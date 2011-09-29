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Ice Cream Sandwich'e ait iki dakikalık video internette paylaşıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,9b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ice Cream Sandwich'e ait iki dakikalık video internette paylaşıldı
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Ice Cream Sandwich'e ait iki dakikalık video internette paylaşıldı
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Mobil pazarda rekabet son yılların en çekişmeli dönemine girerken işletim sistemi ve cihaz üreticileri yıl sonuna doğru ürünlerini yetiştirmek için büyük gayret sarf ediyor.

Google'ın akıllı telefon pazarının yüzde 48'ine hakim olan işletim sistemi Android önümüzdeki haftalarda Ice Cream Sandwich sürümüne kavuşacak. Akıllı telefon için ayrı, tablet için ayrı sürüm karmaşasına son verecek olan ICS hem tablet hem de akıllı telefonlarda kullanılabilecek.

ICS hakkında bir süredir internette fotoğraflar ve modeller paylaşılıyor. Ancak kullanıma hazır bir cihaz üzerinde çalışan ICS sürümüne ait bir video ilk kez internette paylaşıldı.

Cihaz Samsung üretimi Nexus S modeli. Cihazı satın alan kişi eBay üzerinden ikinci el bir Nexus S almak niyetiyle alışveriş yapmış. Ancak gelen cihazın yazılım bilgilerine baktığında Android'in ICS sürümü olduğunu görmüş. Üstelik sürüm yapısı bugüne kadar internette fotoğrafı paylaşılan yapıdan da daha yeni. Daha sonra ICS ile ilgili 2 dakikalık bir video hazırlayarak internette paylaşmış.

Videoda görüldüğü üzere ICS sürümü Honeycomb ve Gingerbread'in bir karışımı şeklinde duruyor. Kilit ekranında fotoğraf uygulamasına geçiş yapılabiliyor. Google Apps menü ikonu Google tarafından sağlanan tüm uygulamaları biraraya getiren bir tepsi vazifesi görüyor.

Home butonuna uzun basıldığında ise Honeycomb'dan hatırlayacağınız çoklu görev menüsü karşımıza geliyor. Standart uygulamalar menüsüne girildiğinde ise yine Honeycomb stili widget ekleme menüsü göze çarpıyor.
Bildirim çubuğu, kamera arayüzü ve diğer menüler eskisinden çok farklı bir görünüme kavuşmuş. Ancak telefonda kullanılan ICS sürümü özel hazırlanmış bir ROM. Yani Google tarafından dağıtılmış değil. Final sürümü çok büyük farklılık olmasa da yine de bazı değişiklikler geçirebilir. Bunun için resmi çıkış tarihini beklemek gerekiyor.


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zeg392 8 yıl en beğenilen
Eminens
Ah benimde bi androidim olsaydı :)))Bıktım symbiandan,mesajara girerken bile donuo :( :D

Allah kurtarsın :)
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darkaura 8 yıl aceleciburak
aceleciburak

tavsan19

zeg392
EminensAh benimde bi androidim olsaydı :)))Bıktım symbiandan,mesajara girerken bile donuo :( :D
Allah kurtarsın :)
Bende de aynı dert var tak etti canıma symbian ama yapacak birşey yok biraz daha sabır :)



Symbian için sabır güzel bişide Nokia artık batışını resmiyete dökmeye başladı gibi bişi Romanyadaki fabrikasını sene sonunda kapatma kararı aldı.yeniden işçi çıkarma opsiyonunu gözden geçirecekmiş ve 2012 içerisinde Finlandiya,Macaristan ve Meksika'daki Fabrikalarını mali durumlarına bakarak 2012 sonuna doğru bunlardan birinide kapatması olası görünuyor habere göre.anlaşılan windows phone bile bu durumu düzeltemeyecek

Kısacası Nokia 14 yıl zirvede kaldı ama her çıkışın bir inişi oldu Nokia çok sert düşüyor.Darısı Apple ın başına diyelim Nokia nın 14 yılda kazandığını Apple 4 5 yılda kazandı ama düşüş eğilimi yakındır.

