tim Cook ile iPad Pro 10.5 ve iPad AR, iOS 11 ön inceleme
49b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,8b izlenme · 4 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,8b izlenme · 4 gün
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,4b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,5b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,5b izlenme · 2 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,2b izlenme · 1 gün
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
707 izlenme · 2 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,2b izlenme · 5 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,8b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim