Intel ve AMD sistemler için alınabilecek en iyi işlemciler (2023)

- En İyi İşlemciler 💻
- 1️⃣ AMD Ryzen 5 7600X
- 2️⃣ Intel Core i7 14700K
- 3️⃣ AMD Ryzen 9 7950X3D
- 4️⃣ Intel Core i5 13600K
- 5️⃣ Intel Core i9 13900K
- 6️⃣ AMD Ryzen 9 7900X3D
- 7️⃣ AMD Ryzen 5 5600X
- 8️⃣ Intel Core i3 13100F
- 9️⃣ AMD Ryzen 7 5700G
- 🔟 AMD Ryzen 7 5800X3D
- İşlemci satın alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
AMD ve Intel, satın alabileceğiniz en iyi işlemcileri üretmek için onlarca yıldır kıyasıya bir mücadele veriyor. Kullanıcılar ise “Hangi işlemci daha iyi?” diye soruyor. Bilgisayarınız için hangisinin doğru olduğunu bulmak zor olsa da, satın alabileceğiniz en önemli bileşendir, bu nedenle doğru olanı almak son derece önemlidir. İster bir bilgisayar oyuncusu ister bir profesyonel olun, en güçlü işlemciler iş yüklerinizi hızlandıracaktır. Hatta en iyi ucuz CPU'lar çoğu insan için fazlasıyla yeterlidir, bu nedenle ihtiyacınız olan performansı elde etmek için çok fazla para harcamanıza da her zaman gerek yoktur. Gerçek kullanıcı yorumlarını göz önüne aldığımız tavsiye rehberimizdeki Intel ve AMD için en iyi işlemci önerileri:
|Marka - Model 🖥️
|Fiyat 🏷️
|AMD Ryzen 5 7600X
|8.060 TL
|Intel Core i7 14700K
|14.629 TL
|AMD Ryzen 9 7950X3D
|21.179 TL
|Intel Core i5 13600K
|11.141 TL
|Intel Core i9 13900K
|21.152 TL
|AMD Ryzen 9 7900X3D
|17.093 TL
|AMD Ryzen 5 5600X
|5.259 TL
|Intel Core i3 13100F
|2.749 TL
|AMD Ryzen 7 5700G
|7.107 TL
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|11.259 TL
İşlemci yorumları dikkate alındığında; en iyi CPU markaları sıralamasında AMD ve Intel öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi işlemci olarak ise AMD Ryzen 5 7600X, Intel Core i7 14700K ve AMD Ryzen 9 7950X3D modelleri fiyat, performans ve güçlü performanslarıyla öne çıkıyor.
1️⃣ AMD Ryzen 5 7600X
- Çekirdek: 6
- İş Parçacığı: 12
- Taban saat hızı: 4.7GHz
- Boost saat hızı: 5.3GHz
- Önbellek: 38MB
- TDP: 105W
- Soket: AM5
AMD Ryzen 5 7600X kullanıcı yorumları 💭
👨 Performans canavarı. Am5 serisinde en uygun fiyata alabileceğiniz performans işlemcisi. Ayrıca dahili gpu ile Batman arkam ashlyum star wars battlefront oynayabildim. Yani eski oyunları çok rahat oynarsınız.
👩 5800x3d ile benzer performansı var oyunlarda. Yeni nesil AM5-DDR5 sistem kuracaklar için kesinlikle tavsiye ederim. Arctic Liquid Freezer II 360mm sıvı soğutucu ile hiçbir oyunda 60 dereceyi geçmiyor işlemci. Beklediğimden serin çıktı.
2️⃣ Intel Core i7 14700K
- Çekirdek: 20
- İş Parçacığı: 28
- Taban saat hızı: 3.4GHz
- Boost saat hızı: 5.5GHz
- Önbellek: 61MB
- TDP: 125W
- Soket: LGA1700
Intel Core i7 14700K kullanıcı yorumları 💭
👨 14. Nesilde alınabilecek veya alınması gereken tek işlemci bu. Önceki nesle göre güzel yükseltme. Performansa diyecek bir şey yok zaten uzun yıllar kullanılır.
👩 Performans muazzam, 11600K’dan geçiş yaptım. Bu kadar fark olacağını düşünmemiştim. İyi de bir soğutma aldım 5-6 sene götürür beni diye düşünüyorum.
