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IDC: Tablet bilgisayarlar netbook pazarını bitirmeyecek

8 yıl
5,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple iPad sayesinde gündemden düşmeyen tablet bilgisayarların, netbook satışlarını bitireceği yönündeki bazı iddialar aylardan bu yana konuşulmakta. Önümüzdeki yıl ile birlikte Samsung Galaxy Tab ve benzeri Android tabanlı tabletlerin pazarda yaygınlaşması ve daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşması beklenedursun, IDC tarafından hazırlanan yeni bir rapor, netbook pazarındaki büyümenin devam edeceğini işaret ediyor. Gelişmiş çoklu ortam özelliklerine sahip tabletlerden ötürü netbook satışlarının yavaşlayacağını kabul eden IDC, önümüzdeki dört yıl için netbook pazarında yıllık %4.3 büyüme oranın yakalanacağını ve 2014 itibariyle yıllık satışın 42.4 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor.

IDC'den Bob O'Donnell açıklamasında, ilginin netbook'lardan tabletlere doğru kaydığının açıkça görüldüğünü ancak bunun netbook'ların yok olması anlamına gelmediğini belirtti. Tablet bilgisayarların özellikle gelişmekte olan bazı ülkelerdeki eğitim amaçlı netbook talebini etkileyeceğini söyleyen O'Donnell, buna rağmen daha yavaş ta olsa netbook satışlarındaki artışın süreceğini söyledi. IDC'nin beklentilerine göre, bir önceki yıla kıyasla %10.3 artış ile bu seneyi 37.8 milyon adetlik bir satış hacmiyle kapatması beklenen netbook pazarında, 2014 yılında %4.3 büyüme ile 42.4 milyona adede ulaşılması bekleniyor. IDC'ye göre netbook'lar için en güçlü pazarlar Latin Amerika, Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu ve Afrika olacak. Üreticilere yönelik değerlendirmelerde de bulunan IDC, Acer ve Asus'un pazara öncülük ettiğini ve bu iki firmanın toplamda tüm dünyadaki netbook pazarının %42.6'sını (2009 rakamlarına göre) kontrol ettiklerini ve bu yılın ilk yarısında da hafifçe de olsa büyümelerini sürdürdüklerini belirtti. Bu iki firmayı HP'nin takip ettiğini açıklayan IDC, geçen sene dördüncü olan Dell'in bu senenin ilk yarısında Samsung'a geçilerek beşinciliğe gerilediğini açıkladı.


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DH Misafiri 8 yıl
Resimdeki netbook bende var ve şu an onunla yorum yazıyorum işlemcisi 3.8 ghzde çalıştırdığım masaüstü pcmde p4 den daha hızlı O_o ekran kartınında oynatamadğı full hd film yok. İpad bunların hepsini 8 saat şarj süresiyle yapabilcekse ilk ben alırım
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DH Misafiri 8 yıl
tuşa basma hissini terk edemeyeceğimi düşündüğümden, sanırım klavye kullanmak ayıp ve geri kafalılık olarak görülene kadar dokunmatik bir cihaz almayacağım.
ben ve benim gibiler olduktan sonra netbooklar tabletler karsısında her zaman iddiasını koruyacaktır.
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