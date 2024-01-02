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    PC ve konsollara çıkacak yeni oyunlar (Ocak 2024)

    2024'te çıkacak oyunlar PC ve konsol kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İşte Ocak 2024'te bilgisayar ve Xbox (One/Series X/S), PlayStation (PS4/PS5) gelecek yeni oyunlar:
    2024 yılında çıkacak yeni oyunlar ocak Tam Boyutta Gör
    Her yıl olduğu gibi 2024 Ocak ayı da oyunların çıkışı açısından çok hareketli geçmeyecek. Tabii ki bu, Ocak ayında güzel oyunların çıkmayacağı anlamına gelmiyor. 2024 yılı, Tekken 8’de yoğun dövüşler ve Like A Dragon, Prince of Persia’nın son oyunlarındaki bol aksiyonla başlıyor. İşte 2024’te çıkacak yeni oyunlar Ocak 2024 listesi:

    Ocak 2024 çıkacak oyunlar 🎮
    Oyun Çıkış tarihi Platform
    Momodora: Moonlit Farewell 11 Ocak 2024 PC
    Radiance 11 Ocak 2024 PC
    Atlas Wept 17 Ocak 2024 PC
    Prince of Persia: The Lost Crown 18 Ocak 2024 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
    Turnip Boy Robs A Bank 18 Ocak 2024 PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
    Arclands 19 Ocak 2024 PC
    Another Code: Recollection 19 Ocak 2024 Nintendo Switch
    The Last of Us Part 2 Remastered 19 Ocak 2024 PS5
    Graven 23 Ocak 2024 PC
    Howl 23 Ocak 2024 PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
    Apollo Justice Ace Attorney Trilogy 25 Ocak 2024 PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC
    Under Night In-Birth II Sys:Celes 25 Ocak 2024 PS4, PS5, Nintendo Switch, PC
    Like A Dragon: Infinite Wealth 26 Ocak 2024 PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
    Tekken 8 26 Ocak 2024 PS5, Xbox Series X/S, PC
    Rugby 24 30 Ocak 2024 PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

    Ocak 2024’te çıkacak oyunlar listesi, yepyeni oyunların yanı sıra hikayelerini ilerletmek için çıkacak birçok devam oyununu gösteriyor. Momodora: Moonlit Farewell, Under Night In-Birth II Sys:Celes ve Turnip Boy Robs A Bank, oyuncuların benzersiz dünyaları keşfetmeye devam edeceği devam oyunları arasında. Devam oyunlarının yanında Tekken 8, Prince of Persia: The Lost Crown, Like a Dragon: Infinite Wealth gibi yeni birçok oyun da bu ay çıkış yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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