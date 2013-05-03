iPhone 5 için iOS 6.1.4 güncellemesi yayınlandı

Haber Editörü
Apple, iPhone 5 için iOS 6.1.4 güncellemesini yayınladı. Hoparlöre güncellenmiş bir ses profili ekleyen iOS 6.1.4 güncellemesi 11.5 MB'lık bir boyuta sahip.
Daha önce de benzer bir şekilde tek bir cihaz için güncelleme yayınlayan Apple'ın bu tarz güncellemeleri genellikle bazı güvenlik açıklarını ve hataları gidermek için gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak şirket, iOS 6.1.4 ile sadece, hoparlöre güncellenmiş bir ses profili eklemekle yetinmiş durumda.
iPhone 5 kullanıcılarının iOS 6.1.4 güncellemesine iTunes veya cihaz üzerinden Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme yolunu takip edilerek Wi-Fi erişimi üzerinden yapabileceklerini de hatırlatalım.
http://9to5mac.com/2013/05/02/apple-releases-ios-6-1-4-for-iphone-5-with-the-most-boring-changes-ever/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yiyosa kendi hesabınla gelsene
Benim cihaz jbli iken göçmüştü wifi üzerinden güncelleme yapmayı engelliyor jb. Pc üzerinden itunes ile hiç sorunsuz güncelledim. Zaten itunes anında size güncelleme uyarısı verip sizi yönlendiriyor.
iyi de o zaten çalışmıyordu ki. telefon görüşmesi için ses mikrafonu değil mi o? :)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4093 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, iphone 5 ve