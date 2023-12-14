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    Intel ve AMD sistemler için alınabilecek en iyi işlemciler (2023)

    Oyun oynamak veya işinizi en hızlı şekilde bitirmek için en güçlü işlemciler işinize yarayacaktır. Peki en iyi işlemci hangisi? İşte en iyi İntel ve AMD işlemciler sıralaması:

    AMD ve Intel, satın alabileceğiniz en iyi işlemcileri üretmek için onlarca yıldır kıyasıya bir mücadele veriyor. Kullanıcılar ise “Hangi işlemci daha iyi?” diye soruyor. Bilgisayarınız için hangisinin doğru olduğunu bulmak zor olsa da, satın alabileceğiniz en önemli bileşendir, bu nedenle doğru olanı almak son derece önemlidir. İster bir bilgisayar oyuncusu ister bir profesyonel olun, en güçlü işlemciler iş yüklerinizi hızlandıracaktır. Hatta en iyi ucuz CPU'lar çoğu insan için fazlasıyla yeterlidir, bu nedenle ihtiyacınız olan performansı elde etmek için çok fazla para harcamanıza da her zaman gerek yoktur. Gerçek kullanıcı yorumlarını göz önüne aldığımız tavsiye rehberimizdeki Intel ve AMD için en iyi işlemci önerileri:

    En İyi İşlemciler 💻
    Marka - Model 🖥️ Fiyat 🏷️
    AMD Ryzen 5 7600X 8.060 TL
    Intel Core i7 14700K 14.629 TL
    AMD Ryzen 9 7950X3D 21.179 TL
    Intel Core i5 13600K 11.141 TL
    Intel Core i9 13900K 21.152 TL
    AMD Ryzen 9 7900X3D 17.093 TL
    AMD Ryzen 5 5600X 5.259 TL
    Intel Core i3 13100F 2.749 TL
    AMD Ryzen 7 5700G 7.107 TL
    AMD Ryzen 7 5800X3D 11.259 TL

    İşlemci yorumları dikkate alındığında; en iyi CPU markaları sıralamasında AMD ve Intel öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi işlemci olarak ise AMD Ryzen 5 7600X, Intel Core i7 14700K ve AMD Ryzen 9 7950X3D modelleri fiyat, performans ve güçlü performanslarıyla öne çıkıyor.

    1️⃣ AMD Ryzen 5 7600X

    AMD Ryzen 5 7600X Tam Boyutta Gör
    Yeni AMD Zen 4 serisindeki en uygun fiyatlı işlemci AMD Ryzen 5 7600X olsa da fiyatının sizi yanıltmasına izin vermeyin. Zira fiyat performans işlemci arıyorsanız ve halihazırda AM5 platformu inşa ediyorsanız bu işlemci sizin için en iyi işlemci olacaktır. Elbette devasa, 16 çekirdekli Ryzen 9 7950X'e karşı koyamaz, ancak tek çekirdek performansı neredeyse daha güçlü kardeşleriyle neredeyse eşit. Kullanıcılar uygun fiyatlı sistem kurarken bu işlemciyi sıklıkla tercih ediyor. Ek olarak AM4 ile uyumlu bir CPU soğutucunuz varsa farklı bir CPU soğutucusuna ihtiyacınız olmayacak zira eski soğutucular yeni platformla uyumlu. Soğutucunuz yoksa bile Ryzen 5 7600X yük altında serin kalmayı başarabilen bir işlemci, yani dev bir soğutucuya da ihtiyaç yok.
    • Çekirdek: 6
    • İş Parçacığı: 12
    • Taban saat hızı: 4.7GHz
    • Boost saat hızı: 5.3GHz
    • Önbellek: 38MB
    • TDP: 105W
    • Soket: AM5

    AMD Ryzen 5 7600X kullanıcı yorumları 💭

    👨 Performans canavarı. Am5 serisinde en uygun fiyata alabileceğiniz performans işlemcisi. Ayrıca dahili gpu ile Batman arkam ashlyum star wars battlefront oynayabildim. Yani eski oyunları çok rahat oynarsınız.

    👩 5800x3d ile benzer performansı var oyunlarda. Yeni nesil AM5-DDR5 sistem kuracaklar için kesinlikle tavsiye ederim. Arctic Liquid Freezer II 360mm sıvı soğutucu ile hiçbir oyunda 60 dereceyi geçmiyor işlemci. Beklediğimden serin çıktı.

