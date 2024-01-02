PC ve konsollara çıkacak yeni oyunlar (Ocak 2024)

|Oyun
|Çıkış tarihi
|Platform
|Momodora: Moonlit Farewell
|11 Ocak 2024
|PC
|Radiance
|11 Ocak 2024
|PC
|Atlas Wept
|17 Ocak 2024
|PC
|Prince of Persia: The Lost Crown
|18 Ocak 2024
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Turnip Boy Robs A Bank
|18 Ocak 2024
|PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
|Arclands
|19 Ocak 2024
|PC
|Another Code: Recollection
|19 Ocak 2024
|Nintendo Switch
|The Last of Us Part 2 Remastered
|19 Ocak 2024
|PS5
|Graven
|23 Ocak 2024
|PC
|Howl
|23 Ocak 2024
|PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
|Apollo Justice Ace Attorney Trilogy
|25 Ocak 2024
|PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC
|Under Night In-Birth II Sys:Celes
|25 Ocak 2024
|PS4, PS5, Nintendo Switch, PC
|Like A Dragon: Infinite Wealth
|26 Ocak 2024
|PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
|Tekken 8
|26 Ocak 2024
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Rugby 24
|30 Ocak 2024
|PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Ocak 2024’te çıkacak oyunlar listesi, yepyeni oyunların yanı sıra hikayelerini ilerletmek için çıkacak birçok devam oyununu gösteriyor. Momodora: Moonlit Farewell, Under Night In-Birth II Sys:Celes ve Turnip Boy Robs A Bank, oyuncuların benzersiz dünyaları keşfetmeye devam edeceği devam oyunları arasında. Devam oyunlarının yanında Tekken 8, Prince of Persia: The Lost Crown, Like a Dragon: Infinite Wealth gibi yeni birçok oyun da bu ay çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.