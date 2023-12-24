Beyaz oyun canavarı MSI Trident Titanium serisi tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör MSI, yeni Intel 14. nesil işlemci ve NVIDIA RTX 40 serisi ekran kartlarıyla donattığı Trident Titanium 14. nesil masaüstü serisini tanıttı. Yüksek performanslı masaüstü bilgisayar, şık beyaz kasa ile geliyor ve üst seviye oyunlardan tasarım programlarına kadar farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapılandırmalar sunuyor.

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MSI Trident Titanium serisi özellikleri

MSI’ın yeni oyuncu bilgisayarı serisi, B760M anakart ve Core i5-14600K işlemcili temel modelden Intel Core i9-14900F işlemci ve MSI Z790 anakarta farklı yapılandırma seçenekleriyle geliyor. Tüm modeller 32GB DDR5 RAM (6000 MHz) ile geliyor ancak depolama 1TB ve 2TB (NVMe M.2 SSD) olmak üzere farklılık gösteriyor.

Performans açısından, Intel Core i9 14900 (6.0GHz) , 24 çekirdek (8’i performans 16’sı verimlilik), 32 iş parçacığı içeriyor ve selefi 13. nesil Core i9 13900KF’ye göre yaklaşık %20’lik bir iyileşme vadediyor. RTX 4090 24G ekran kartı, 24GB GDDR6x VRAM ve 2K yüksek çözünürlük desteğiyle oyun ve tasarım deneyimini geliştiriyor ve RTX 3090’a göre yaklaşık %30 daha iyi performans sunuyor. MSI Z790 anakart, D5 bellek ve PCIe 4.0 desteğiyle geliyor.

Kasa, 472.5mm uzunluğunda, 210mm genişliğinde ve 498mm yüksekliğinde olup ATX, M-ATX, ITX anakartları destekliyor. HDMI/DP portları, US 3.2 Gen 1 Type-A portları (önde), birden fazla sabit disk yuvası ve çeşitli ARGB fanlarıyla kapsamlı bir soğutma sistemi sunuyor.

MSI Trident Titanium serisi fiyatı

Windows 11 ile gelen MSI Trident Titanium serisinin başlangıç fiyatı 831 dolar. Fiyatlandırma, seçilen işlemci, ekran kartı ve depolama alanına göre farklılık gösteriyor.

i5-14600KF + RTX 4060Ti + 32GB RAM + 1TB : 1268 dolar

: 1268 dolar i7-14700KF + RTX 4060Ti + 32GB RAM + 1TB : 1409 dolar

: 1409 dolar i7-14700KF + RTX 4070 + 32GB RAM + 1TB : 1804 dolar

: 1804 dolar i7-14700KF + RTX 4070Ti + 32GB RAM + 2TB : 2227 dolar

: 2227 dolar i9-14900KF + RTX4080 + 32GB RAM + 2TB : 2932 dolar

: 2932 dolar i9-14900KF + RTX4090 + 32GB RAM + 2TB: 4201 dolar

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