Ice Cream Sandwich, gömülü bir fotoğraf editörü sunabilir

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Apple'ın iPhone 4S lansmanından sonra Android tarafının merakla beklenen lansmanı yarın Hong Kong'da yapılacak ve yeni sürüm Ice Cream Sandwich basına tanıtılacak. İnternete sızan görseller ile tanıdığımız ICS sürümü hakkında resmi olarak herhangi bir bilgi yok. Bazı çevreler görsellerden edindikleri izlenimlerle bir takım özellikleri tahmin edilebiliyor. Bunlardan birisi de fotoğraf düzenleme editörü.
İlk yayınlandığından bu yana fotoğraf galerisi olmasına karşın bir fotoğraf editörü olmayan Android yeni ICS sürümü ile bu eksikliğinden kurtulabilir. AndroidPolice grubunun ICS sürümünün beta kodlarında tespit ettiği ikonlar resim düzenleme araçlarına işaret ediyor.
Kırpma, keskinleştirme, döndürme ve benzeri 19 tane muhtemel fotoğraf efektini gösteren ikonlara bakarak kapsamlı bir fotoğraf editörü uygulamasının ICS sürümünde karşımıza çıkacağını tahmin etmek yanlış olmaz.
Ancak final sürümü içerisine böyle bir editörün konmama ihtimali de bulunuyor. Resmi olarak yarın yapılacak lansmanda bu ortaya çıkacak.
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Firaristt arkadaşın dediği gibi tarayıcı ve oyun performansı artarsa senelerce götürür. Ayrıca beklenmedik kilitlenmeler ve ram sorunu(bence android'in baş sorunu) çözülürse tadından yenmez.
Umarım bluetooth mouse,klavye ve gamepad desteğide gelir.
hahahaha iyi güldürdün beni :D
Benim beklentim ICS'den akıcı, görsel anlamda kaliteli ve kullanışlı bir romun yanında tatminkar düzeyde(en azından) tarayıcı ve oyun performansı...Ki bu bana kalırsa çok zor değil Google ve Samsung gibi devlerin mühendisleri için. Biraz o romdan biraz bu romdan iyi özellikleri bir araya getirip bir iki görsel ve kullanım değişikliği yapacaklar alın size ICS diyeceklerdir bana kalırsa... Zaten daha ne beklenir ki? Hız, görsellik, kullanışlılık, akıcılık olduktan sonra geriye pek bir şey kalmıyor.
SGS'mde şuanda Darky'nin JVT romu üzerine kurulu Honeycomb sistemi var. Görsel anlamda yeterli, hız anlamında yeterli, kullanışlılık yönünden de iyi. İlk aldığımda 2.2'deki menü geçişleri hızlı gelirken (o zamana göre) şimdiki uçuyor denebilir.
tek çekirdeklere geliyor. en azından nexus s'e kesin gelir. ama one'a gelir mi bilemem.
Böyle bir şey hayalde olur. O zaman işlemcilerde frekans ve çekirdek farkı için neden 1 milyar fazla versin insanlar?
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