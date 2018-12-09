iPhone için sigortasını dolandıran adam | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ mobil dünyadaki gelişmeleri değerlendiriyor. iPhone için sigortasını dolandıran adam, Snapdragon 855 ve daha fazlası...
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Her yeni iPhone modelinde sigortasını dolandıran adamın hikayesi başta olmak üzere Qualcomm Snapdragon 855 platformu ve gündeki diğer gelişmeleri sizler için yorumluyoruz.
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Öncelikle o yazılım beyinlerini yetiştirecek üniversitede hoca lazım.Yazılım sektöründe 2017 yılında 113 bin kişi yurt dışına yerleşti.
Türkiye en iyi yazılımcılarını kaybediyor ve kaybetmeye devam edecek.
İşin daha kötüsü çökmeye başlayan bir eğitim sistemi var. Okulların özelleşmesi ile birlikte şişirilmiş notlar veriliyor.Bugün bütün sınıfa 100 verip okul puanını yüksek gösteren okullar çoğunlukta.
Ülke bundan 20 yıl sonra tahminlerden daha kötü durumdan olacak.
@fx57 @Speed-Step
Öncelikle o yazılım beyinlerini yetiştirecek üniversitede hoca lazım.Yazılım sektöründe 2017 yılında 113 bin kişi yurt dışına yerleşti.
Türkiye en iyi yazılımcılarını kaybediyor ve kaybetmeye devam edecek.
İşin daha kötüsü çökmeye başlayan bir eğitim sistemi var. Okulların özelleşmesi ile birlikte şişirilmiş notlar veriliyor.Bugün bütün sınıfa 100 verip okul puanını yüksek gösteren okullar çoğunlukta.
Ülke bundan 20 yıl sonra tahminlerden daha kötü durumdan olacak.
@fx57 @Speed-Step
Kaynak: qualcomm.com/...