iPhone 5 için iOS 6.1.4 güncellemesi yayınlandı

Apple, iPhone 5 için iOS 6.1.4 güncellemesini yayınladı. Hoparlöre güncellenmiş bir ses profili ekleyen iOS 6.1.4 güncellemesi 11.5 MB'lık bir boyuta sahip.





Daha önce de benzer bir şekilde tek bir cihaz için güncelleme yayınlayan Apple'ın bu tarz güncellemeleri genellikle bazı güvenlik açıklarını ve hataları gidermek için gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak şirket, iOS 6.1.4 ile sadece, hoparlöre güncellenmiş bir ses profili eklemekle yetinmiş durumda.





iPhone 5 kullanıcılarının iOS 6.1.4 güncellemesine iTunes veya cihaz üzerinden Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme yolunu takip edilerek Wi-Fi erişimi üzerinden yapabileceklerini de hatırlatalım.

http://9to5mac.com/2013/05/02/apple-releases-ios-6-1-4-for-iphone-5-with-the-most-boring-changes-ever/