iPhone için sigortasını dolandıran adam | Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ mobil dünyadaki gelişmeleri değerlendiriyor. iPhone için sigortasını dolandıran adam, Snapdragon 855 ve daha fazlası...

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Her yeni iPhone modelinde sigortasını dolandıran adamın hikayesi başta olmak üzere Qualcomm Snapdragon 855 platformu ve gündeki diğer gelişmeleri sizler için yorumluyoruz.