    2️⃣ Intel Core i7 14700K

    Intel Core i7 14700K Tam Boyutta Gör
    Satın alınabilecek en iyi Intel işlemci modellerinden olan Intel Core i7-14700K, sağlam performansı ve önceki nesle göre iddialı yükseltmesi sayesinde LGA 1700 dönemini sonlandırmak için harika bir işlemci. Selefine göre sadece küçük bir gelişme olsa da, daha iyi çoklu görevler için dört ek verimlilik çekirdeği içeriyor ve ekstra güce ihtiyaç duyan iş yüklerine odaklanmak için performans çekirdeklerini serbest bırakıyor. Ayrıca kutudan ayrı Wi-Fi 7 ve Thunderbolt 5 desteğiyle çıkıyor ve bu teknolojilerin yaygınlaşmasına daha çok olsa da geleceğe yatırım olarak düşünülebilir. Bu işlemci Intel Core i9-13900K ile benzer performans gösterse de iyi bir soğutucu almak faydalı olabilir.
    • Çekirdek: 20
    • İş Parçacığı: 28
    • Taban saat hızı: 3.4GHz
    • Boost saat hızı: 5.5GHz
    • Önbellek: 61MB
    • TDP: 125W
    • Soket: LGA1700

    Intel Core i7 14700K kullanıcı yorumları 💭

    👨 14. Nesilde alınabilecek veya alınması gereken tek işlemci bu. Önceki nesle göre güzel yükseltme. Performansa diyecek bir şey yok zaten uzun yıllar kullanılır.

    👩 Performans muazzam, 11600K’dan geçiş yaptım. Bu kadar fark olacağını düşünmemiştim. İyi de bir soğutma aldım 5-6 sene götürür beni diye düşünüyorum.

    3️⃣ AMD Ryzen 9 7950X3D

    AMD Ryzen 9 7950X3D Tam Boyutta Gör
    Ryzen 9 7950X3D, özellikle CPU sınırlaması olan oyunlarda en üst performansı isteyenleri hedeflerken aynı zamanda en ağır üretkenlik iş yüklerinin üstesinden gelmek isteyenler için tasarlanmış bir işlemci. Oyunlar için en iyi işlemci olan Ryzen 9 7950X3D, 3D V-Cache teknolojisi ile sınırları zorluyor. Testler kapsamında Ryzen 9 7950X3D, rakibi Core i9-13900KS'yi ortalama %13 ve bazı oyunlarda %40'a varan oranlarda geride bırakıyor. Ryzen 9 7950X3D, DDR5, PCIe 5.0 ve en yeni USB bağlantı standartları desteği de dahil olmak üzere modern bir işlemciden beklediğimiz tüm özellikleri sunuyor. Ryzen 9 7950X3D en iyi işlemci sıralaması listesinde tepelerde yer alıyor.
    • Çekirdek: 16
    • İş Parçacığı: 32
    • Taban saat hızı: 4.2GHz
    • Boost saat hızı: 5.7GHz
    • Önbellek: 144MB
    • TDP: 120W
    • Soket: AM5

    AMD Ryzen 9 7950X3D kullanıcı yorumları 💭

    👨 Isınma sorunu ya da herhangi bir problem yaşamadım. En zorlu işlerde bile %100 işlem yapsa da hiç donma takılma performans düşmesi yapmıyor. İşinin hakkını fazlasıyla yapan bir ürün.

    👩 Canavar bir işlemci.  Elime ulaştı testlerini yaptım. Sorunsuz kullanıyorum. Isınma problemi falan yaşamadım. Performansı inanılmaz. Bu kadar fark yaratacağını tahmin etmemiştim.

    4️⃣ Intel Core i5 13600K

    Intel Core i5 13600K Tam Boyutta Gör
    Core i5 ve Core i7 arasındaki ikilem Intel işlemcilerde her zaman mevcuttur, ancak Core i5-13600K bu dinamiği değiştiriyor. Core i7-13700K'dan önemli oranda ucuz olan işlemci hem oyunlarda hem de üretkenlik görevlerinde benzer performans sunuyor. Fiyat performans işlemci arıyorsanız Core i5 13600K bunun için biçilmiş kaftan. Ayrıca çarpan kilitsiz olduğu için bir süre sonra hız aşırtmaya da uygun. Core i5 13600K kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen işlemci modelleri arasında bulunuyor.
    • Çekirdek: 14 (6P ve 6E)
    • İş Parçacığı: 20
    • Taban saat hızı: 3.5GHz
    • Boost saat hızı: 3.5GHz
    • Önbellek: 24MB
    • TDP: 125W
    • Soket: LGA1700

