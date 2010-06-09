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iPhone 4'ü Apple'dan dinleyin!

9 yıl
165,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Apple'ın iPhone 4 için hazırladığı tanıtım filmine sizler için alt yazı ekledik. Eğer Apple'ın yeni telefonu ile ilgili kafanızda soru işaretleri var ise bu video tam size göre


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erenberkay 8 yıl
izleyince alasım geldi
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DH Misafiri 8 yıl
telefon birçok şeyi mükemmel ama görüntülü görüşmenin olmaması beni vazgeçirdi.
facetime diye bişey var ama her iki tarafta da i phone olacak her iki tarafta da wireless olacak ohooo başka derdiniz. i phone 4 e az kalsın aşık olucaktım ama bu yüzden bu telefondan soğudum.
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Nz9 8 yıl

DH Misafiri

telefon birçok şeyi mükemmel ama görüntülü görüşmenin olmaması beni vazgeçirdi.

facetime diye bişey var ama her iki tarafta da i phone olacak her iki tarafta da wireless olacak ohooo başka derdiniz. i phone 4 e az kalsın aşık olucaktım ama bu yüzden bu telefondan soğudum.


geçiniz.com
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musber53 9 yıl
Acayip baska bısey demeye grek yok
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SARPERBJK 9 yıl
Bence mükemmel bir telefon.Anten sorununun dış ülkelerde operatorlerden kaynaklandığını düşünüyorum
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Alioreh 9 yıl
şimdi en ucuzu ne kadar oluyomuş türkiyede
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vefa14 9 yıl
adamlar mal satmaya calısıyorlar.kendılerını ıcten sıcak gostererek.kesınlıkle bu para ıcınde gelen hıc bır ozellık olmadan verılmez.samsung urunlerı yada htc hd2 iphonu solda 0 bırakır.paranıza yazık verılmez.yakında 5 cıkaracaklar sadece 1 ozellık eklıcekler.abarta abarta anlatacaklar bunlara kanmayın derım.sole dusunun gunde ne kadar goruntulu konusma yapıyorsunuz.ben cevaplayım 0.bu yuzden nerdeyse bı servet bu alete verılırmı dıye bı dusunun ltf.
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northernlights 9 yıl
Ellerinize sağlık.İyi ki varsın dh.
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icg 9 yıl
görüntülü konuşma olayını çok küçümsemişsiniz ama bu alet 30fps 720p video çekiyor ve bu boyutta hiç bir mobil cihazda daha önce bu kalitede görüntülü konuşma deneyimini kimse yaşamadı, bence bu çok büyük bir özellik. aletin diğer eksiklerini de gidermişler, daha ne olsun!
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bloodstar 9 yıl

icg

görüntülü konuşma olayını çok küçümsemişsiniz ama bu alet 30fps 720p video çekiyor ve bu boyutta hiç bir mobil cihazda daha önce bu kalitede görüntülü konuşma deneyimini kimse yaşamadı, bence bu çok büyük bir özellik. aletin diğer eksiklerini de gidermişler, daha ne olsun!


sayın yöneticime katılıyorum.w,f, üzerinden görüntülü konuşma imkanını standart olarak kullanan başka bi telefon yok sanırım.ayrıca şuda var yanlış hatırlamıyosam sadece 2010 yılı içerisinde görüntülü konuşma wifi üzerinden yapılacak.2011 yılı itibari ile şebeke üzerindende yapılabilecekti..
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XPHOS 9 yıl
hocam teşekkür ederim çok makbule geçti emeğinize sağlık
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infentiar 9 yıl
valla yorumlar süper okurken cok eğlendim

iphone 3gs kullanıyorum daha önce 3g vardı sanki ikisi arasındaki geçiş daha keskindi kasa aynıydı ama

bu 4 ün kasasıda cok güzel ama sanki çok yeni özellik yok gibi 2-3 şeyi amerikayı yeniden keşfetmiş gibi anlatmışlar

ya bu wi fi türkiyede heryerde yokki görüntülü görüşek hem bende hem karşıda olacak ikimizdede 4g olacak ohoo sana satıyor karşındakine de aldırıyor

ne güzel satış taktiği ya

video ve foto çekimi 3gs tede güzeldi flaş eklenmesi iyi olmuş 5 mp çıkmış iphoneların foto kalitesi sanki diğerlerine göre daha iyiydi 3 mp sanki 5 mp gibi çekiyordu bu dahada iyi çeker

htc iki arkadaşta var iyice inceledim onlarda benim iphone a yan gözle bakıyorlar sanki içleri biraz buruk gibi iphone alsaydım keşke gibi ikiside babamın şirketi değil kim iyisini yaparsa onu alırım ama iphone daha iyi geldi bana htc kurcalarken alsaydım bunu demedim tek iyi yanı ekranı büyük daha iyi film seyredilir

bu 4 bana çok heyecan ve süper hemen alayım düşüncesini vermedi ama belki ülkeye gelirde inceleme fırsatım olursa beğenebilirim

bence bu 4 teki facetime adamın anlattığına ve görüntülere göre karına alacan kendine alacan kızın olacak başka yerde olacaklar sende kızını görmek için kullanacan izlenimini verdi başkada kullanılmaz
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itsthehallowman 9 yıl
Telefon harika olmuş
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itsthehallowman 9 yıl
Altyazı için teşekkür ederim.
Merak ettiğim bir konu var şu an herhangi bir telefon markasında wi fi üzerinden görüntülü görüşme yapabileceğimiz bir cihaz var mı acaba? Nokia E90 kullanıyorum eğer böyle bir program var ise ben de yükleyip kullanmak isterim.
Teşekkür ederim


Evet.. Tüm symbian ve android telefonlarda Fring programını kurup yapabilirsiniz. Üstelik tamamen ücretsiz..

Ayrıca:

ring users make free mobile calls, video calls, live chat & more, from their mobile phone with all their friends on fring & other internet services like Skype®, MSN Messenger®, GoogleTalk™, AIM®, ICQ® , Facebook® & Twitter, all through one central, integrated phone book. See the full feature list
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