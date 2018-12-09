Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

iPhone için sigortasını dolandıran adam | Mobilite

5 ay
19,4b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ mobil dünyadaki gelişmeleri değerlendiriyor. iPhone için sigortasını dolandıran adam, Snapdragon 855 ve daha fazlası...
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Her yeni iPhone modelinde sigortasını dolandıran adamın hikayesi başta olmak üzere Qualcomm Snapdragon 855 platformu ve gündeki diğer gelişmeleri sizler için yorumluyoruz. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Galatas4ray 5 ay
Mesut bey saçlar Allaha emanet duruyor maşallah :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Androidd 5 ay
Yazılım konusunda çok iyi niyetli dilekleriniz var. Yalnız Türkiye'de bunların hiç biri gerçekleşmeyecek.Acı gerçekleri programlarınızda anlatırsanız aslında durumun öyle olmadığını izleyicileriniz bilir.
Öncelikle o yazılım beyinlerini yetiştirecek üniversitede hoca lazım.Yazılım sektöründe 2017 yılında 113 bin kişi yurt dışına yerleşti.
Türkiye en iyi yazılımcılarını kaybediyor ve kaybetmeye devam edecek.
İşin daha kötüsü çökmeye başlayan bir eğitim sistemi var. Okulların özelleşmesi ile birlikte şişirilmiş notlar veriliyor.Bugün bütün sınıfa 100 verip okul puanını yüksek gösteren okullar çoğunlukta.
Ülke bundan 20 yıl sonra tahminlerden daha kötü durumdan olacak.
@fx57 @Speed-Step
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Androidd 5 ay
Yazılım konusunda çok iyi niyetli dilekleriniz var. Yalnız Türkiye'de bunların hiç biri gerçekleşmeyecek.Acı gerçekleri programlarınızda anlatırsanız aslında durumun öyle olmadığını izleyicileriniz bilir.
Öncelikle o yazılım beyinlerini yetiştirecek üniversitede hoca lazım.Yazılım sektöründe 2017 yılında 113 bin kişi yurt dışına yerleşti.
Türkiye en iyi yazılımcılarını kaybediyor ve kaybetmeye devam edecek.
İşin daha kötüsü çökmeye başlayan bir eğitim sistemi var. Okulların özelleşmesi ile birlikte şişirilmiş notlar veriliyor.Bugün bütün sınıfa 100 verip okul puanını yüksek gösteren okullar çoğunlukta.
Ülke bundan 20 yıl sonra tahminlerden daha kötü durumdan olacak.
@fx57 @Speed-Step
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre.isikgoz 5 ay
🧐
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
destinee 5 ay
mesut bey dediğiniz turkcell in tarifesi internet sitelerinde yok. twitter dan da duyurmamışlar. bu tarife hakkında nereden bilgi alabiliriz ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Çogu videonuz da Mp3 linkleri bozuk...masaüstü,mobil fark etmiyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 5 ay
Appleite izledik üzüldüm
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gizanagi 5 ay
Snapdragon 855 konusundaki yanlış bilgiyi düzeltelim. İlk defa video içerisinde bokeh efekti kullanılabiliyor denmedi, 4K HDR video kaydında potre modu kullanılabiliyor dendi. Hemen aşağıdaki adreste görülebilir.
Kaynak: qualcomm.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-907EA767C 5 ay
stabil dolandırıcılık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bualix 5 ay
Mobilite'yi niye bu kadar boşladınız yav.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolwes 5 ay
Sonunda Erdi Özüağ özlettin kendini valla. Bu arada Mesut askere tekrar gidip gelmiş gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,8b izlenme · 2 gün
22:16
Mobilite: iPhone'a zam geldi
19,2b izlenme · 10 ay
35:32
Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...
13,9b izlenme · 1 yıl
39:39
Xiaomi Mi 9 geliyor | Mobilite
16,3b izlenme · 3 ay
58:02
Geleceğin telefonları | Mobilite
9,1b izlenme · 3 ay
40:52
Samsung'dan üç arka kameralı telefon | Mobilite
12,3b izlenme · 7 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,9b izlenme · 1 gün
49:40
Qualcomm: "Apple gizli kodumuzu Intel'e verdi" | Mobilite
14,4b izlenme · 7 ay
42:13
Xiaomi ve Oppo'dan önemli adım | Mobilite
13,5b izlenme · 4 ay
37:20
Asus Zenfone 5z'nin fiyatı l Mobilite
13,7b izlenme · 10 ay
41:23
Fanla soğutulan telefon geliyor | Mobilite
5,8b izlenme · 3 hf.
33:15
5G'li ve 10GB RAM'li telefon geliyor | Mobilite
12,5b izlenme · 7 ay
31:49
Android 8.0 alacak Samsung cihaz listesi ve fazlası | Mobilite
14,6b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,1b izlenme · 1 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
2,1b izlenme · 8 sa. yeni video
36:51
Samsung Galaxy Note 9, 8000TL oldu l Mobilite
15,3b izlenme · 8 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim