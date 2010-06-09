iPhone 4'ü Apple'dan dinleyin!

Apple'ın iPhone 4 için hazırladığı tanıtım filmine sizler için alt yazı ekledik. Eğer Apple'ın yeni telefonu ile ilgili kafanızda soru işaretleri var ise bu video tam size göre
DH Misafiri telefon birçok şeyi mükemmel ama görüntülü görüşmenin olmaması beni vazgeçirdi. facetime diye bişey var ama her iki tarafta da i phone olacak her iki tarafta da wireless olacak ohooo başka derdiniz. i phone 4 e az kalsın aşık olucaktım ama bu yüzden bu telefondan soğudum.
icg görüntülü konuşma olayını çok küçümsemişsiniz ama bu alet 30fps 720p video çekiyor ve bu boyutta hiç bir mobil cihazda daha önce bu kalitede görüntülü konuşma deneyimini kimse yaşamadı, bence bu çok büyük bir özellik. aletin diğer eksiklerini de gidermişler, daha ne olsun!
Altyazı için teşekkür ederim. Merak ettiğim bir konu var şu an herhangi bir telefon markasında wi fi üzerinden görüntülü görüşme yapabileceğimiz bir cihaz var mı acaba? Nokia E90 kullanıyorum eğer böyle bir program var ise ben de yükleyip kullanmak isterim. Teşekkür ederim
facetime diye bişey var ama her iki tarafta da i phone olacak her iki tarafta da wireless olacak ohooo başka derdiniz. i phone 4 e az kalsın aşık olucaktım ama bu yüzden bu telefondan soğudum.
geçiniz.com
sayın yöneticime katılıyorum.w,f, üzerinden görüntülü konuşma imkanını standart olarak kullanan başka bi telefon yok sanırım.ayrıca şuda var yanlış hatırlamıyosam sadece 2010 yılı içerisinde görüntülü konuşma wifi üzerinden yapılacak.2011 yılı itibari ile şebeke üzerindende yapılabilecekti..
iphone 3gs kullanıyorum daha önce 3g vardı sanki ikisi arasındaki geçiş daha keskindi kasa aynıydı ama
bu 4 ün kasasıda cok güzel ama sanki çok yeni özellik yok gibi 2-3 şeyi amerikayı yeniden keşfetmiş gibi anlatmışlar
ya bu wi fi türkiyede heryerde yokki görüntülü görüşek hem bende hem karşıda olacak ikimizdede 4g olacak ohoo sana satıyor karşındakine de aldırıyor
ne güzel satış taktiği ya
video ve foto çekimi 3gs tede güzeldi flaş eklenmesi iyi olmuş 5 mp çıkmış iphoneların foto kalitesi sanki diğerlerine göre daha iyiydi 3 mp sanki 5 mp gibi çekiyordu bu dahada iyi çeker
htc iki arkadaşta var iyice inceledim onlarda benim iphone a yan gözle bakıyorlar sanki içleri biraz buruk gibi iphone alsaydım keşke gibi ikiside babamın şirketi değil kim iyisini yaparsa onu alırım ama iphone daha iyi geldi bana htc kurcalarken alsaydım bunu demedim tek iyi yanı ekranı büyük daha iyi film seyredilir
bu 4 bana çok heyecan ve süper hemen alayım düşüncesini vermedi ama belki ülkeye gelirde inceleme fırsatım olursa beğenebilirim
bence bu 4 teki facetime adamın anlattığına ve görüntülere göre karına alacan kendine alacan kızın olacak başka yerde olacaklar sende kızını görmek için kullanacan izlenimini verdi başkada kullanılmaz
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