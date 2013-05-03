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iPhone 5 için iOS 6.1.4 güncellemesi yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,1b
1
69
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iPhone 5 için iOS 6.1.4 güncellemesi yayınlandı
Apple, iPhone 5 için iOS 6.1.4 güncellemesini yayınladı. Hoparlöre güncellenmiş bir ses profili ekleyen iOS 6.1.4 güncellemesi 11.5 MB'lık bir boyuta sahip.

Daha önce de benzer bir şekilde tek bir cihaz için güncelleme yayınlayan Apple'ın bu tarz güncellemeleri genellikle bazı güvenlik açıklarını ve hataları gidermek için gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak şirket, iOS 6.1.4 ile sadece, hoparlöre güncellenmiş bir ses profili eklemekle yetinmiş durumda.

iPhone 5 kullanıcılarının iOS 6.1.4 güncellemesine iTunes veya cihaz üzerinden Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme yolunu takip edilerek Wi-Fi erişimi üzerinden yapabileceklerini de hatırlatalım.

http://9to5mac.com/2013/05/02/apple-releases-ios-6-1-4-for-iphone-5-with-the-most-boring-changes-ever/ Yorum Yaz
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Cbekcibasi 6 yıl en beğenilen
2 gündür şarj hiç düşmedi harika bi güncelleme :)
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl
iOS 6 nın en kral yazılımıdır
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DH Misafiri 6 yıl
berbat bir yazılım eskisi daha iyiydi.şarj %30 daha az gidiyor.eskisine dönmek mümkün değilmiş herhalde....bende mecburen telefonumu değiştiricem..samsung s4 almayı düşünüyorum..eger eskiye dönmek mümkün olsa değiştirmeyeceğim..bence buna bir çare bulsalar iyi olur...
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DH Misafiri 6 yıl
Kardes bu 4 ler icin ne zaman cikacak 6.1.4 acaba ?
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freefalcon 6 yıl
6.1.3 le batırdıkları pil ömrünü düzeltemedi daha yenilikçi Apple!
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DH Misafiri 6 yıl
telefonu az önce güncelledim, eski telefonumda kayıtlı olan numaralar ve fotoğraflar geri döndü, eski wallpaper filan.. yenisinde kaydettiğim numaralar ve çekilen fotoğraflar yok.. ne yapabilirim? kurtarma şansı var mdır?
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DH Misafiri 6 yıl
ya sizin kafanız mı guzel. hopörlor guncellemesi demişler. yok pil daha uzun gidiyor. salağın biride öteki hopörler çalışmıyor demiş. görende sizi iphone la borsaya bağlanıp milyonlar kazanıyor sanır. alt tarafı işe okula giderken otobüste çıkarıp oyun oynuyonuzdur
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Zig Zag 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ya sizin kafanız mı guzel. hopörlor guncellemesi demişler. yok pil daha uzun gidiyor. salağın biride öteki hopörler çalışmıyor demiş. görende sizi iphone la borsaya bağlanıp milyonlar kazanıyor sanır. alt tarafı işe okula giderken otobüste çıkarıp oyun oynuyonuzdur

Yiyosa kendi hesabınla gelsene


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Aziz Kancar 6 yıl
Selamlar arkadaşlar benim telefonda jb var ama artık sıkıldım 6,12 yüklü şimdi 6,14e yukseltip güncellemek istiyorum wifi ile baglanıyorum yazılım güncellemeye geliyorum güncelleme olup olmadıgı denetleniyor diyor orda takılıp kalıyor yarımsaat ekranda aynı yazı kalıyor birşey bulunmuyor ne yapmalıyım acil yardım bekliyorum ..
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_RapiD_ 6 yıl Aziz Kancar
Aziz Kancar
Selamlar arkadaşlar benim telefonda jb var ama artık sıkıldım 6,12 yüklü şimdi 6,14e yukseltip güncellemek istiyorum wifi ile baglanıyorum yazılım güncellemeye geliyorum güncelleme olup olmadıgı denetleniyor diyor orda takılıp kalıyor yarımsaat ekranda aynı yazı kalıyor birşey bulunmuyor ne yapmalıyım acil yardım bekliyorum ..

Benim cihaz jbli iken göçmüştü wifi üzerinden güncelleme yapmayı engelliyor jb. Pc üzerinden itunes ile hiç sorunsuz güncelledim. Zaten itunes anında size güncelleme uyarısı verip sizi yönlendiriyor.
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kurabiye35 6 yıl
Merhaba, 5 aydır iphone 5 kullanıyorum ilk başta herhangi bir problemim yoktu ancak son 2.5 aydır bazı görüşlemelerde kendi söylediklerin kısa bir süre baba geri geliyor, yankı yapıyor. Her konuşmada değil ancak gün içinde mutlaka bir kaç kez bu sorunu yaşıyorum. 6.1.4 güncellemesini de yaptım ancak birsey değişmesi benzer bir sorun yaşayan var mı acaba? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar iphone 5 kullanıyorum 6.1.4 güncellemesi yaptıktan sonra sadece zil sesi çalıyor mesaj-video-müzik-radyo vs vs uygulamalardan ses çıkmıyor yardımcı olabilrmisiniz..
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Orkinos.avi 6 yıl
Ben birşey anlamadım ses konusunda artık ne değişiklik yaptılarsa.
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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
arkadaşlar iphone 5 kullanıyorum 6.1.4 güncellemesi yaptım. bir ben mi farkettim sol hapörlör çalışmıyor sadece sağ çalışıyor.hatta arkadaşımın iphone 4s i de 6.1.3 yazılımında ama aynı hatayı veriyor ios karizmayı çiziyor galiba...

iyi de o zaten çalışmıyordu ki. telefon görüşmesi için ses mikrafonu değil mi o? :)
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