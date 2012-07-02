iPad'in Çin'deki isim hakkı davası sona erdi





iPad'in Çin'deki isim haklarını 2001 yılında aldığı gerekçesiyle bir süredir Apple ile davalık olan Proview, 60 milyon dolar karşılığında iPad'in isim hakından vazgeçti.





Guangdong eyaleti yüksek halk mahkemesinin web sitesinde yaptığı açıklamada anlaşmazlığın sona erdiği ve Apple'ın mahkemenin hesabına 60 milyon dolar yatırdığı belirtildi. Guangdong eyaleti yüksek halk mahkemesinin iki şirketi uzlaşma çağırması sonucu gerçekleşen anlaşma kısa vadede Proview için oldukça karlı olsa da Apple artık Çin pazarında iPad satabileceği için uzun vadede oldukça karlı bir anlaşmaya imza atmış oldu. Ayrıca, Proview şirketi BBC’ye yaptığı açıklamada mahkemenin açıklamasını doğruladı ve her iki tarafında anlaşmadan memnun olduğunu dile getirdi.





Çin piyasasında Apple ürünlerinin oldukça rağbet gördüğü düşünülecek olursa, iPad'in isim hakkına ödenen miktarın Apple'a fazlasıyla döneceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

http://www.reuters.com/article/2012/07/02/us-apple-china-idUSBRE86104320120702