3️⃣ AMD Ryzen 9 7950X3D
- Çekirdek: 16
- İş Parçacığı: 32
- Taban saat hızı: 4.2GHz
- Boost saat hızı: 5.7GHz
- Önbellek: 144MB
- TDP: 120W
- Soket: AM5
AMD Ryzen 9 7950X3D kullanıcı yorumları 💭
👨 Isınma sorunu ya da herhangi bir problem yaşamadım. En zorlu işlerde bile %100 işlem yapsa da hiç donma takılma performans düşmesi yapmıyor. İşinin hakkını fazlasıyla yapan bir ürün.
👩 Canavar bir işlemci. Elime ulaştı testlerini yaptım. Sorunsuz kullanıyorum. Isınma problemi falan yaşamadım. Performansı inanılmaz. Bu kadar fark yaratacağını tahmin etmemiştim.
4️⃣ Intel Core i5 13600K
- Çekirdek: 14 (6P ve 6E)
- İş Parçacığı: 20
- Taban saat hızı: 3.5GHz
- Boost saat hızı: 3.5GHz
- Önbellek: 24MB
- TDP: 125W
- Soket: LGA1700
Intel Core i5-13600K kullanıcı yorumları 💭
👨 Daha önce bir 12600k kullanıcısı olarak performans anlamında fark rahatça görülebiliyor. Yeni ekran kartım 4070ti ile PC performansım muhteşem seviyede. Overclock yapmadan çok iyi performans aldım ki bir de overclock yapsam ne olur bilemiyorum. Kesinlikle fiyat/performans ürünü.
👩 İşlemci çok başarılı… Düşünmeden alınır. Yalnız alacaklar z serisi anakart ile alsın derim. Voltaj değerlerini düşünce hem az ısınıyor hem güç tüketimi azalıyor. Efsane bı işlemci ekran kartım yok fifa 22 2k 40 fpsde akıcı oynuyorum çok sasırdım, düşünmeden alınacak bir işlemci.
5️⃣ Intel Core i9 13900K
- Çekirdek: 24 (8P ve 16E)
- İş Parçacığı: 32
- Taban saat hızı: 3.0 GHz
- Boost saat hızı: 5.8 GHz
- Önbellek: 36MB
- TDP: 125W
- Soket: LGA1700
Intel Core i9 13900K kullanıcı yorumları 💭
👨 Modern bir kule tipi soğutucu ile kullanıyorum oyunlarda 60 dereceyi geçmiyor. Çoklu çekirdek testlerinde 98 dereceleri görüyorum. Ama yeni nesil işlemcilerde maalesef bu yeni normal olmuş durumda. Performansı ise inanılmaz.
👩 Alınabilecek en iyi işlemci. Intel 2025 yılında LGA 1700 olan işlemci soketinde değişikliğe gidecek fakat yeni tanıtılan 14900k nın ne kadar hayal kırıklığı olduğunu gördüğümde soket değişse dahi uzun yıllar bu işlemciyi performanslı bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum.
6️⃣ AMD Ryzen 9 7900X3D
- Çekirdek: 12
- İş Parçacığı: 24
- Taban saat hızı: 4.4GHz
- Boost saat hızı: 5.6GHz
- Önbellek: 140MB
- TDP:120W
- Soket: AM5
AMD Ryzen 9 7900X3D kullanıcı yorumları 💭
👨 Son birkaç yılda piyasaya sürülen en iyi oyun işlemcisi. Parasının karşılığını veriyor ve ayrıca yüksek çekirdek sayısı ile profesyonel işlerimde de sorun çıkarmıyor. İyi ki almışım dedirtti, tavsiye ederim.
👩 10 yıllık bir sistemi yükselttim ve yapı için bu CPU'yu aldım. Kesinlikle şaşırtıcı. Her oyunu Ultra'da çalıştırıyorum, oyun oynarken diğer işlemler çalışıyor ve sistem zorlanmıyor bile. Şimdiye kadar hep Intel işlemci kullanmıştım açıkçası AMD şaşırttı.
7️⃣ AMD Ryzen 5 5600X
- Çekirdek: 6
- İş Parçacığı: 12
- Taban saat hızı: 3.7GHz
- Boost saat hızı: 4.6GHz
- Önbellek: 36MB
- TDP: 65W
- Soket: AM4
AMD Ryzen 5 5600X kullanıcı yorumları 💭
👨 Şimdilik herhangi bir sorun yok. İşlemcinin onlarca inceleme videosu nette mevcut. Uygun fiyat. İşimi oldukça iyi gördü. Benim beklentimi ryzen 2700’den geçmiş biri olarak karşıladı.
