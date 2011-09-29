Ice Cream Sandwich'e ait iki dakikalık video internette paylaşıldı





Mobil pazarda rekabet son yılların en çekişmeli dönemine girerken işletim sistemi ve cihaz üreticileri yıl sonuna doğru ürünlerini yetiştirmek için büyük gayret sarf ediyor.





Google'ın akıllı telefon pazarının yüzde 48'ine hakim olan işletim sistemi Android önümüzdeki haftalarda Ice Cream Sandwich sürümüne kavuşacak. Akıllı telefon için ayrı, tablet için ayrı sürüm karmaşasına son verecek olan ICS hem tablet hem de akıllı telefonlarda kullanılabilecek.





ICS hakkında bir süredir internette fotoğraflar ve modeller paylaşılıyor. Ancak kullanıma hazır bir cihaz üzerinde çalışan ICS sürümüne ait bir video ilk kez internette paylaşıldı.





Cihaz Samsung üretimi Nexus S modeli. Cihazı satın alan kişi eBay üzerinden ikinci el bir Nexus S almak niyetiyle alışveriş yapmış. Ancak gelen cihazın yazılım bilgilerine baktığında Android'in ICS sürümü olduğunu görmüş. Üstelik sürüm yapısı bugüne kadar internette fotoğrafı paylaşılan yapıdan da daha yeni. Daha sonra ICS ile ilgili 2 dakikalık bir video hazırlayarak internette paylaşmış.





Videoda görüldüğü üzere ICS sürümü Honeycomb ve Gingerbread'in bir karışımı şeklinde duruyor. Kilit ekranında fotoğraf uygulamasına geçiş yapılabiliyor. Google Apps menü ikonu Google tarafından sağlanan tüm uygulamaları biraraya getiren bir tepsi vazifesi görüyor.





Home butonuna uzun basıldığında ise Honeycomb'dan hatırlayacağınız çoklu görev menüsü karşımıza geliyor. Standart uygulamalar menüsüne girildiğinde ise yine Honeycomb stili widget ekleme menüsü göze çarpıyor.

Bildirim çubuğu, kamera arayüzü ve diğer menüler eskisinden çok farklı bir görünüme kavuşmuş. Ancak telefonda kullanılan ICS sürümü özel hazırlanmış bir ROM. Yani Google tarafından dağıtılmış değil. Final sürümü çok büyük farklılık olmasa da yine de bazı değişiklikler geçirebilir. Bunun için resmi çıkış tarihini beklemek gerekiyor.



