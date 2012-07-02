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iPad'in Çin'deki isim hakkı davası sona erdi

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 iPad'in Çin'deki isim haklarını 2001 yılında aldığı gerekçesiyle bir süredir Apple ile davalık olan Proview, 60 milyon dolar karşılığında iPad'in isim hakından vazgeçti.

Guangdong eyaleti yüksek halk mahkemesinin web sitesinde yaptığı açıklamada anlaşmazlığın sona erdiği ve Apple'ın mahkemenin hesabına 60 milyon dolar yatırdığı belirtildi. Guangdong eyaleti yüksek halk mahkemesinin iki şirketi uzlaşma çağırması sonucu gerçekleşen anlaşma kısa vadede Proview için oldukça karlı olsa da Apple artık Çin pazarında iPad satabileceği için uzun vadede oldukça karlı bir anlaşmaya imza atmış oldu. Ayrıca, Proview şirketi BBC’ye yaptığı açıklamada mahkemenin açıklamasını doğruladı ve her iki tarafında anlaşmadan memnun olduğunu dile getirdi.

Çin piyasasında Apple ürünlerinin oldukça rağbet gördüğü düşünülecek olursa, iPad'in isim hakkına ödenen miktarın Apple'a fazlasıyla döneceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

http://www.reuters.com/article/2012/07/02/us-apple-china-idUSBRE86104320120702 Yorum Yaz
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enaz3posta 6 yıl
ilkkez çinli bi firma magdur olmus.apple çinlileri kendi silahiyla vurmus asdfdsfadsf
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bellair 6 yıl
Orda bi Türk olsaydı pazarlıkla 200 milyona kadar yolu vardı
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Reaktans 6 yıl
Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış.
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Amedra 6 yıl bellair
bellair

Orda bi Türk olsaydı pazarlıkla 200 milyona kadar yolu vardı


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jovanovic 6 yıl
Baya guzel para almislar... Riske giremediler tabi...
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alpa07 6 yıl
Ucuza gitmişin.
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*GameOver* 6 yıl

keşke ben bulsaydım ipad ismini
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pergamonist 6 yıl
Ucuza kurtarmış apple. Bende mi telif hakkı alsam ne. :)
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Bukalemun 6 yıl
kısaca ; senden benden ondan !!!
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Einstein 6 yıl
Az almış falan diyorsunuz da parayı alan firmanın değeri ne kadar acaba?
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One Piece 6 yıl
İplay i alsam mı ki kaç yıldır Apple dan oyun konsolu bekliyorum ismi de iplay olur muhtemelen
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Bestanden 6 yıl One Piece
IILithiumII
İplay i alsam mı ki kaç yıldır Apple dan oyun konsolu bekliyorum ismi de iplay olur muhtemelen


iPlay mantikli gercekten sen almadan once ben aliyim
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ColDasHeLL 6 yıl
600 milyon dolar olsaydı bişi demezdim. 60 az kaçmış. apple şimdi arkasını dönmüş gülüyodur bunlara ..davalarla neler yapabilirlerdi neler alırlardı appleden. yazık .
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bocekgrafik 6 yıl
Çinli firma için büyük, Apple için yekünde küçük para...
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CodeX 6 yıl
Cin de asgari ucretin ortalama 170-180 usd$ oldugunu dusunursek rakam oldukca tatminkar.
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Menow 6 yıl
Tek diyebilecegim durumu goz onune alirsak isim hakki çok ucuza gitmis!
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