👩 Fiyat performans olarak orta bütçeli birisi kesinlikle tercih edebilir. İşlemci gerçekten güzel, oğluma PC topladım MSI tomahawk b550 ile birlikte güzel bir uyum sağladı. Bir çok oyunu rahatlıkla oynayabiliyor.
8️⃣ Intel Core i3 13100F
- Çekirdek: 4
- İş Parçacığı: 8
- Taban saat hızı: 3.4GHz
- Boost saat hızı: 4.5GHz
- Önbellek: 17MB
- TDP: 58W
- Soket: LGA1700
Intel Core i3 13100F kullanıcı yorumları 💭
👨 Tam bir fiyat performans işlemcisi. Çok ağır işler yapmayacaksanız gayet yeterli. Oyunda hiçbir şekilde performansı düşmedi. Giriş seviyesi uygun fiyatlı bilgisayar isteyenler için tavsiye ederim.
👩 Gündelik işler için zaten fazlasıyla yeterli, 2k monitörde ekran kartı ön plana çıktığından rtx 3070 3080 üstüne çıkılmayacaksa orda da yeterli, bu fiyata daha ne olsun. Enerji tüketimi zaten düşük.
9️⃣ AMD Ryzen 7 5700G
- Çekirdek: 8
- İş Parçacığı: 16
- Taban saat hızı: 3.8GHz
- Boost saat hızı: 4.6GHz
- Önbellek: 20MB
- TDP: 65W
- Soket: AM4
AMD Ryzen 7 5700G kullanıcı yorumları 💭
👨 Güzel bir işlemci işini layığıyla yere yapıyor. Apu olması da ayrı bir avantaj, giriş seviyesi FPS oyunları çok rahat oynatıyor.
👩 Genel olarak beğendim valorant ortalama 250-300 fps aldırıyor düşük ayarlarda diğer oyunlarda da fena değil ekran kartını aratmıyor kesinlikle.
🔟 AMD Ryzen 7 5800X3D
- Çekirdek: 8
- İş Parçacığı: 16
- Taban saat hızı: 3.4GHz
- Boost saat hızı: 4.4GHz
- Önbellek: 100MB
- TDP: 105W
- Soket: AM4
AMD Ryzen 7 5800X3D kullanıcı yorumları 💭
👨 5600x ten geçtim yani fark geceyle gündüz gibi. Am4 te kalmak isteyenler ve online oyun oynayanlar için am5 ten daha performanslı bir işlemci. Pubg de 4060 ti ile ortalama 250 fps alıyorum ve droplar yok oldu. Paranız ve soğutmanız varsa am4 kralını öneririm.
👩 AM4 bir anakart sahibiyseniz ve işlemci yükseltmek istiyorsanız, bu işlemci sizi AM5 bir anakarta, beraberinde de DDR5 bir RAM'e masraf yapmaktan kurtaracak ve yeni nesil AMD işlemcileriyle kafa kafaya bir performans sunarak, PC'nizin güncelliğini daha da uzatmış olacak. Kesinlikle tavsiye ederim.
En iyi işlemci kullanıcı yorumları ile derlediğimiz içeriğin sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi AMD ve Intel işlemcilerine yer verdiğimiz içeriğimizde her bütçeye uygun işlemci önerileri yaptık. En güncel işlemcilerle birlikte bir önceki nesilde kalıp yükseltme yapmak isteyenlere yönelik de tavsiyelerde bulunduk. En hızlı işlemci hangisi? diye arayanlara cevap verirken en uygun fiyatı da sizlere sağladık. Kullanıcı yorumlarına göre ise en iyi işlemciler arasında Ryzen 5 7600X, Core i7 14700K ve Ryzen 9 7950X3D öne çıktı. Bu işlemcilere Black Friday indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
İşlemci satın alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Soket uyumluluğu
- İşlemci jenerasyonu
- Çekirdek sayısı ve hız
- Termal Tasarım Gücü (TDP)
- Entegre GPU olup olmaması
- Soğutma çözümü
- Fiyat performans dengesi
En İyi İşlemciler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8789Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.