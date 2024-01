PC ve konsollara çıkacak yeni oyunlar (Ocak 2024)

Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi 2024 Ocak ayı da oyunların çıkışı açısından çok hareketli geçmeyecek. Tabii ki bu, Ocak ayında güzel oyunların çıkmayacağı anlamına gelmiyor. 2024 yılı, Tekken 8’de yoğun dövüşler ve Like A Dragon, Prince of Persia’nın son oyunlarındaki bol aksiyonla başlıyor. İşte 2024’te çıkacak yeni oyunlar Ocak 2024 listesi:

Ocak 2024 çıkacak oyunlar 🎮 Oyun Çıkış tarihi Platform Momodora: Moonlit Farewell 11 Ocak 2024 PC Radiance 11 Ocak 2024 PC Atlas Wept 17 Ocak 2024 PC Prince of Persia: The Lost Crown 18 Ocak 2024 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Turnip Boy Robs A Bank 18 Ocak 2024 PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Arclands 19 Ocak 2024 PC Another Code: Recollection 19 Ocak 2024 Nintendo Switch The Last of Us Part 2 Remastered 19 Ocak 2024 PS5 Graven 23 Ocak 2024 PC Howl 23 Ocak 2024 PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Apollo Justice Ace Attorney Trilogy 25 Ocak 2024 PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Under Night In-Birth II Sys:Celes 25 Ocak 2024 PS4, PS5, Nintendo Switch, PC Like A Dragon: Infinite Wealth 26 Ocak 2024 PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Tekken 8 26 Ocak 2024 PS5, Xbox Series X/S, PC Rugby 24 30 Ocak 2024 PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Ocak 2024’te çıkacak oyunlar listesi, yepyeni oyunların yanı sıra hikayelerini ilerletmek için çıkacak birçok devam oyununu gösteriyor. Momodora: Moonlit Farewell, Under Night In-Birth II Sys:Celes ve Turnip Boy Robs A Bank, oyuncuların benzersiz dünyaları keşfetmeye devam edeceği devam oyunları arasında. Devam oyunlarının yanında Tekken 8, Prince of Persia: The Lost Crown, Like a Dragon: Infinite Wealth gibi yeni birçok oyun da bu ay çıkış yapacak.

