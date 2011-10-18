Ice Cream Sandwich, gömülü bir fotoğraf editörü sunabilir

Apple'ın iPhone 4S lansmanından sonra Android tarafının merakla beklenen lansmanı yarın Hong Kong'da yapılacak ve yeni sürüm Ice Cream Sandwich basına tanıtılacak. İnternete sızan görseller ile tanıdığımız ICS sürümü hakkında resmi olarak herhangi bir bilgi yok. Bazı çevreler görsellerden edindikleri izlenimlerle bir takım özellikleri tahmin edilebiliyor. Bunlardan birisi de fotoğraf düzenleme editörü.





İlk yayınlandığından bu yana fotoğraf galerisi olmasına karşın bir fotoğraf editörü olmayan Android yeni ICS sürümü ile bu eksikliğinden kurtulabilir. AndroidPolice grubunun ICS sürümünün beta kodlarında tespit ettiği ikonlar resim düzenleme araçlarına işaret ediyor.





Kırpma, keskinleştirme, döndürme ve benzeri 19 tane muhtemel fotoğraf efektini gösteren ikonlara bakarak kapsamlı bir fotoğraf editörü uygulamasının ICS sürümünde karşımıza çıkacağını tahmin etmek yanlış olmaz.





Ancak final sürümü içerisine böyle bir editörün konmama ihtimali de bulunuyor. Resmi olarak yarın yapılacak lansmanda bu ortaya çıkacak.