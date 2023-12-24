Beyaz oyun canavarı MSI Trident Titanium serisi tanıtıldı: İşte özellikleri

MSI Trident Titanium serisi özellikleri
MSI’ın yeni oyuncu bilgisayarı serisi, B760M anakart ve Core i5-14600K işlemcili temel modelden Intel Core i9-14900F işlemci ve MSI Z790 anakarta farklı yapılandırma seçenekleriyle geliyor. Tüm modeller 32GB DDR5 RAM (6000 MHz) ile geliyor ancak depolama 1TB ve 2TB (NVMe M.2 SSD) olmak üzere farklılık gösteriyor.
Performans açısından, Intel Core i9 14900 (6.0GHz) , 24 çekirdek (8’i performans 16’sı verimlilik), 32 iş parçacığı içeriyor ve selefi 13. nesil Core i9 13900KF’ye göre yaklaşık %20’lik bir iyileşme vadediyor. RTX 4090 24G ekran kartı, 24GB GDDR6x VRAM ve 2K yüksek çözünürlük desteğiyle oyun ve tasarım deneyimini geliştiriyor ve RTX 3090’a göre yaklaşık %30 daha iyi performans sunuyor. MSI Z790 anakart, D5 bellek ve PCIe 4.0 desteğiyle geliyor.
Kasa, 472.5mm uzunluğunda, 210mm genişliğinde ve 498mm yüksekliğinde olup ATX, M-ATX, ITX anakartları destekliyor. HDMI/DP portları, US 3.2 Gen 1 Type-A portları (önde), birden fazla sabit disk yuvası ve çeşitli ARGB fanlarıyla kapsamlı bir soğutma sistemi sunuyor.
MSI Trident Titanium serisi fiyatı
Windows 11 ile gelen MSI Trident Titanium serisinin başlangıç fiyatı 831 dolar. Fiyatlandırma, seçilen işlemci, ekran kartı ve depolama alanına göre farklılık gösteriyor.
- i5-14600KF + RTX 4060Ti + 32GB RAM + 1TB: 1268 dolar
- i7-14700KF + RTX 4060Ti + 32GB RAM + 1TB: 1409 dolar
- i7-14700KF + RTX 4070 + 32GB RAM + 1TB: 1804 dolar
- i7-14700KF + RTX 4070Ti + 32GB RAM + 2TB: 2227 dolar
- i9-14900KF + RTX4080 + 32GB RAM + 2TB: 2932 dolar
- i9-14900KF + RTX4090 + 32GB RAM + 2TB: 4201 dolar
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.