    Intel Core i5-13600K kullanıcı yorumları 💭

    👨 Daha önce bir 12600k kullanıcısı olarak performans anlamında fark rahatça görülebiliyor. Yeni ekran kartım 4070ti ile PC performansım muhteşem seviyede. Overclock yapmadan çok iyi performans aldım ki bir de overclock yapsam ne olur bilemiyorum. Kesinlikle fiyat/performans ürünü.

    👩 İşlemci çok başarılı… Düşünmeden alınır. Yalnız alacaklar z serisi anakart ile alsın derim. Voltaj değerlerini düşünce hem az ısınıyor hem güç tüketimi azalıyor. Efsane bı işlemci ekran kartım yok fifa 22 2k 40 fpsde akıcı oynuyorum çok sasırdım, düşünmeden alınacak bir işlemci.

    5️⃣ Intel Core i9 13900K

    Intel Core i9 13900K Tam Boyutta Gör
    Geçen neslin Core i9-12900K'sına benzer şekilde Core i9-13900K da performans (P) çekirdekleri ile verimli (E) çekirdekleri bir araya getiriyor. Ancak bu sefer çekirdek sayıları artarak 24’e yükseliyor. Intel’in en güçlü işlemci modellerinden olan Core i9 13900K, aynı zamanda en pahalı işlemci modelleri arasında bulunuyor. Esasında halihazırda i9 14900K piyasada bulunuyor ancak ısınma ve fiyat gibi sorunlar nedeniyle Core i9 13900K dünyanın en iyi işlemcisi unvanını koruyor.
    • Çekirdek: 24 (8P ve 16E)
    • İş Parçacığı: 32
    • Taban saat hızı: 3.0 GHz
    • Boost saat hızı: 5.8 GHz
    • Önbellek: 36MB
    • TDP: 125W
    • Soket: LGA1700

    Intel Core i9 13900K kullanıcı yorumları 💭

    👨 Modern bir kule tipi soğutucu ile kullanıyorum oyunlarda 60 dereceyi geçmiyor. Çoklu çekirdek testlerinde 98 dereceleri görüyorum. Ama yeni nesil işlemcilerde maalesef bu yeni normal olmuş durumda. Performansı ise inanılmaz.

    👩 Alınabilecek en iyi işlemci. Intel 2025 yılında LGA 1700 olan işlemci soketinde değişikliğe gidecek fakat yeni tanıtılan 14900k nın ne kadar hayal kırıklığı olduğunu gördüğümde soket değişse dahi uzun yıllar bu işlemciyi performanslı bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum.

    6️⃣ AMD Ryzen 9 7900X3D

    AMD Ryzen 9 7900X3D Tam Boyutta Gör
    Oyun oynamak için en iyi CPU'yu seçmek, her şeyden önce çekirdek hızlarına bakmayı gerektirir, çünkü video oyunları hala 32 iş parçacığı ile iyi çalışacak şekilde tasarlanmış değil. Bir de CPU'nun sistem belleğine güvenmek yerine çipin kendisinde daha fazla veri depolamasını ve bunlara erişmesini sağlayan önbellek olayı var. İşte bu noktada inanılmaz AMD Ryzen 9 7900X3D devreye giriyor. 140MB toplam önbellek, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı ve 120W TDP, oyuncular için oldukça cazip.
    • Çekirdek: 12
    • İş Parçacığı: 24
    • Taban saat hızı: 4.4GHz
    • Boost saat hızı: 5.6GHz
    • Önbellek: 140MB
    • TDP:120W
    • Soket: AM5

    AMD Ryzen 9 7900X3D kullanıcı yorumları 💭

    👨 Son birkaç yılda piyasaya sürülen en iyi oyun işlemcisi. Parasının karşılığını veriyor ve ayrıca yüksek çekirdek sayısı ile profesyonel işlerimde de sorun çıkarmıyor. İyi ki almışım dedirtti, tavsiye ederim.

