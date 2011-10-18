Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ice Cream Sandwich, gömülü bir fotoğraf editörü sunabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,1b
1
18
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın iPhone 4S lansmanından sonra Android tarafının merakla beklenen lansmanı yarın Hong Kong'da yapılacak ve yeni sürüm Ice Cream Sandwich basına tanıtılacak. İnternete sızan görseller ile tanıdığımız ICS sürümü hakkında resmi olarak herhangi bir bilgi yok. Bazı çevreler görsellerden edindikleri izlenimlerle bir takım özellikleri tahmin edilebiliyor. Bunlardan birisi de fotoğraf düzenleme editörü.

İlk yayınlandığından bu yana fotoğraf galerisi olmasına karşın bir fotoğraf editörü olmayan Android yeni ICS sürümü ile bu eksikliğinden kurtulabilir. AndroidPolice grubunun ICS sürümünün beta kodlarında tespit ettiği ikonlar resim düzenleme araçlarına işaret ediyor.

Kırpma, keskinleştirme, döndürme ve benzeri 19 tane muhtemel fotoğraf efektini gösteren ikonlara bakarak kapsamlı bir fotoğraf editörü uygulamasının ICS sürümünde karşımıza çıkacağını tahmin etmek yanlış olmaz.

Ancak final sürümü içerisine böyle bir editörün konmama ihtimali de bulunuyor. Resmi olarak yarın yapılacak lansmanda bu ortaya çıkacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cagataykoroglu 8 yıl en beğenilen
Konabilir ama konmaya da bilir. Gerçekten başarılı bir haber olmuş.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teddybear01 8 yıl
Neo a ozaman gelir ics sizce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ressambdrm 8 yıl
Benim ICS den çok büyük beklentim var. 2.2 froyo'da olduğu gibi çok büyük bir performans artışı var derlerse çok sevinecem. Sonuçta offical romlardan aldığımın performansın kat kat fazlasını custom romlardan alabiliyoruz. Yani android çılgın yeniliklerle gelmeli diye düşünüyorum. Ayrıca android markte daha çok özen gösterilmeli, uygulamalar az olsun ama öz olsun. Geliştiriciler böylece daha kaliteli uygulamalar için uğraşırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cp1369 8 yıl
ben sgs de darkcore + xxjvs var tw4+stock lock screen yükledim 45 uygulama gayet stabil 2.3.5 ile dungeon defenders %50 hız farkı oldu.
Firaristt arkadaşın dediği gibi tarayıcı ve oyun performansı artarsa senelerce götürür. Ayrıca beklenmedik kilitlenmeler ve ram sorunu(bence android'in baş sorunu) çözülürse tadından yenmez.
Umarım bluetooth mouse,klavye ve gamepad desteğide gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cp1369 8 yıl
Çok şükür android haberide gördük :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sombre06 8 yıl
İlimunati nerden cikti vay arkadas :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
illimünati vr beyler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 8 yıl
cagataykoroglu
Konabilir ama konmaya da bilir. Gerçekten başarılı bir haber olmuş.

hahahaha iyi güldürdün beni :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
Batuist'e kesinlikle katılıyorum. Ek uygulamalarla değil işletim sistemi tek başına ne kadar özellik sunarsa o kadar iyi olur :D SGS2 performansını alabiliriz ama optimizasyon şart. Tabii performanstan kasıt nedir? Flashlar kapalı iken zaten Android uçuyor, benim için falshlar her zaman açık şekildeyken sorunsuz tarayıcı performansı ve menü vs.'de takılmamasıdır. Bir de grafik kalitesinin artması... Ki bunları custom hazırlayan pek çok ekip yapabiliyor ama hepsini bir araya toplamayı bir türlü beceremediler... OC olmadan hız, görsellik ve akıcılığı koruyabilmeli... Darky'nin uyumu ve akıcılığı, Cyanogen'in hızı ve güzel bir görselle sürerlerse piyasaya ICS'i işte o zaman güzel olur :D
Benim beklentim ICS'den akıcı, görsel anlamda kaliteli ve kullanışlı bir romun yanında tatminkar düzeyde(en azından) tarayıcı ve oyun performansı...Ki bu bana kalırsa çok zor değil Google ve Samsung gibi devlerin mühendisleri için. Biraz o romdan biraz bu romdan iyi özellikleri bir araya getirip bir iki görsel ve kullanım değişikliği yapacaklar alın size ICS diyeceklerdir bana kalırsa... Zaten daha ne beklenir ki? Hız, görsellik, kullanışlılık, akıcılık olduktan sonra geriye pek bir şey kalmıyor.
SGS'mde şuanda Darky'nin JVT romu üzerine kurulu Honeycomb sistemi var. Görsel anlamda yeterli, hız anlamında yeterli, kullanışlılık yönünden de iyi. İlk aldığımda 2.2'deki menü geçişleri hızlı gelirken (o zamana göre) şimdiki uçuyor denebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 8 yıl
MAVİT
NEXUS ONE VE NEXUS SE GELECEK Mİ BU İCE CREAM YOKSA SADECE ÇİFT ÇEKİRDEKLİLER İÇİN Mİ?

tek çekirdeklere geliyor. en azından nexus s'e kesin gelir. ama one'a gelir mi bilemem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 8 yıl
Batuist
yan uygulamalarla elde edilebilecek ekstra özelliklerdense işletim sisteminin çekirdek bazında değişiklikler geçirmesi çok daha önemli.. en basitinden öyle bir geliştirme sunsunlarki galaxy s2deki performansı bütün telefon ve farklı işlemcilerle üretilmiş telefonlarla üreticiler yakalayabilsinler..modeline göre takılmaların önüne geçsinler. tema uygulamalarında temalar sistemi yavaşlatmasın. yoksa fotoğraf düzenlemek için binlerce uygulama var, böyle yenilik olmaz..

Böyle bir şey hayalde olur. O zaman işlemcilerde frekans ve çekirdek farkı için neden 1 milyar fazla versin insanlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5070 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -14- 8 yıl Nokia N9 Türkiye'de ne zaman çıkıyor, Symbian Belle neler getiriyor? 8 yıl Raidmax Aeolus kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim