iBuypower Paladin XLC serisi oyuncu bilgisayarlarını tanıttı

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Yüksek performanslı sistemler üzerine çalışan iBuypower, Paladin XLC serisi yeni oyuncu bilgisayarlarını duyurdu. Firmanın V1, V2 ve V3 olmak üzere üç farklı konfigürasyon seçeneği ile hazırladığı Paladin XLC serisi yeni oyuncu sistemleri Asetek'in 240mm'lik radyatöre sahip özel sıvı soğutma çözümünü kullanıyorlar.

Temel konfigürasyonlarında Intel Core i7 işlemci, 6GB DDR3 bellek ve 1TB depolama alanı sunulan sistemleri kullanıcılar bütçe veya ihtiyaçları doğrultusunda Core i7 920, 950 veya 975 Extreme Edition işlemcileriyle güçlendirebilecek. Sabit disk tarafında ikinci bir sürücü olarak daha hızlı boot süresi için 80GB'lık SSD seçeneğinin de sunulduğu Paladin XLC serisi oyuncu bilgisayarlarından V1 modelinde GeForce GTX 275, V2 modelinde Radeon HD 4890 Crossfire, V3 modelinde ise GeForce GTX 285 Triple SLI seçeneği sunuluyor.

Cooler Master'in HAF serisi kasalarını kullanan yeni sistemlerin özel sıvı soğutma çözümü sayesinde hem sessiz çalışacakları hem de etkin bir şekilde soğutulacakları belirtilmekte. Yapılan açıklamaya göre Paladin XLC serisi oyuncu sistemlerinden V1 modeli 1400$, V2 modeli 2160$ ve V3 modeli de 4360$'lık başlangıç fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

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