    👩 10 yıllık bir sistemi yükselttim ve yapı için bu CPU'yu aldım. Kesinlikle şaşırtıcı. Her oyunu Ultra'da çalıştırıyorum, oyun oynarken diğer işlemler çalışıyor ve sistem zorlanmıyor bile. Şimdiye kadar hep Intel işlemci kullanmıştım açıkçası AMD şaşırttı.

    7️⃣ AMD Ryzen 5 5600X

    AMD Ryzen 5 5600X Tam Boyutta Gör
    Listede zaten Ryzen 5 7600X var, peki neden bir önceki model Ryzen 5 5600X öneriliyor? dediğinizi duyar gibiyim. AMD'nin en yeni işlemcileri en iyi performansı sunsa da, DDR5 bellek ve yeni bir anakart maliyeti düşünüldüğünde oldukça pahalı olmaya da devam ediyorlar. Ryzen 5 5600X yalnızca platform tarafında daha ucuz olmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni nesil seçeneğin yaklaşık yarı fiyatına sahip. En iyi AMD işlemcileri arasında olan Ryzen 5 5600X, AM4 sisteme sahip olan ve ucuz yükseltme isteyenler için harika bir seçenek konumunda.
    • Çekirdek: 6
    • İş Parçacığı: 12
    • Taban saat hızı: 3.7GHz
    • Boost saat hızı: 4.6GHz
    • Önbellek: 36MB
    • TDP: 65W
    • Soket: AM4

    AMD Ryzen 5 5600X kullanıcı yorumları 💭

    👨 Şimdilik herhangi bir sorun yok. İşlemcinin onlarca inceleme videosu nette mevcut. Uygun fiyat. İşimi oldukça iyi gördü. Benim beklentimi ryzen 2700’den geçmiş biri olarak karşıladı.

    👩 Fiyat performans olarak orta bütçeli birisi kesinlikle tercih edebilir. İşlemci gerçekten güzel, oğluma PC topladım MSI tomahawk b550 ile birlikte güzel bir uyum sağladı. Bir çok oyunu rahatlıkla oynayabiliyor.

    8️⃣ Intel Core i3 13100F

    Intel Core i3 13100F Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı en iyi bilgisayar işlemcileri arayan Intel’in LGA1700 platformunu kullananlar veya kullanmayı planlayanlar Core i3 13100F’ye bakmalı. Oldukça uygun bir fiyata sahip olan işlemci 4 adet çekirdek ve 8 adet de iş parçacığı sunuyor. Bu da onu oyunlar için de makul bir seviyeye çekiyor. Üstelik bu işlemcide firmanın hibrit mimarisi yok, yani 4 çekirdeğin tamamı performans çekirdeği. Altı çekirdekli Ryzen 5 5600X'in biraz gerisinde kalsa da oyun oynamak kesinlikle mümkün ve günlük kullanım için ideal. Bu arada işlemcinin F takısı olduğunu yani dahili grafik birimi olmadığını unutmayın.
    • Çekirdek: 4
    • İş Parçacığı: 8
    • Taban saat hızı: 3.4GHz
    • Boost saat hızı: 4.5GHz
    • Önbellek: 17MB
    • TDP: 58W
    • Soket: LGA1700

    Intel Core i3 13100F kullanıcı yorumları 💭

    👨 Tam bir fiyat performans işlemcisi. Çok ağır işler yapmayacaksanız gayet yeterli. Oyunda hiçbir şekilde performansı düşmedi. Giriş seviyesi uygun fiyatlı bilgisayar isteyenler için tavsiye ederim.

    👩 Gündelik işler için zaten fazlasıyla yeterli, 2k monitörde ekran kartı ön plana çıktığından rtx 3070 3080 üstüne çıkılmayacaksa orda da yeterli, bu fiyata daha ne olsun. Enerji tüketimi zaten düşük.