Android 4.0 ICS gelsin snrasında Jellybean 5.0 Apple da zor duruma düşecek


kesinlikle ayni fikirdeyim. apple'in bir yerde dususe girmesi kacinilmaz.
applecilar hep ios stabilitesi ve kalitesiyle ovunuyorlar ama kendileri hatirlarim: 90larda apple batma noktasina getiren, sabahtan ogleni restartsiz cikartamayan windows95 ve devami windows98di. is piyasa hakimitiyse is ne kalite nede satabilite, kilit ozellik kesinlikle ve kesinlikle cesitlilik. nokia'yi 14 yil zirvede tutanda buydu. urun cesitliligi. yeni trendleri yakalayamadigi icin simdi dususde ayri. bence onumuzdeki 10yilda rekabet windows phone ile android arasinda gececek. apple yok olmaz. kalitesi ve sadik fanlariyla gene buyuk karlar yapar ama her gecen gun ufalip marjinal secim olmakda kurtulmasi cok zor. ancak tabletle yaptigi gibi yeni bir sektor yeni bir cihaz icat ederek ayni hikayeyi baska bir platforma tasiyarak buyuyebilir.
aceleciburaktavsan19zeg392EminensAh benimde bi androidim olsaydı :)))Bıktım symbiandan,...
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pogomania 8 yıl
sanki orjinal android teması ile kullanıyorsunuz telefonu arkadaşlar. Motorola da blur. Samsung da Touchwiz . HTC de Sense arayüzleri mevcut iken yaptığınız tartışmalarda neyin nesi oluyor ki o kadar launcher de elde mevcut iken.
sanki orjinal android teması ile kullanıyorsunuz telefonu arkadaşlar. Motorola da blur. Samsung da Touchwiz . HTC de Sense arayüzleri mevcut iken yaptığınız tar...
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DH Misafiri 8 yıl
Yaa ara yüzü beğenmeyen arkadaşlar haberi okumadınız galiba özel rom varmış makinade asıl arayüz bu değil yani
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Volkanbaba 8 yıl
haftaya göreceğiz bakalım.
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DH Misafiri 8 yıl
Android'in bir numaralı düşmanı rehber senkronizasyonu. facebook twitter ve gmail rehber senkronizasyonunu kapatınca 400 liralık android telefon bile uçuyor.
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HimuraKen 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Android'in bir numaralı düşmanı rehber senkronizasyonu. facebook twitter ve gmail rehber senkronizasyonunu kapatınca 400 liralık android telefon bile uçuyor.

boş konuşma be kardeşim acaba hayatında android telefon kullandın mı,sağdan soldan duyduklarınla gelip ortalı kızıştırma.
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pogomania 8 yıl
sanki orjinal android teması ile kullanıyorsunuz telefonu arkadaşlar. Motorola da blur. Samsung da Touchwiz . HTC de Sense arayüzleri mevcut iken yaptığınız tartışmalarda neyin nesi oluyor ki o kadar launcher de elde mevcut iken.
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santanio 8 yıl
fake
xda-devolopersda tartışması var fake diyen baya adam var. benim mevcut kullandığım romda bu videoya okadar yakınki benimde içimden fake demek geliyor açıkçası.
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berkkarabacak 8 yıl
Cynogen mod daki arkaplanın aynısı.Beraber mi çalışıolar ne?
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swat882 8 yıl
nedense ben pek beğenmedim...android 2 ve 3 ler daya güzel duruyor...

ayrıca tek çekirdekli tabletlerde android 4 kullanılabilecek mi ve eski cihazla yeni sürüme yükseltilebilecek mi?
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IL EST MON COCAINE 8 yıl
Arayüz rezalet ,,, çin malı cihazların saçma sapan karmaşık menülerine benzemiş wp7 den biraz örnek alında şu işi temiz yapın ...
Şahtı şahpaz olmuş uzak durmak gerek zaten blackberry os, wp7 ve ios dururken android de kim oluyor ?
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl IL EST MON COCAINE
IL EST MON COCAINE

Arayüz rezalet ,,, çin malı cihazların saçma sapan karmaşık menülerine benzemiş wp7 den biraz örnek alında şu işi temiz yapın ...
Şahtı şahpaz olmuş uzak durmak gerek zaten blackberry os, wp7 ve ios dururken android de kim oluyor ?

Bu konuda ne işin var ozaman bilader
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m.t.y. 8 yıl
geleceğin işletim sistemi stabilitesiyle bada olacaktır
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Silent Guardian 8 yıl
Bendede kasmıyor.
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pogomania 8 yıl
Kasilmak mi :) 3 yada 4 bin arasi bir mesaj potansiyelimde bile kasmiyor . 2.3.4 Desire S
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OvernightSensation 8 yıl
napolyon94
Merak etme mesaj android 2.3.4 de de kasilarak aciliyor

hayatında kullanmamışsındır android kötülemek için buradasın ifan olduğunu herkes biliyor merak etme ama şunu bil bugüne kadar android tel kullanıp da mesajların yavaş açılması gibi bir konuda şikayet olmamıştır.Şimdi apple fan sayfana doğru ilerle hadi bakayım!
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