    9️⃣ AMD Ryzen 7 5700G

    AMD Ryzen 7 5700G Tam Boyutta Gör
    Harici ekran kartı olmadan oyunları açmak mümkündür ancak bu genellikle iyi bir deneyim veya makul bir deneyim vermez. Ancak Ryzen 7 5700G bir istisnadır. Henüz Ryzen 7000 serisinde APU modeli olmadığından Ryzen 7 5700G, mevcutta bulunan ve çoğu oyunu 1080P’de kabul edilebilir performansla çalıştırabilen bir model olarak elimizde bulunuyor. En iyi APU işlemcisi olan Ryzen 7 5700G, 8 adet çekirdek ve 16 iş parçacığı ile zaten güçlü bir CPU yapılandırmasına sahip. Dolayısıyla bir süre dahili GPU ile idare edip sonrasında yanına en iyi ekran kartı modellerinden birisini ekleyebilirsiniz.
    • Çekirdek: 8
    • İş Parçacığı: 16
    • Taban saat hızı: 3.8GHz
    • Boost saat hızı: 4.6GHz
    • Önbellek: 20MB
    • TDP: 65W
    • Soket: AM4

    AMD Ryzen 7 5700G kullanıcı yorumları 💭

    👨 Güzel bir işlemci işini layığıyla yere yapıyor. Apu olması da ayrı bir avantaj, giriş seviyesi FPS oyunları çok rahat oynatıyor.

    👩 Genel olarak beğendim valorant ortalama 250-300 fps aldırıyor düşük ayarlarda diğer oyunlarda da fena değil ekran kartını aratmıyor kesinlikle.

    🔟 AMD Ryzen 7 5800X3D

    AMD Ryzen 7 5800X3D Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 7 5800X3D hiç şüphesiz halen piyasadaki en iyi oyun işlemcisi modellerinden birisi. AMD'nin 3D V-Cache teknolojisi sayesinde inanılmaz bir performansa sahip olan 5800X3D, fiyatının üzerinde bir performans sergiliyor. AMD’nin ve Intel’in mevcut yeni nesil işlemcileriyle kafa kafaya oyun performansı sunan işlemcinin eksik yanı ise AM4 platformunda bulunuyor olması. Yani PCIe 5.0 ve DDR5 RAM gibi AM5 avantajları yok. Tabi bir bakıma bu avantaj da sayılabilir zira bunlar ek ve pahalı maliyetler. Zaten AM4 sisteme sahipseniz mevcut anakartınıza bu işlemciyi takabilirsiniz.
    • Çekirdek: 8
    • İş Parçacığı: 16
    • Taban saat hızı: 3.4GHz
    • Boost saat hızı: 4.4GHz
    • Önbellek: 100MB
    • TDP: 105W
    • Soket: AM4

    AMD Ryzen 7 5800X3D kullanıcı yorumları 💭

    👨 5600x ten geçtim yani fark geceyle gündüz gibi. Am4 te kalmak isteyenler ve online oyun oynayanlar için am5 ten daha performanslı bir işlemci. Pubg de 4060 ti ile ortalama 250 fps alıyorum ve droplar yok oldu. Paranız ve soğutmanız varsa am4 kralını öneririm.

    👩 AM4 bir anakart sahibiyseniz ve işlemci yükseltmek istiyorsanız, bu işlemci sizi AM5 bir anakarta, beraberinde de DDR5 bir RAM'e masraf yapmaktan kurtaracak ve yeni nesil AMD işlemcileriyle kafa kafaya bir performans sunarak, PC'nizin güncelliğini daha da uzatmış olacak. Kesinlikle tavsiye ederim.

    En iyi işlemci kullanıcı yorumları ile derlediğimiz içeriğin sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi AMD ve Intel işlemcilerine yer verdiğimiz içeriğimizde her bütçeye uygun işlemci önerileri yaptık. En güncel işlemcilerle birlikte bir önceki nesilde kalıp yükseltme yapmak isteyenlere yönelik de tavsiyelerde bulunduk. En hızlı işlemci hangisi? diye arayanlara cevap verirken en uygun fiyatı da sizlere sağladık. Kullanıcı yorumlarına göre ise en iyi işlemciler arasında Ryzen 5 7600X, Core i7 14700K ve Ryzen 9 7950X3D öne çıktı. Bu işlemcilere Black Friday indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

    İşlemci satın alırken nelere dikkat edilmeli 🤔

    işlemci alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör
    İşlemci seçerken, kullanım amacınıza uygun hızı, çekirdek sayısını, güç tüketimini, uygun soğutma çözümünü ve bütçe ile performans dengesini göz önünde bulundurmalısınız.
    • Soket uyumluluğu
    • İşlemci jenerasyonu
    • Çekirdek sayısı ve hız
    • Termal Tasarım Gücü (TDP)
    • Entegre GPU olup olmaması
    • Soğutma çözümü
    • Fiyat performans dengesi

    En İyi İşlemciler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8789

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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